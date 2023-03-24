奧斯卡2023︱關繼威退居幕後畫面曝光　做《變種特攻》威也操作員

第95屆奧斯卡頒獎典禮上周於香港時間3月13日上午舉行，今屆集點之一「最佳男配角」獎，由主演《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）的男配角關繼威大熱得獎。

關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得第95屆奧斯卡「最佳男配角」獎。（Reuters）

曾經以童星身份演出史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《奪寶奇兵》系列第二部曲《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）後，關繼威的面孔廣為全球觀眾所知，但在演出去年上映的得獎作品前，關繼威在過去20年來沒有出現在大銀幕前，因為亞裔演員在荷里活發展空間甚少，所以退居幕後，在鏡頭後為電影默默耕耘多年。

關繼威在《奪寶奇兵2》中的演出主角印第安納鍾斯的小助手，與夏里遜福的互動十分逗趣。（imdb）

近日，網上流傳一段《變種特攻》（X-Men）的製作花絮影片，片段可見年輕的關繼威於拍攝現埸與一位狼人（Wolverine）打扮的演員排練動作場面，更以左腿踢開狼人。花絮影片中，更驚見兩位狼人，其中一名正是日後憑狼人一角深入民心的曉治積曼（Hugh Jackman），當時為他首次飾演該角色。而另一位驚現於片段的名人，則為香港著名動作指導、屬「七小福」之一的元奎。

近日，關繼威為《變種特攻》擔任特技班底的花絮片段曝光。（網上影片截圖）

關繼威（左二）當時示範與狼人之間的對打動作，曉治積曼（左一）亦在現場細心觀察，關繼威腳踢的「狼人」則是曉治積曼的替身演員。（網上影片截圖）

曉治積曼於《變種特攻》裡首次飾演狼人一角。（imdb）

在《變種特攻》擔任動作指導的元奎（中）亦有於花絮片段內驚喜現身，監督關繼威的示範。（網上影片截圖）

元奎師承于占元，與洪金寶、成龍及元華等為師兄弟，亦是武打巨星李連杰的御用武術指導，九十年代末亦隨李連杰一同到荷里活發展。元奎於《變種特攻》裡擔任第二組導演，專職處理電影的武打動作，亦即電影的動作指導。而元奎最為香港觀眾印象深刻，莫過於與周星馳於《新精武門1991》合作，飾演霍家拳館主霍環，當中與周星馳互鬥拳力的橋段，非常逗趣。

元奎為香港著名武術指導，觀眾對他在《新精武門1991》的演出極為印象深刻。（《新精武門1991》電影劇照）

為試周星馳的拳力，當時元奎決定以鐵布衫「硬食」星仔一拳。（《新精武門1991》電影劇照）

誰知星仔的拳力極重，令元奎大失預算。（《新精武門1991》電影劇照）

元奎硬食周星馳一拳後，擰轉身擺出數十個強忍痛楚的表情。（《新精武門1991》電影劇照）

元奎在《新精武門1991》裡飾演霍家拳館主霍環，亦是張敏的父親。（《新精武門1991》電影劇照）

據《變種特攻》的製作資料顯示，關繼威在劇組中擔任動作特技索具操縱員（Stunt Rigger），即為威也的操作員，負責操縱繫於演員表現特技動作時所須的威也。片段中，關繼威以左腿踢開狼人的替身演員後，狼人隨即向後彈開數尺，估計即為關繼威當時示範的動作特技場面，以便與演員及替身建立默契。