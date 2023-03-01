《美麗有罪》導演回歸文藝　《海邊電影院》疫情封城下靜觀人生

《美麗有罪》（American Beauty）金像大導演森曼達斯（Sam Mendes）繼金球獎最佳電影《1917：逆戰救兵》（1917）及《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）後，回歸文藝，首度獨力創作劇本，自編自導這部帶有自傳色彩的動人之作《海邊電影院》（EMPIRE OF LIGHT）。

戲中加入電影院放映員的角色，並細緻拍出放映室的細節。（《海邊電影院》劇照）

創作靈感源於對他影響深遠的青少年時期，「我成長於七十年代末、八十年代初，那個年代的電影、音樂和流行文化形成了今日的我。當時英國政治動盪，種族問題激烈，但同一時間音樂和文化卻發展蓬勃，別具創意和活力。那個時期的電影、音樂與政治、種族問題交接，對我來說是一個非比尋常的時代。」導演正是藉著疫症封城期間，靜下來回望人生，坦然面對自己的成長回憶，當中包括家人備受精神病困擾的親身經歷，啟發他寫下《海邊電影院》這個劇本，從中帶出動盪時代人與人之間的聯繫，以及電影、音樂和社群的療癒力量。

哥連費夫繼《皇上無話兒》後，再次與森曼達斯於《海邊電影院》合作，在電影中飾演奧莉花高雯的上司。（《海邊電影院》電影劇照）

導演同時透過重現舊式電影院獨有的吸引力，寫出他給電影的情書。他特別強調這不只是給電影的情書，更是給電影院的情書。「正如主角史提芬所言：『那一小束光影就是逃避』，我相信人人都需要逃避現實，走進書本、音樂或電影院找尋另一個自己。」監製Pippa Harris補充說：「電影院正是讓不同的人聚在一起，感受同看一部電影的喜悅！」

（《海邊電影院》電影劇照）

導演又特別在戲中加入電影院放映員的角色，並細緻拍出放映室的細節，「人們常談及菲林拍電影的式微，但我覺得最可惜是流失了放映員。他們其實很重要，是由他們把電影放給觀眾看。放映員覺得自己是電影的一部份，若他放的是《沙漠梟雄》(Lawrence of Arabia)，他會覺得自己是代表著導演大衛連 (David Lean)。」可見導演對舊式電影院的深厚感情。

《海邊電影院》由奧莉花高雯飾演女主角。（《海邊電影院》電影劇照）

電影雖然以八十年代英國小鎮為背景，但同樣反映了我們當前面對的局勢。導演指出疫症封城期間社會動盪，種族問題持續；大家亦會擔心電影院和現場表演會否無法生存；女主角希拉莉被男上司壓迫的關係，今時今日仍然到處可見。一個似是發生在另一個世代的故事，當中共通的主題，相信同樣會引起當今觀眾的共鳴。