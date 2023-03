奧斯卡2023八套必睇電影《奇異女俠玩救宇宙》成楊紫瓊生涯代表作

【奧斯卡2023】《第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》(95th Academy Awards)將於香港時間本月13日(星期一)盛大舉行,本屆有份角逐獎項的電影有不少都叫好又叫座,不但多項入圍還在票房取得亮眼成績,像是楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)成為該片商(A24)有史以來最賣座電影,以及《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick/捍衛戰士:獨行俠)、《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)、《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)、《貓王》(Elvis/貓王艾維斯)等商業鉅片也有不少斬獲,相當值得關注。



以下小編就來推薦本屆入圍8部值得一看的作品,不過上述票房強檔已經做過不少介紹,在此就不再列舉。(點圖放大瀏覽👇👇👇)

一、《奇異女俠玩救宇宙》

楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》在橫掃金球獎後,又在入圍奧斯卡11項大獎,另男配角關繼威、女配角珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、許瑋倫也表現亮眼雙雙入圍。這不僅是楊紫瓊出道40年集大成的生涯代表作,更是影史上將「多重宇宙」的概念玩得最瘋狂、最有深度的電影。

二、《伊尼舍林的女妖》

拿下9項提名的《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)看似一部魔法奇幻片,其實是故事內容就只是哥連費路(Colin Farrell)、班頓基利遜(Brendan Gleeson)兩個中年老友的感情糾葛,看似荒謬又充滿黑色幽默的絕交情節,卻暗藏的愛爾蘭人百年來的民族血淚隱喻,是一部故事簡單、處處不合常理,看完卻讓人無比惆悵。

三、《西線無戰事》

Netflix自去年以《犬山記》(The Power of the Dog)在奧斯卡斬獲成績後,今年再以德國片《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)獲得9項提名,本作改編自埃里希瑪利亞雷馬克(Erich Maria Remarque)1929年創作的同名小說,講述一次世界大戰晚期德國年輕士兵在政府的宣傳下簽下去投入戰場,歷經殘酷無比的戰火洗禮,領悟到「戰爭沒有贏家」的絕望真相。

四、《法貝曼:造夢大師》

傳奇名導史提芬史匹堡(Steven Spielberg)《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans/造夢之家/法貝爾曼)已在金球獎獲得最佳影片和最佳導演,再次於奧斯卡橫掃7項提名,而他也再次刷新紀錄,入圍最佳影片12次。這部他根據自身經歷改編的作品,講述一位年輕的電影製片人投入業界的歷程,可以藉由這部電影窺見一代影壇巨擘史蒂芬史匹柏對電影產業的熱愛與獨到見解。

五、《TÁR》(TÁR塔爾)

奧斯卡常客、影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)與三度獲得提名的導演托迪菲爾德(Todd Field)合作,這是導演為她量身打造的作品,詮釋一位在德國非常頂尖管弦樂團指揮家的人生,她已經憑此角色的優異表現獲得金球獎影后,是否能再拿下一座奧斯卡影后值得關注。

六、《鯨》

班頓費沙(Brendan Fraser)和威尼斯金獎導演達倫艾朗夫斯基(Darren Aronofsky)合作的作品《鯨》(The Whale/我的鯨魚老爸)讓他成為本屆奧斯卡影帝的大熱門,他飾演爆肥到272公斤,為了與男朋友私奔拋妻棄女的一位教師,卻在生命將盡時想要修補與女兒的關係。本片從頭到尾只有6個角色輪流登場,卻表現出十足的情感張力。

七、《上流落水狗》

《上流落水狗》(Triangle of Sadness/悲情三角/瘋狂富作用)繼拿下康城影展最大獎後,又入圍奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳劇本三大獎項,由魯賓奧士倫(Ruben Östlund)執導,哈里斯迪堅臣(Harris Dickinson)、活地夏里遜(Woody Harrelson)、莎樂比甸(Charlbi Dean)等主演,透過三幕結構從情侶飯桌吵架、豪華郵輪之旅、荒島求生等種種情境,以荒謬的黑色喜劇諷刺人生百態。

八、《巴比倫:星聲追夢荷里活》

《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon/巴比倫)由名導戴米恩查素(Damien Chazelle)執導,畢彼特(Brad Pitt)、瑪歌羅比(Margot Robbie)、杜比麥奎爾(Tobey Maguire)等豪華卡司主演,劇情刻劃1920年代以不同角色的視角來看荷里活創立初期起起落落,有力爭上游的努力過程,也有紙醉金迷的花花世界,一窺這全球電影產業中心是怎麼崛起的。

