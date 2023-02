BAFTA｜楊紫瓊失落影后　《西線無戰事》掃七獎成大贏家

有「英國奧斯卡」之稱的《英國電影學院獎》(BAFTA)於香港時間今日(20日)凌晨舉行,獲14項提名的德國電影《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front),拿下最佳電影、最佳非英語電影、最佳導演、最佳改編劇本及最佳攝影等七個獎成為大贏家。

Austin Butler就憑《貓王》封影帝,令他競逐奧斯卡最佳男主角氣勢更強。(Getty Images)

姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)憑《TÁR》擊敗《神奇女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)的楊紫瓊及《金髮夢露》(Blonde)的Ana de Armas封影后,令她在奧斯卡勝出的呼聲更高;而Austin Butler就憑《貓王》(Elvis)封影帝,力壓勁敵《#鯨》(The Whale)的班頓費沙(Brendan Fraser)及《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的哥連法路(Colin Farrell)。而最佳男、女配角分別落在《伊尼舍林的女妖》的Barry Keoghan及Kerry Condon手上。

楊紫瓊與另一半Jean Todt結伴出席頒獎禮。(Getty Images)

不少網民批評四大演技獎均落在白人演員手中,認為今屆頒獎禮又「洗白」,不過亦有人認為演技比膚色與種族更重要。另外今屆BAFTA鬧出頒錯獎的烏龍事,事源去年最佳男配角得獎者Troy Kotsur是聽障人士,他上台以手語宣布最佳女配角得獎者,翻譯將《伊尼舍林的女妖》的Kerry Condon,誤報成《她說》(She Said)的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)。