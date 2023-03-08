無名｜梁朝偉突然想拍劇　金像獎冇入圍不感失望︰畀啲鼓勵新演員

內地票房大收10億人民幣的賀歲片《無名》，明天（9/3）香港正式上畫，今晚在銅鑼灣舉行首映，男主角梁朝偉都有出席。戲中偉仔要跟內地演員王一博大打一場，為要令觀眾看得肉緊有痛的感覺，事前專程加以綵排。而講到最新計劃，偉仔坦言想重返拍劇的生活，「到這個階段想重溫下拍電視劇的感覺，覺得會好好玩。」

梁朝偉分享與王一博的打鬥戲。「一直想拍到好似街頭肉搏咁，觀眾睇到會好痛。」（陳順禎 攝）

談到戲中難忘場面，偉仔分享與王一博的打鬥戲。「這是一場激烈的打鬥戲，初初都好擔心，驚會整親對方，結果好彩大家都冇事，因為一直想拍到好似街頭肉搏咁，觀眾睇到會好痛，事前有好長時間給大家綵排，去到現場拍攝都好順利。」

梁朝偉來到，楊受成博士熱情地上前握手。（陳順禎 攝）

除了打鬥場面，另一樣考起偉仔的是全國語對白。「接到劇本後，便開始搵國語老師上堂，去到上海拍攝都繼續找老師練習，冇大問題，多練習就可以。」現時偉仔都放慢生活，工作上都選自己喜歡的才參與，而最近就有個想拍劇集的念頭。「因為我在電視劇開始，到這個階段想重溫下拍電視劇的感覺，覺得會好好玩。現在拍劇跟我當年的情況不一樣，現在好多串流平台，會畀更加多觀眾看到我的演出。」問到會否返TVB演出？「現在有很多可能性，可以拍美劇、日劇、韓劇，幾乎甚麼劇都可以拍，可能性多很多，選擇亦好多。

今個星期日（12/3）舉行的《亞洲電影大獎》，梁朝偉憑《風再起時》入圍，問到可有信心？「五個候選人我只看了濱口龍介導演套戲（《Drive My Car》）及朴贊郁的《分手的決心》，其餘兩部都未看過，我自己拍攝的時候已盡全力，我覺得冇所謂。」對於有觀眾替他今年未能入圍金像獎感不值，偉仔便處之泰然︰「金像獎都鼓勵我很多年，都要畀啲鼓勵新演員，不單是鼓勵我。」