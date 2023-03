奧斯卡得主楊紫瓊關繼威有新作　《西遊ABC》同吳彥祖玩救西遊記

第95屆奧斯卡頒獎典禮,電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)連奪7獎成大贏家,而戲中演員楊紫瓊及關繼威,更分別奪得最佳女主角及最佳男配角。原來這對最佳拍檔,一早已拍下最新作品,Disney+的原創劇集《西遊ABC》(American Born Chinese),讓這股玩救風得以延續,而且仲夥拍吳彥祖,一齊玩救《西遊記》。

無隻眼喺額頭的楊紫瓊,睇得慣唔慣?(《西遊ABC》劇照)

改編自華裔美國漫畫家楊謹倫的同名作品,《American Born Chinese》的最新美劇《西遊ABC》,除了楊紫瓊、關繼威之外,有份於《奇異女俠玩救宇宙》演出的許瑋倫 (Stephanie Hsu)以及吳漢章(James Hong)亦會參與其中。香港觀眾熟悉的型男吳彥祖以及上年度大熱台劇《華燈初上》「子維」劉敬,亦將於《西遊ABC》中擔任重要角色!

沉寂廿年的關繼威,繼續有得威。(《西遊ABC》劇照)

Disney+ 原創奇幻動作喜劇《西遊ABC》講述於美國長大的華裔男高中生王進(王班Ben Wang 飾)經歷多次遷居後,來到一所只有他一名華裔學生的全新校園。受盡欺凌的王進偏偏愛上了白人女孩Amelia(悉妮泰娜Sydney Taylor 飾),令他對自身身份糾結更深。此時,王進遇上從台灣來到美國的交換生孫維辰(劉敬 飾)後,卻意外捲入了現實世界與中國神話故事《西遊記》糾纏一起的奇幻經歷,更發現到原來自己身世與神話傳說人物有關?

原本賣點係吳彥祖,而家兩大奧斯卡人馬更具號召力。(《西遊ABC》劇照)

至於奧斯卡出爐影后楊紫瓊,在戲中會飾演觀音娘娘,吳彥祖則飾演美猴王孫悟空。《西遊ABC》即將在今個春天於Disney+ 獨家上線,敬請期待。