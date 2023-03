奧斯卡2023｜你看不到的五大精彩畫面　楊紫瓊母親激動睇直播

《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今日(13日)早上舉行,《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)橫掃最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原創劇本以及最佳剪接,拿下七個獎成為全晚大贏家,楊紫瓊不負眾望勇奪影后,成為首為華人女星獲得這項殊榮。



直播以外其實亦有不少精彩畫面,《香港01》為大家集合五個「你看不到的奧斯卡」瞬間,立即睇睇有幾趣!



楊紫瓊母親興奮睇直播

(視覺中國)

全城關注楊紫瓊能否成為首位華人影后,其母親Janet Yeoh沒有陪同她出席頒獎禮,留在家鄉馬來西亞睇直播,當頒發最佳女主角時表現得相當肉緊。

Lady Gaga紅地氈救人

(影片截圖)

今年Lady Gaga憑《壯志凌雲:獨行俠》主題曲“Hold My Hand”提名最佳原創歌曲,她在紅地氈上受訪時發現有攝影師跌倒,她立刻衝上前扶起對方,獲網民激讚。

Rihanna公開孕肚

(視覺中國)

同樣入圍最佳原創歌曲的Rihanna正懷著第二胎,現場演繹《黑豹2:瓦干達萬歲》主題曲“Lift Me Up”,她在後台跟另一半ASAP Rocky合照時露出孕肚。

范冰冰奇特禮服

(視覺中國)

范冰冰驚喜現身本屆奧斯卡頒獎禮,以霸氣性感造型踏上紅地氈,之後又換上另一禮服出席慶功派對,但乍看似「砵仔糕」(胸墊)外露。

The Rock坐大髀

「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)與Emily Blunt擔任頒獎嘉賓,體重達260磅的The Rock竟坐在Emily的大腿上,有網民表示:「睇相聽到骨頭碎裂的聲音」。

