奧斯卡2023︱《奇異女俠》獲最佳導演　獎項致送予世上所有母親

第95屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間(13/3)上午舉行,「最佳導演」獎被稱為The Daniels的兩位導演Daniel Scheinert與Daniel Kwan,憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)獲得。擊敗《法貝曼:造夢大師》的史提芬史匹堡(Steven Spielberg)及《上流落水狗》(Triangle of Sadness)的魯賓奧士倫( Ruben Östlund)。兩位同時兼得「最佳原創劇本」獎。

Daniel Scheinert與Daniel Kwan憑《奇異女俠玩救宇宙》獲得奧斯卡「最佳原創劇本」獎。(視覺中國)

The Daniels得到「最佳導演」獎後,在頒獎台上發表得獎感言,Daniel Scheinert將獎項致送予世上所有母親,同時感謝母親一直對自己的支持與啟發,而Daniel Kwan則感謝自己的演員班底,表示:「天才並不是站在台上的個體,而是集體的力量。」

而獲得「最佳原創劇本」時,Daniel Scheinert極速感謝了一系列曾經教育他的老師;而Daniel Kwan則表示難以置信,感謝家人之餘笑指:「我的冒名頂替症候群(Imposter Syndrome)前所未有地高漲!」