楊紫瓊登中國《Harper’s BAZAAR》驚艷全網　自認未離開香港影壇

60歲楊紫瓊去年憑藉美國科幻電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）紅遍全球，一舉斬獲多個影后，並成為首位入圍奧斯卡最佳女主角的亞洲演員，事業再登高峰。



楊紫瓊剛剛於1月奪得第80屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（Instagram@michelleyeoh_official）

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最近，楊紫瓊為時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》中國版拍攝開季3月號封面，官方發布的兩張預告即刻引起網友熱議。今次由陳漫掌鏡，以《奇異女俠玩救宇宙》為靈感，楊紫瓊置身「星河」之中，穿梭於不同空間，神秘且夢幻，集現代、古典、科幻於一身，令人眼前一亮。而正式封面中，楊紫瓊身穿Dior 2023成衣系列針織裙加鏤空刺繡外衣，手持水晶扇，眼神堅定，內斂又充滿強大的力量感，將俠女風骨與東方韻味詮釋得淋漓盡致。不少網友都對今次的封面大感驚喜，紛紛留言道：「好棒的攝影概念」、「是楊紫瓊！這種風格真的和瓊帝太搭了，宇宙未來感，好看」、「天啊這張絕了」等。

訪問中，楊紫瓊談及過往在香港發展留下的經典作品，她表示：「我不相信我已經離開了香港電影業，我覺得我一直帶著香港電影業的記憶和學到的東西，因為我在那裡萌生了成為一個演員的想法。因此，這些時刻總是非常堅定地伴隨著我，即使我有時在遠離家鄉獲香港的地方工作。」

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