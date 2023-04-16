《給十九歲的我》由停播到奪金像獎最佳電影　一文睇清爭議時序

由張婉婷及郭偉倫聯合執導，籌備及拍攝長達十年的紀錄片《給十九歲的我》，在去年上映優先場時，一直叫座叫好，但直至正式全線公映兩日，片中兩位女主角在網上公開萬言書，令電影在拍攝上的處理手法惹爭議。隨後單車運動員李慧詩公開斥責片中訪問片段的應用，更成為事件最後一根稻草，令片方決定煞停放映。



似為該片已被判處死刑，在「十九歲」下英年早逝，但電影先後在香港電影評論學會及香港電影導演會年度大獎獲「最佳電影」殊榮，今日（16/4）更再下一城，贏埋《香港電影金像獎》最佳電影，可謂峰迴路轉，現就跟大家重溫事件的來龍去脈，看看這個可能比電影情節更迂迴的發展時間線。



《給十九歲的我》奪得最佳電影。（直播截圖）

張婉婷推出紀錄片新作《給十九歲的我》，起初反應熱烈大獲好評。（《給十九歲的我》電影海報）

2022年8月21日︰電影節首映

《給十九歲的我》為英華女學校前校長李石玉如於2011年委託導演張婉婷攝製，紀錄該校6名女生由舊校舍轉到新校舍的經歷，側寫年輕人如何面對社會轉變。電影於《第四十六屆香港國際電影節》上作世界首映，反應不俗。

電影於《第四十六屆香港國際電影節》上作世界首映，反應不俗。（影片截圖）

2022年9月30日︰優先場上映

由於在電影節反應不俗，電影開始籌備優先場次，並由2022年9月30日開始上映優先場，反應熱烈，不少院線更加開場次，令電影未正式上畫，單計優先場票房收入已錄得600萬，作為紀錄片而言數字相當亮麗。

2023年1月16日︰獲電影評論學會評為「最佳電影」

《給十九歲的我》獲電影評論學會評為「最佳電影」，亦是電影在香港獲得的首個獎項。

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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2023年1月26日︰首見負評

文字工作者吳芷寧，在個人社交平台發表評論，表示該片雖好睇，「但就係有啲唔舒服」，並指出是導演在戲中擔任旁白，其口吻和態度令人頗不舒服，更提出拍攝手法及對權力關係的質疑。

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2023年1月28日︰英華女學校舉行誓師大會

《給十九歲的我》在母校舉行感恩及誓師大會，導演張婉婷及部分受訪女生均有出席，為電影即將公映作宣傳。

給十九歲的我｜阿聆萬字文質疑權益不受重視、紀錄片女生反對公映

起初面對《給十九歲的我》觀眾的零星負面意見，張婉婷導演表示作品時間太近，現階段未能客觀評價。（陳順禎 攝）

2023年2月2日︰正式上映

2023年2月5日︰煞停公映

《明周文化》刊登戲中兩位受訪女生（阿聆及阿佘）自白，分別是阿聆親撰的萬字長文，以及阿佘的專訪，內容質疑紀錄片在拍攝時，涉操手問題，並對公映表達不滿。並透露早於2021年12月1日，學校在香港文化中心舉行的校內首映活動時，部分同學對內容有爭議，校方隨即作多次了解，而主角之一阿聆一直表明反對作公開放映。又指去到2022年1月，校方草擬一份新的同意書給六位主角簽署，當中五位陸續簽署，唯阿聆拒絕。

電影涉及有同學不滿作公開放映，而要求停播。（《給十九歲的我》電影截圖）

同日下午，單車運動員李慧詩在社交平台發文公開斥責劇組，指在2016年1月日本亞洲場地單車錦標賽受訪片段，未經她同意下成為電影內容，事件立即引起極大迴響。同日下午，張婉婷在出席謝票活動時，便宣布翌日（6日）起暫停公映，並舉行臨時記者會交代事情。

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給十九歲的我｜李慧詩炮轟張婉婷後首度現身 全程帶笑拒絕受訪

《給十九歲的我》導演張婉婷於2月5日開腔回應事件。（梁鵬威攝）

2023年2月9日︰獲《金像獎》三項提名

《第四十一屆香港電影金像獎》宣布提名名單，《給十九歲的我》在爭議聲中獲最佳剪接、最佳導演及最佳電影三項提名。名單宣布不久，英華女學校便發出聲明會退出「最佳電影」遴選。同時間，金像獎主席爾冬陞回應要跟董事局討論處理方案。而導演張婉婷亦立即表示不會出席頒獎禮，但會接受另一導演郭偉倫的意願，繼續候選三個獎項。

爾冬陞在接受傳媒訪問時，《給十九歲的我》宣布退選。（梁碧玲 攝）

2023年3月7日︰順利進行《金像獎》第二輪專業評審團

《香港01》收到獨家消息，指所有獎項已進入第二輪評選，而大會向選民寄出的「第二輪專業評審團」選票中，電影《給十九歲的我》仍然在「最佳電影」候選名單上，各會員仍可投票予該片。大會以書面回覆《香港01》指︰「本會已回函校方解釋金像奬參選機制並非採取片方報名制度，亦無退出機制；電影作品在香港正式公映且達到規定入圍門檻便會自動納入候選片單之中。」

獨家｜《給十九歲的我》未能退選 金像獎回應︰無權禠奪提名資格

同日，英華女校稱，校方經過審慎考慮，亦先後與6位參與拍攝的校友、製作團隊和金像獎進行了深入的溝通，探討有關放映事宜，惟最後未有達成共識，故未能向金像獎提供影片放映。該校指已將有關決定通知6位校友、製作團隊和金像獎。

英華女學校發聲明。（英華女學校校網）

2023年3月8日 ︰《第二十九屆香港電影評論學會頒獎禮》

《第二十九屆香港電影評論學會》舉行頒獎禮，早於1月宣布獲最佳電影的《給十九歲的我》，未有撤回獎項，並由郭偉倫導演出席並領獎。他在台上表示︰「由開機第一日到今日所有事情都冇得預設，到你以為部戲完時，背後仲發生緊更大的事，我們會繼續觀察事件發展，我們責務旁貸，亦都義無反顧、問心無愧。我們冇強逼學生拍攝，我相信香港仲係一個公道的社會，一個講道理的社會，有機會再向大家交代咩係事實。」

《給十九歲的我》導演郭偉倫領電影獎︰有機會向大家交代咩係事實

郭偉倫再次否認強逼學生拍攝。（梁碧玲攝）

2023年3月16日︰《香港導演會年度大獎》

《香港導演會年度大獎》舉行頒獎禮，頒發2022年度八項大獎予香港電影製作人及演員。其中「最佳電影」獎由紀錄片《給十九歲的我》奪得，並由監製黃慧與聯合導演郭偉倫代表接受，張婉婷導演則再度缺席。

《給十九歲的我》獲導演會最佳電影 郭偉倫：清者自清沒強迫拍攝

香港導演會頒發年度「最佳電影」獎予《給十九歲的我》，監製黃慧（右）與聯合導演郭偉倫（左）代表領獎，張婉婷導演則未有出席。

2023年3月23日︰《金像獎》發布特刊照片

香港電影金像奬協會發放榮獲提名第四十一屆香港電影金像奬「最佳導演」及「新晉導演」獎候選人的獨立造型照，由郭偉倫代表拍攝。

金像獎2023最佳導演場刊照亮相 《給十九歲》郭偉倫做代表拍攝