奧斯卡得主楊紫瓊關繼威有新作　《西遊ABC》同吳彥祖玩救西遊記

第95屆奧斯卡頒獎典禮，電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）連奪７獎成大贏家，而戲中演員楊紫瓊及關繼威，更分別奪得最佳女主角及最佳男配角。原來這對最佳拍檔，一早已拍下最新作品，Disney+的原創劇集《西遊ABC》（American Born Chinese），讓這股玩救風得以延續，而且仲夥拍吳彥祖，一齊玩救《西遊記》。

無隻眼喺額頭的楊紫瓊，睇得慣唔慣？（《西遊ABC》劇照）

改編自華裔美國漫畫家楊謹倫的同名作品，《American Born Chinese》的最新美劇《西遊ABC》，除了楊紫瓊、關繼威之外，有份於《奇異女俠玩救宇宙》演出的許瑋倫 （Stephanie Hsu）以及吳漢章（James Hong）亦會參與其中。香港觀眾熟悉的型男吳彥祖以及上年度大熱台劇《華燈初上》「子維」劉敬，亦將於《西遊ABC》中擔任重要角色！

沉寂廿年的關繼威，繼續有得威。（《西遊ABC》劇照）

Disney+ 原創奇幻動作喜劇《西遊ABC》講述於美國長大的華裔男高中生王進（王班Ben Wang 飾）經歷多次遷居後，來到一所只有他一名華裔學生的全新校園。受盡欺凌的王進偏偏愛上了白人女孩Amelia（悉妮泰娜Sydney Taylor 飾），令他對自身身份糾結更深。此時，王進遇上從台灣來到美國的交換生孫維辰（劉敬 飾）後，卻意外捲入了現實世界與中國神話故事《西遊記》糾纏一起的奇幻經歷，更發現到原來自己身世與神話傳說人物有關？

原本賣點係吳彥祖，而家兩大奧斯卡人馬更具號召力。（《西遊ABC》劇照）

至於奧斯卡出爐影后楊紫瓊，在戲中會飾演觀音娘娘，吳彥祖則飾演美猴王孫悟空。《西遊ABC》即將在今個春天於Disney+ 獨家上線，敬請期待。