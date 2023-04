美國恐怖故事｜Kim Kardashian參演第12季　獲編劇度身訂造角色

深受劇迷歡迎的《美國恐怖故事》(American Horror Story)長拍長有,第12季即將於今年暑假上架,繼Emma Roberts及Sarah Paulson等演員回歸之外,美國名媛兼真人騷《Keeping Up With The Kardashians》的話題女王Kim Kardashian都加入演出。

Kim Kardashian將會加入《美國恐怖故事》第12季。(IG圖片)

根據外國傳媒報道,新一季《美國恐怖故事》有別過往季數,並將會有由一位編劇單獨撰寫劇本及擔任節目統籌。創作人Ryan Murphy在聲明中表示,劇組非常歡迎在電視圈最閃耀的明星加入《美恐》大家庭,而自己與Emma Roberts對於能與Kim Kardashian合作咁興奮及期待,今次更特別為她度身打造一位有趣、有型又令人恐懼的角色。

Emma Roberts在劇中的造型。(片段畫面)

在前導花絮中,雖然沒有畫面,但背景音樂響起詭異的童謠,更有嬰兒哭泣的聲音。加上第12季劇名為《Delicate》,並改編自Danielle Valentine即將出版的小說《Delicate Condition》。劇情主要講述女主角相信一股邪惡力量在阻礙她組織家庭,更讓她永遠無法懷孕。有外國傳媒形容該小說是《魔鬼怪嬰》(Rosemary's Baby)的女權主義進階版。

