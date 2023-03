奧斯卡2023｜回顧楊紫瓊40年演藝生涯　曾因華裔身份2年零工作

【奧斯卡2023/楊紫瓊】60歲的華裔女星楊紫瓊本屆憑著電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)勇奪奧斯卡影后,先是在年初奪下第94屆國家評論協會「最佳女主角」,隨後再抱回第80屆金球獎「音樂喜劇類」影后,以及第29屆美國演員工會首位亞裔影后的殊榮。本月5號更拿下美國獨立製片業最高榮譽「獨立精神獎」中的「最佳主角獎」,今日她更擊敗強敵姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett/凱特布蘭琪),成為奧斯卡史上首位華裔影后。



【圖輯】點圖放大看更多楊紫瓊勇奪奧斯卡影后的畫面👇👇👇

+ 9

回顧楊紫瓊的演藝生涯,她在15歲致力成為專業芭蕾舞者,不過在脊椎受傷後,原本打算轉戰編舞師,並回馬來西亞開舞蹈工作室。不料媽媽譚慧珍不願女兒就過完一生,於1983年不顧女兒的反對,「偽造文書」替楊紫瓊報名選美比賽,想不到她最終獲得冠軍。還被前夫潘迪生、武打巨星洪金寶等人創辦的德寶電影公司挖角,從此開啟了不平凡的演藝之路。

【圖輯】咁多年幾乎冇老過!點圖放大重溫楊紫瓊昔日舊照👇👇👇

+ 8

楊紫瓊於1984年演出首部電影《貓頭鷹與小飛象》,而在1985年的電影《皇家師姐》(小蝦米對大鯨魚)中飾演驍勇善戰的女警官,讓她迅速走紅。但真正讓楊紫瓊進軍荷里活的作品是1997年的「占士邦系列」作品《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies/明日帝國/007:明日帝國),不過即使如此,楊紫瓊也曾透露,當時業界人士完全分不清華裔、日裔或亞裔的差別:「直到《臥虎藏龍》之前,我有將近兩年不曾工作,單純是因為我無法接受那些找上門來的刻板印象角色。」

【圖輯】點圖放大重溫楊紫瓊昔日拍港產片的舊照👇👇👇

+ 6

而在2000年,楊紫瓊演出名導李安執導的《臥虎藏龍》,並以「俞秀蓮」這個角色揚威國際,也讓楊紫瓊曾被貼上「女版成龍」等標籤,而淬鍊演技後的楊紫瓊,更接連演出《藝伎回憶錄》、《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians/摘金奇緣/瘋狂亞洲富豪/瘋狂富豪)等片,成功將亞洲文化推廣到全世界。

【圖輯】點圖放大看更多楊紫瓊近照👇👇👇

+ 9

另外,楊紫瓊也曾因年齡問題,被身旁許多人苦口婆心的建議退休:「人們會開始說『妳應該退休了!』妳應該去做這個,妳應該去做那個」。但對於這些人的勸說,一向有個性的楊紫瓊則反問:「不,大家不要告訴我該怎麼做,我應該控制我自己能幹嘛,不是嗎?」

【圖輯】點圖放大重溫楊紫瓊奪得美國獨立精神獎「最佳演員」的照片👇👇👇

+ 3

也因此,楊紫瓊帶著「打破女性、亞裔刻板印象」理念不停前進,終站上電影最高殿堂的奧斯卡獎,奪得個人生涯首座小金人。楊紫瓊日前受訪時透露,自己的角色原本是成龍主演,但因成龍推辭演出,加上雙人導演組合「The Daniels」更改題材,讓楊紫瓊成功憑《奇異女俠玩救宇宙》成為了全球焦點,終於坐上奧斯卡影后寶座改寫歷史。

【相關圖輯】奇異女俠玩救宇宙影評|爛番茄95%極好評!1句催淚對白讓全場爆喊(23張圖看完影評👇👇👇)

+ 18

延伸閱讀:

劉亞仁首爾2豪宅遭警方搜索 公司證實:下週接受調查

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】