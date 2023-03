奧斯卡｜《奇異女俠》珍美李寇蒂斯封女配　老公係男爵身份尊貴

《第95屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行中,《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis),擊敗勁敵《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)的安祖娜比莎(Angela Bassett),奪得最佳女配角。

珍美李寇蒂斯與關繼威齊齊奪獎。(視覺中國)

現年64歲的珍美李寇蒂斯入行45年首次入圍奧斯卡便成功奪獎,其戲路甚廣,恐怖片《月光光心慌慌》系列為代表作之一,1995年憑《真實謊言》(True Lies)奪金球獎最佳女主角。

珍美李寇蒂斯與老公結婚37年一直十分恩愛。(視覺中國)

珍美李寇蒂斯的另一半原來大有來頭,1984年她跟英裔美國電影製片Christopher Guest結婚,男方父親是英國世襲貴族,繼任爵位成為男爵,而珍美李成為第五代男爵夫人,不過珍美李對此相當低調,仲講過:「與我無關」。兩人結婚37年一直十分恩愛,今晚珍美李亦獲丈夫陪伴在則。

珍美李寇蒂斯創作的兒童書籍十分暢銷。(視覺中國)

除了演員身份,珍美李寇蒂斯亦是發明家及暢銷兒童書籍作家,她發明了「改良版尿布」,並成功申請兩項專利;其創作的《Today I Feel Silly: And Other Moods That Make My Day》曾連續10星期登上《紐約時報》暢銷書籍排行榜。

《月光光心慌慌》十分經典。(視覺中國)