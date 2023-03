楊紫瓊IG一動作意外誤犯「奧斯卡大忌」恐失影后　隨時未打先輸

【奧斯卡2023/楊紫瓊】馬來西亞女星楊紫瓊將角逐今年奧斯卡金像獎影后寶座,不過她疑似在奧斯卡投票截止前幾小時發文為自己拉票,為避免違反奧斯卡獎「禁止任何以言語點出對手名字或片名的策略」規定,她趕緊刪文。



第95屆奧斯卡金像獎將於13號頒獎,而由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)榮獲11項大獎的提名,楊紫瓊更被看好拿下個人獎項,有望改寫影史刷新歷史紀錄。

然而,楊紫瓊7號在IG分享1篇《VOGUE》標題為〈我們已超過20年沒有非白人演員獲得最佳女主角了,2023年會改變嗎?〉的文章,內容提到她最大的對手澳洲影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett/凱特布蘭琪),指她已拿過兩座奧斯卡獎座,再拿第三座無疑可證明她的地位,但她已有許多無人能及的作品,還需多證明嗎?

楊紫瓊分享這篇文章被認為疑似是拉票行為,恐違法奧斯卡獎「禁止任何以言語點出對手名字或片名的策略」,她也緊急刪文滅火,此事引發熱議。

