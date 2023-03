重溫楊紫瓊演藝事業重要時刻　由被迫參加選美到當上奧斯卡影后

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪本屆奧斯卡最佳女主角,成為首位華人影后,創下歷史。現年60歲的她,一生經歷比電影還要精彩,由選美冠軍、武打女星到國際級影后,以下為大家重溫楊紫瓊演藝事業的重要時刻。



馬來西亞小姐冠軍

(影片截圖)

1983年,21歲的楊紫瓊由母親譚慧珍代為報名參加馬來西亞小姐,她曾受訪透露連報名表都並非她親自簽名,而是由哥哥代簽,但最後她拿下冠軍,成為投身演藝圈的契機。

第一部港產片

(電影截圖)

選美勝出翌年,楊紫瓊獲前夫潘迪生及「大哥大」洪金寶賞識,來港主演電影《貓頭鷹與小飛象》,不諳功夫的她靠舞蹈底子及後天苦練,一步一步成為港產片首席動作女星。

亞洲最高片酬女星

(視覺中國)

1988年楊紫瓊在事業走上高峰時下嫁潘迪生,1992年離婚後即復出主演成龍電影《警察故事III》,成為亞洲最高片酬女星,進入演藝事業全盛時期。

首位007電影華裔女主角

(視覺中國)

1997年楊紫瓊受邀參演《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies),成為首位007電影華裔女主角,獲男主角皮雅斯布士南大讚,亦令楊紫瓊在荷里活人氣急升。

蜚聲國際

(視覺中國)

要數令楊紫瓊蜚聲國際的作品,必定是2000年的《臥虎藏龍》,並憑「俞秀蓮」一角獲提名英國奧斯卡最佳女主角,首次入圍國際級獎項。

紮根荷里活

楊紫瓊於洛杉磯荷里活地標表演高難度飛越山峰。(視覺中國)

憑《臥虎藏龍》爆紅後,楊紫瓊在荷里活發展順風順水,先後擔任奧斯卡及金球獎頒獎嘉賓、康城影展評委,甚至獲頒「世界十大傑出青年」,亦參演多部荷里活大製作。

橫掃40個影后寶座

(IG圖片)

入行近40年,楊紫瓊「登六」後遇上人生最大代表作《奇異女俠玩救宇宙》,「王秀蓮」為她帶來逾40個影后寶座,更成為首位華人奧斯卡影后,登上演藝事業最高峰。