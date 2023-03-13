奧斯卡｜《奇異女俠》珍美李寇蒂斯封女配　老公係男爵身份尊貴

《第95屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行中，《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），擊敗勁敵《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）的安祖娜比莎（Angela Bassett），奪得最佳女配角。

珍美李寇蒂斯與關繼威齊齊奪獎。（視覺中國）

現年64歲的珍美李寇蒂斯入行45年首次入圍奧斯卡便成功奪獎，其戲路甚廣，恐怖片《月光光心慌慌》系列為代表作之一，1995年憑《真實謊言》（True Lies）奪金球獎最佳女主角。

珍美李寇蒂斯與老公結婚37年一直十分恩愛。（視覺中國）

珍美李寇蒂斯的另一半原來大有來頭，1984年她跟英裔美國電影製片Christopher Guest結婚，男方父親是英國世襲貴族，繼任爵位成為男爵，而珍美李成為第五代男爵夫人，不過珍美李對此相當低調，仲講過：「與我無關」。兩人結婚37年一直十分恩愛，今晚珍美李亦獲丈夫陪伴在則。

珍美李寇蒂斯創作的兒童書籍十分暢銷。（視覺中國）

除了演員身份，珍美李寇蒂斯亦是發明家及暢銷兒童書籍作家，她發明了「改良版尿布」，並成功申請兩項專利；其創作的《Today I Feel Silly: And Other Moods That Make My Day》曾連續10星期登上《紐約時報》暢銷書籍排行榜。

《月光光心慌慌》十分經典。（視覺中國）