專訪｜楊紫瓊《奇異女俠》封后　感激香港觀眾︰一直陪伴着我

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)今年橫掃奧斯卡多項大獎,包括「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳男配角」及「最佳原創劇本」等大獎。其中,楊紫瓊(Michelle)憑電影成為首位奧斯卡華人影后,創下影壇歷史。而Michelle就曾接受《香港01》視像訪問,言談間一直感謝香港觀眾對自己的支持。



楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》榮獲「最佳女主角」獎,成為第一位亞裔奧斯卡影后。(奧斯卡直播截圖)

《奇異女俠玩救宇宙》由Daniels(Daniel Kwan、Daniel Scheinert)執導及編劇,楊紫瓊、珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、關繼威(Ke Huy Quan)、吳漢章及Stephanie Hsu主演。《香港01》曾專訪兩位主演楊紫瓊及珍美李寇蒂斯,談論電影顛覆性的想像以及演出經歷。

《奇異女俠玩救宇宙》電影海報。(電影公司提供)

電影講述移民美國的華裔家庭,在面對連串的家庭關係、財務問題下,遇上平行宇宙之間的毀滅危機,而拯救世界的關鍵,竟然是尋常婦女秀蓮(楊紫瓊飾演)。在平行宇宙之間不斷穿梭,邪惡勢力的蔓延下,秀蓮化身成為女俠,在不斷戰鬥、挽救宇宙蒼生的同時,拆解自身面對的困局。

《奇異女俠玩救宇宙》的主演楊紫瓊,過去曾參與大量香港電影的製作,在《警察故事3超級警察》、《東方三俠》與《宋家皇朝》等作品中留下了演藝生涯的足跡,極為香港觀眾熟悉。

楊紫瓊談到今天在荷里活電影的成就時,亦不忘感謝香港電影與觀眾:「我希望透過這部電影為觀眾帶來驚喜。香港觀眾由我演藝生涯的開端便一直陪伴着我,回顧過去的二三十年,香港觀眾一直熱愛我的作品,並全力支持我。沒有香港電影及香港觀眾,便沒有今天的我。」

楊紫瓊接受香港01專訪。(專訪截圖)

楊紫瓊亦指:「我希望這部作品能夠為香港觀眾帶來少少驚喜,因為這部電影與我過去的作品截然不同,對我而言亦是一項重大挑戰,亦是最大的突破,所以希望觀眾能夠分享這份成果,我相信香港觀眾會相當享受。」

《奇異女俠玩救宇宙》採用了破格的多元宇宙科幻元素,打造了大量平行時空,楊紫瓊飾演的秀蓮穿越於多元宇宙之間,與珍美李寇蒂斯、關繼威等角色有着迥異的關係,有時是戀人、有時是朋友、有時是敵人。

珍美李寇蒂斯接受香港01專訪。(專訪截圖)

珍美李寇蒂斯在訪問中笑言:「基本上這是一段婚姻關係!」楊紫瓊亦笑指:「只是取決於當日發生甚麼事情,不單是婚姻,套用在家庭也一樣,有時家人之間也會激烈得想掐住對方的脖子,炮轟對方:『你究竟想點!』」

楊紫瓊笑指,有時氣上心頭時,也想掐住家人、炮轟對方。(專訪截圖)

而楊紫瓊亦補充:「我認為電影圍繞着愛這個主題,無論發生甚麼事,也信任家庭以及每一個成員。這是一個自我發現、尋找自我價值的過程,而過程中我們也不會放棄任何一個成員,我們始終會守候在彼此身邊。」

楊紫瓊亦指,家人之間最重要的是不會放棄彼此,並時刻互相守候。(專訪截圖)