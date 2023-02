楊紫瓊登中國《Harper’s BAZAAR》驚艷全網　自認未離開香港影壇

60歲楊紫瓊去年憑藉美國科幻電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)紅遍全球,一舉斬獲多個影后,並成為首位入圍奧斯卡最佳女主角的亞洲演員,事業再登高峰。



楊紫瓊剛剛於1月奪得第80屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。(Instagram@michelleyeoh_official)

點擊睇楊紫瓊於《奇異女俠玩救宇宙》造型:

最近,楊紫瓊為時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》中國版拍攝開季3月號封面,官方發布的兩張預告即刻引起網友熱議。今次由陳漫掌鏡,以《奇異女俠玩救宇宙》為靈感,楊紫瓊置身「星河」之中,穿梭於不同空間,神秘且夢幻,集現代、古典、科幻於一身,令人眼前一亮。而正式封面中,楊紫瓊身穿Dior 2023成衣系列針織裙加鏤空刺繡外衣,手持水晶扇,眼神堅定,內斂又充滿強大的力量感,將俠女風骨與東方韻味詮釋得淋漓盡致。不少網友都對今次的封面大感驚喜,紛紛留言道:「好棒的攝影概念」、「是楊紫瓊!這種風格真的和瓊帝太搭了,宇宙未來感,好看」、「天啊這張絕了」等。

訪問中,楊紫瓊談及過往在香港發展留下的經典作品,她表示:「我不相信我已經離開了香港電影業,我覺得我一直帶著香港電影業的記憶和學到的東西,因為我在那裡萌生了成為一個演員的想法。因此,這些時刻總是非常堅定地伴隨著我,即使我有時在遠離家鄉獲香港的地方工作。」

點擊重溫楊紫瓊昔日拍港產片的舊照: