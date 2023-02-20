BAFTA｜楊紫瓊失落影后　《西線無戰事》掃七獎成大贏家

有「英國奧斯卡」之稱的《英國電影學院獎》（BAFTA）於香港時間今日（20日）凌晨舉行，獲14項提名的德國電影《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front），拿下最佳電影、最佳非英語電影、最佳導演、最佳改編劇本及最佳攝影等七個獎成為大贏家。

Austin Butler就憑《貓王》封影帝，令他競逐奧斯卡最佳男主角氣勢更強。（Getty Images）

姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）憑《TÁR》擊敗《神奇女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）的楊紫瓊及《金髮夢露》（Blonde）的Ana de Armas封影后，令她在奧斯卡勝出的呼聲更高；而Austin Butler就憑《貓王》（Elvis）封影帝，力壓勁敵《#鯨》（The Whale）的班頓費沙（Brendan Fraser）及《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的哥連法路（Colin Farrell）。而最佳男、女配角分別落在《伊尼舍林的女妖》的Barry Keoghan及Kerry Condon手上。

楊紫瓊與另一半Jean Todt結伴出席頒獎禮。（Getty Images）

不少網民批評四大演技獎均落在白人演員手中，認為今屆頒獎禮又「洗白」，不過亦有人認為演技比膚色與種族更重要。另外今屆BAFTA鬧出頒錯獎的烏龍事，事源去年最佳男配角得獎者Troy Kotsur是聽障人士，他上台以手語宣布最佳女配角得獎者，翻譯將《伊尼舍林的女妖》的Kerry Condon，誤報成《她說》（She Said）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）。