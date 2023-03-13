奧斯卡2023︱《奇異女俠》獲最佳導演　獎項致送予世上所有母親

第95屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間（13/3）上午舉行，「最佳導演」獎被稱為The Daniels的兩位導演Daniel Scheinert與Daniel Kwan，憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）獲得。擊敗《法貝曼：造夢大師》的史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及《上流落水狗》（Triangle of Sadness）的魯賓奧士倫（ Ruben Östlund）。兩位同時兼得「最佳原創劇本」獎。

Daniel Scheinert與Daniel Kwan憑《奇異女俠玩救宇宙》獲得奧斯卡「最佳原創劇本」獎。（視覺中國）

The Daniels得到「最佳導演」獎後，在頒獎台上發表得獎感言，Daniel Scheinert將獎項致送予世上所有母親，同時感謝母親一直對自己的支持與啟發，而Daniel Kwan則感謝自己的演員班底，表示：「天才並不是站在台上的個體，而是集體的力量。」

而獲得「最佳原創劇本」時，Daniel Scheinert極速感謝了一系列曾經教育他的老師；而Daniel Kwan則表示難以置信，感謝家人之餘笑指：「我的冒名頂替症候群（Imposter Syndrome）前所未有地高漲！」