奧斯卡2023︱關繼威退居幕後畫面曝光　做《變種特攻》威也操作員

第95屆奧斯卡頒獎典禮上周於香港時間3月13日上午舉行,今屆集點之一「最佳男配角」獎,由主演《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)的男配角關繼威大熱得獎。

關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得第95屆奧斯卡「最佳男配角」獎。(Reuters)

曾經以童星身份演出史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的《奪寶奇兵》系列第二部曲《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)後,關繼威的面孔廣為全球觀眾所知,但在演出去年上映的得獎作品前,關繼威在過去20年來沒有出現在大銀幕前,因為亞裔演員在荷里活發展空間甚少,所以退居幕後,在鏡頭後為電影默默耕耘多年。

關繼威在《奪寶奇兵2》中的演出主角印第安納鍾斯的小助手,與夏里遜福的互動十分逗趣。(imdb)

近日,網上流傳一段《變種特攻》(X-Men)的製作花絮影片,片段可見年輕的關繼威於拍攝現埸與一位狼人(Wolverine)打扮的演員排練動作場面,更以左腿踢開狼人。花絮影片中,更驚見兩位狼人,其中一名正是日後憑狼人一角深入民心的曉治積曼(Hugh Jackman),當時為他首次飾演該角色。而另一位驚現於片段的名人,則為香港著名動作指導、屬「七小福」之一的元奎。

近日,關繼威為《變種特攻》擔任特技班底的花絮片段曝光。(網上影片截圖)

關繼威(左二)當時示範與狼人之間的對打動作,曉治積曼(左一)亦在現場細心觀察,關繼威腳踢的「狼人」則是曉治積曼的替身演員。(網上影片截圖)

曉治積曼於《變種特攻》裡首次飾演狼人一角。(imdb)

在《變種特攻》擔任動作指導的元奎(中)亦有於花絮片段內驚喜現身,監督關繼威的示範。(網上影片截圖)

元奎師承于占元,與洪金寶、成龍及元華等為師兄弟,亦是武打巨星李連杰的御用武術指導,九十年代末亦隨李連杰一同到荷里活發展。元奎於《變種特攻》裡擔任第二組導演,專職處理電影的武打動作,亦即電影的動作指導。而元奎最為香港觀眾印象深刻,莫過於與周星馳於《新精武門1991》合作,飾演霍家拳館主霍環,當中與周星馳互鬥拳力的橋段,非常逗趣。

元奎為香港著名武術指導,觀眾對他在《新精武門1991》的演出極為印象深刻。(《新精武門1991》電影劇照)

為試周星馳的拳力,當時元奎決定以鐵布衫「硬食」星仔一拳。(《新精武門1991》電影劇照)

誰知星仔的拳力極重,令元奎大失預算。(《新精武門1991》電影劇照)

元奎硬食周星馳一拳後,擰轉身擺出數十個強忍痛楚的表情。(《新精武門1991》電影劇照)

元奎在《新精武門1991》裡飾演霍家拳館主霍環,亦是張敏的父親。(《新精武門1991》電影劇照)

據《變種特攻》的製作資料顯示,關繼威在劇組中擔任動作特技索具操縱員(Stunt Rigger),即為威也的操作員,負責操縱繫於演員表現特技動作時所須的威也。片段中,關繼威以左腿踢開狼人的替身演員後,狼人隨即向後彈開數尺,估計即為關繼威當時示範的動作特技場面,以便與演員及替身建立默契。