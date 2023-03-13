奧斯卡2023｜回顧楊紫瓊40年演藝生涯　曾因華裔身份2年零工作

【奧斯卡2023／楊紫瓊】60歲的華裔女星楊紫瓊本屆憑著電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／瞬息全宇宙／媽的多重宇宙／天馬行空）勇奪奧斯卡影后，先是在年初奪下第94屆國家評論協會「最佳女主角」，隨後再抱回第80屆金球獎「音樂喜劇類」影后，以及第29屆美國演員工會首位亞裔影后的殊榮。本月5號更拿下美國獨立製片業最高榮譽「獨立精神獎」中的「最佳主角獎」，今日她更擊敗強敵姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett／凱特布蘭琪），成為奧斯卡史上首位華裔影后。



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回顧楊紫瓊的演藝生涯，她在15歲致力成為專業芭蕾舞者，不過在脊椎受傷後，原本打算轉戰編舞師，並回馬來西亞開舞蹈工作室。不料媽媽譚慧珍不願女兒就過完一生，於1983年不顧女兒的反對，「偽造文書」替楊紫瓊報名選美比賽，想不到她最終獲得冠軍。還被前夫潘迪生、武打巨星洪金寶等人創辦的德寶電影公司挖角，從此開啟了不平凡的演藝之路。

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楊紫瓊於1984年演出首部電影《貓頭鷹與小飛象》，而在1985年的電影《皇家師姐》（小蝦米對大鯨魚）中飾演驍勇善戰的女警官，讓她迅速走紅。但真正讓楊紫瓊進軍荷里活的作品是1997年的「占士邦系列」作品《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies／明日帝國／007：明日帝國），不過即使如此，楊紫瓊也曾透露，當時業界人士完全分不清華裔、日裔或亞裔的差別：「直到《臥虎藏龍》之前，我有將近兩年不曾工作，單純是因為我無法接受那些找上門來的刻板印象角色。」

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而在2000年，楊紫瓊演出名導李安執導的《臥虎藏龍》，並以「俞秀蓮」這個角色揚威國際，也讓楊紫瓊曾被貼上「女版成龍」等標籤，而淬鍊演技後的楊紫瓊，更接連演出《藝伎回憶錄》、《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians／摘金奇緣／瘋狂亞洲富豪／瘋狂富豪）等片，成功將亞洲文化推廣到全世界。

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另外，楊紫瓊也曾因年齡問題，被身旁許多人苦口婆心的建議退休：「人們會開始說『妳應該退休了！』妳應該去做這個，妳應該去做那個」。但對於這些人的勸說，一向有個性的楊紫瓊則反問：「不，大家不要告訴我該怎麼做，我應該控制我自己能幹嘛，不是嗎？」

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也因此，楊紫瓊帶著「打破女性、亞裔刻板印象」理念不停前進，終站上電影最高殿堂的奧斯卡獎，奪得個人生涯首座小金人。楊紫瓊日前受訪時透露，自己的角色原本是成龍主演，但因成龍推辭演出，加上雙人導演組合「The Daniels」更改題材，讓楊紫瓊成功憑《奇異女俠玩救宇宙》成為了全球焦點，終於坐上奧斯卡影后寶座改寫歷史。

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