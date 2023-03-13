重溫楊紫瓊演藝事業重要時刻　由被迫參加選美到當上奧斯卡影后

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）勇奪本屆奧斯卡最佳女主角，成為首位華人影后，創下歷史。現年60歲的她，一生經歷比電影還要精彩，由選美冠軍、武打女星到國際級影后，以下為大家重溫楊紫瓊演藝事業的重要時刻。



馬來西亞小姐冠軍

（影片截圖）

1983年，21歲的楊紫瓊由母親譚慧珍代為報名參加馬來西亞小姐，她曾受訪透露連報名表都並非她親自簽名，而是由哥哥代簽，但最後她拿下冠軍，成為投身演藝圈的契機。

第一部港產片

（電影截圖）

選美勝出翌年，楊紫瓊獲前夫潘迪生及「大哥大」洪金寶賞識，來港主演電影《貓頭鷹與小飛象》，不諳功夫的她靠舞蹈底子及後天苦練，一步一步成為港產片首席動作女星。

亞洲最高片酬女星

（視覺中國）

1988年楊紫瓊在事業走上高峰時下嫁潘迪生，1992年離婚後即復出主演成龍電影《警察故事III》，成為亞洲最高片酬女星，進入演藝事業全盛時期。

首位007電影華裔女主角

（視覺中國）

1997年楊紫瓊受邀參演《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies），成為首位007電影華裔女主角，獲男主角皮雅斯布士南大讚，亦令楊紫瓊在荷里活人氣急升。

蜚聲國際

（視覺中國）

要數令楊紫瓊蜚聲國際的作品，必定是2000年的《臥虎藏龍》，並憑「俞秀蓮」一角獲提名英國奧斯卡最佳女主角，首次入圍國際級獎項。

紮根荷里活

楊紫瓊於洛杉磯荷里活地標表演高難度飛越山峰。（視覺中國）

憑《臥虎藏龍》爆紅後，楊紫瓊在荷里活發展順風順水，先後擔任奧斯卡及金球獎頒獎嘉賓、康城影展評委，甚至獲頒「世界十大傑出青年」，亦參演多部荷里活大製作。

橫掃40個影后寶座

（IG圖片）

入行近40年，楊紫瓊「登六」後遇上人生最大代表作《奇異女俠玩救宇宙》，「王秀蓮」為她帶來逾40個影后寶座，更成為首位華人奧斯卡影后，登上演藝事業最高峰。