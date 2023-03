奧斯卡2023︱黑豹母后安琪拉大熱倒灶　耶魯高材生曾失影后機會

第95屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間昨日(13/3)上午舉行,其中一項演技大獎「最佳女配角」,賽前都以主演《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther:Wakanda Forever)的安琪拉貝瑟(Angela Bassett)視為大熱,更有望成為Marvel Studios首個演技獎項。可惜最後敗陣於《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)的珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis),令一眾粉絲失望。



Angela Bassett在《黑豹》及《黑豹2:瓦干達萬歲》裡飾演「黑豹媽」王后Ramonda。(《黑豹2:瓦干達萬歲》電影劇照)

首個Marvel奧斯卡

Angela Bassett於《黑豹》(Black Panther)超級英雄電影系列裡飾演「黑豹媽」Ramonda王后,戲份在黑豹查特域保斯曼離世後的續作《黑豹2:瓦干達萬歲》裡佔更主軸部分,其女強人形象亦得到充份發揮。Angela Bassett亦因此成為首位憑Marvel超級英雄電影獲得奧斯卡演技獎項及提名的演員,為Marvel製作超過30部電影以來的首例。

Angela Bassett在查特域保斯曼逝世後的作品《黑豹2:瓦干達萬歲》裡,女強人的形象得到充分發揮。(《黑豹2:瓦干達萬歲》電影劇照)

耶魯大學高材生

生於1958年,Angela Bassett不如珍美李寇蒂斯一樣生於演藝世家,Bassett在小康家庭裡成長,憑獎學金進入美國頂尖學府耶魯大學修讀非裔美國人研究,1980年畢業後繼續深造,並於1983年畢業於耶魯大學戲劇學院,獲頒授藝術創作碩士。而Angela Bassett亦於戲劇學院邂逅丈夫Courtney B. Vance,丈夫為1986年畢業於耶魯戲劇學院的師弟,二人婚後誕下一對龍鳳胎子女。

Angela Bassett是美國頂尖學府耶魯大學的高材生,後來亦於耶魯戲劇學院邂逅丈夫Courtney B. Vance。(imdb)

與奧斯卡擦肩而過

Angela Bassett畢業後曾活躍於舞台劇演出,進入大銀幕後,曾參演傳奇非裔美國導演Spike Lee的作品《Malcolm X》,最著名作品莫過於《What's Love Got to Do with It》,並提名1994年的奧斯卡「最佳女主角」獎,但敗給《鋼琴別戀》(The Piano)女主角Holly Hunter。往後Angela Bassett在90年代一直演繹中年非裔女性,被認為象徵了非裔女性的先天力量、魅力與女性自主權。

2002年,荷爾芭莉(Halle Berry)憑作品《孽愛傷痕》(Monster's Ball)成為首位贏得奧斯卡「最佳女主角」獎的非裔女演員。當年,Angela Bassett曾向外媒透露,自己拒絕演出《孽愛傷痕》的女主角,她認為該角色是典型「對非裔女性與性別的刻版印象」,雖然她絲毫沒有貶低荷爾芭莉的成就,然而他亦表示:「我渴望得到一座奧斯卡,但一定要是為了一部我認為問心無愧的作品。」