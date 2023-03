奧斯卡2023｜奇異女俠玩救宇宙39日拍完點做到？電影雛形源自呢度

【奧斯卡2023/奇異女俠玩救宇宙/媽的多重宇宙/楊紫瓊/關繼威】挾帶著無法一語說破的奇幻劇情,《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)甫上映就席捲全球,只用2500萬美元的預算,就成為A24首部破億票房電影,更在電影網站獲得廣大影迷熱愛,橫掃各大國際電影獎項。



種種事蹟證明了創意與創新能夠突破預算限制,幫助電影獲得同樣寬廣的發展空間,接下來則讓我們從幕後的角度撥開《奇異女俠玩救宇宙》的神秘面紗!

如果你必須執行一些奇怪愚蠢的任務,來獲得另一個你在其他宇宙擁有的力量?



電影最初的想法在Daniel Kwan(關家永)於2016的公路旅行中萌芽,荒謬的設定引起Daniel Kwan與Daniel Scheinert的興趣。他們熱烈延伸出許多想法,並在其中加入了存在主義的核心命題以及種種荒謬的戰鬥場景,於是《奇異女俠玩救宇宙》的雛形悄悄誕生,同時成為許多瘋狂點子的載體。

創造力慢慢在溫暖的環境中蓬勃發展(Creativity thrives in a warm environment.)



電影僅耗費39天拍攝,看似緊湊高壓的拍攝期,片場卻像好玩的夏令營,他們不僅會在每天開始拍攝前,舉行大型的小組暖身時間,也會互相惡作劇、或是舉辦內幕笑話獎與倒立比賽等等。

「The Daniels」創造了如家庭般的片場氛圍,一群人像是在後院玩耍一樣盡興,卻也在同樂之中探索了更多電影的可能性,讓它能以最好的樣貌呈現在觀眾眼前。身為極度喜愛《媽的多重宇宙》的觀眾,知道電影是在這樣溫暖歡快的氛圍中被孕育出來後,同樣感到非常欣喜。

《奇異女俠玩救宇宙》將現實場景搬上佈景

全片的主要場景皆在Simi Valley的廢棄辦公室完成,不過除了還原國稅局場景外,劇組甚至要在原辦公室員工餐廳搭建出王家公寓(沒錯!真實的洗衣店片場只是僅有一層樓高的建築物而已!)美術指導Jason Kisvarday就表示「最有挑戰的部分是讓佈景還原得像是現實場景」他們參考Daniel Kwan祖父母的房子,更跟著文化顧問走訪唐人街,從蒸籠、傢俱到新年月曆等等細節都極盡還原。

《奇異女俠玩救宇宙》熱狗手套奇聞軼事

對電影中的熱狗手手宇宙,楊紫瓊表示:「那是熱狗手手宇宙中最美麗的愛情故事。」不過即使號稱最美麗的愛情故事,矽膠材質的道具還是讓Jamie在拍攝第一天就大腿瘀青(更在隔天被楊紫瓊關心是不是出了什麼意外)

電影延伸的周邊商品「Pet Rock」和「Hot Dog Finger Gloves」現也可以在A24官網直接購得,熱狗手套組更以「Together, life can be so delicious!」作為產品標題,非常有趣!

除了周邊商品,A24也在近期舉行了片場道具與服裝的拍賣會,原味販售「Jobu Tupaki」的貓王服裝、熱狗手套、暗示意味濃厚的稅務員獎盃等等。其中廚師宇宙的浣熊木偶「Raccacoonie」則是拍賣會上最暢銷的單品,在最終以9萬美元的高價賣出!43件拍賣品共獲得555,725美元的所得,將全數捐給攸關亞裔心理健康與維護跨性別者、洗衣工人權力的組織。

我何其有幸扮演了秀蓮,因為不管身處哪個宇宙, 她都不斷為了愛,也為了所愛之人奮鬥。 楊紫瓊

很喜歡楊紫瓊在金球獎頒獎典禮上的感言,不僅隱晦地回顧自己曾在白人至上的荷李活面對的挑戰與處境,還正巧提醒了自己如此喜愛《奇異女俠玩救宇宙》的原因,因為在瘋狂有趣的包裝底下,這正是一部關於遺憾與自我和解,也關於愛與家庭的奇幻故事。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:Neutron,原文:《媽的多重宇宙》|掀起宇宙搖旋風!比電影更瘋狂的製作旅程🥯】