《第76屆康城影展》將於今年5月16日至27日舉行,大會宣佈本年度「躍動她影獎」(Women In Motion Award)由楊紫瓊獲得,成為繼鞏俐後第二位獲得這項殊榮的華裔女演員。

鞏俐於2019年獲康城影展頒發「躍動她影獎」。(Getty Images)

「躍動她影獎」設立於2015年,旨在表揚女性對電影產業的貢獻,之前的得獎者包括法國國寶級演員伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert)、墨西哥女星莎瑪希爾(Salma Hayek)及鞏俐等。

本屆開幕電影為尊尼特普復出作《Jeanne du Barry》。(劇照)

楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪第95屆奧斯卡最佳女主角及金球獎喜劇/歌舞劇類最佳女主角,創下華裔演員歷史,今次獲康城表揚可謂眾望所歸,她為此表示:「能夠獲得這個獎項我非常感動。我相信時代在變,近年來,公眾意識確實有所改變。至關重要的是,女性——無論在鏡頭內外——都能有自己的一席之地,並講述能夠反映世界多樣性和複雜性的故事。」