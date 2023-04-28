《悲情城市》內容敏感當年幾乎成禁片　侯孝賢執導方式考起梁朝偉

侯孝賢導演名作《悲情城市》，昨日（27/4）以4K修復數碼版在香港重新上畫。作為台灣解嚴之初，第一部描繪過往台灣政治腐敗的電影，《悲情城市》在台灣影史的地位相當重要，更被譽為「台灣人一定要看」的電影。34年後，跟大家重溫這部華語經典。



《悲情城市》是梁朝偉參與的首部台灣電影，當年自稱幼嫩演技，但已獲侯孝賢賞識。（《悲情城市》劇照）

被威尼斯電影節拯救的《悲情城市》

《悲情城市》講述台灣因二二八事件的歷史，事件發生在1947年2月27日至5月16日間，台灣各地爆發激烈官民衝突，民眾有強烈政治改革訴求，最終中華民國國民政府派遣軍隊武力鎮壓。而梁朝偉在戲中飾演的林文清，正是講述其林氏家族在這世代，命運帶來劇變。

侯孝賢在拍攝電影時喜歡讓演員自由發揮，每場劇本只寫下大綱及少量台詞，然後就讓演員們用自己的演繹方式處理。（《悲情城市》劇照）

由於電影在描寫「二二八」事件的內容上非常寫實，而且《悲情城市》在解嚴初期（解嚴年份為1987年），即1989年上映，直接挑戰當時台灣政府最為敏感及禁忌的話題。順理成章讓電影幾乎成為禁片。幸好電影於《第46屆威尼斯電影節》勇奪「金獅獎」，這份榮耀令電影成功一刀不剪於台灣上映。電影年初在台灣重映，海報上的宣傳語句是︰「身為台灣人，一生必看的電影」，但當年的宣傳相對含蓄，只寫上︰「在今天以前，這個故事，你聽不到，也不能講……」

侯孝賢另一拍攝特色是有不少長鏡頭及定景拍攝，當時被指風格強烈，但實情是資金有限，沒太多錢製作佈景，臨時演員的演出又參差，故減少近鏡拍攝。（《悲情城市》劇照）

侯孝賢獨特執導方式考起梁朝偉

《悲情城市》是梁朝偉首部參演的台灣電影，飾演一個聾啞人士，然而導演侯孝賢在拍攝電影時喜歡讓演員自由發揮，每場劇本只寫下大綱及少量台詞，然後就讓演員們用自己的演繹方式處理，讓侯孝賢捕捉演員的真實反應。不過從電視劇訓練出生的梁朝偉，起初不能完全適應這種執導方式，他曾自言︰「仍有太多表演痕跡。」

已故影星陳松勇，憑電影獲金馬影帝，但原來當時他的演出太用力，侯導只揀了他對戲時的畫面，事後陳松勇讚導演果斷。（《悲情城市》劇照）

《悲情城市》在今年初重映時，梁朝偉有赴台出席首映，接受訪問時表示當日自己是位年輕演員，能夠跟侯孝賢導演合作感到非常幸運。最難忘是當年經常到偏遠地方取景，有大量時間跟導演在車上聊天，偉仔回想當日每談到表演的看法，導演都耐心地聆聽，並不時微笑點頭說「對對對」，好像自己說什麼都對一樣。不過正因為侯導這份鼓勵，令偉仔開始多看文學小說︰「這是一個很好的體驗，也給了我很多啟發。希望未來新生代的觀眾、影迷能有更多的機會在大銀幕看到侯導的作品。」