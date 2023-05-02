《送院途中》一個月直踩三大電影節　卓韻芝︰有一種幸福感

由卓韻芝執導及編劇，廖婉虹監製，古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等領銜主演的《送院途中》繼成為《香港國際電影節》之閉幕電影後，馬不停蹄再於《北京國際電影節》及意大利烏甸尼《遠東電影節》參展，一口氣於四月內在三個不同城市放映，導演卓韻芝及主演游學修皆有親自飛往北京及烏甸尼出席電影節，與當地觀眾見面及交流。

《送院途中》團隊出席完香港國際電影節，便出席《北京國際電影節》活動。（電影公司提供）

《送院途中》於《北京國際電影節》及意大利烏甸尼《遠東電影節》同是參展「光影浪潮・香港電影新動力」單元，這單元由創意香港贊助，香港國際電影節協會合辦，在多個城市巡迴舉行，以展示香港電影的獨特魅力。

《送院途中》獲選為《第四十七屆香港國際電影節》閉幕電影，導演卓韻芝（左5）、主演古天樂（右5）及其他演員現身，而有份贊助電影拍攝的「甘比」陳凱韻亦有出席。（陳順禎攝）

對於作品於一個月內參展三個電影節，並已先後跟三個不同城市的觀眾交流，導演卓韻芝表示：「小時候我會因為看了一部電影而對某個地方或某種文化產生好奇心，電影令人認識世界，這次能夠帶自己的作品去唔同地方俾唔同文化嘅觀眾覺得非常榮幸，有一種幸福感。」

去到意大利烏甸尼《遠東電影節》，阿芝驚訝當地觀眾關注戲中的細位大有不同。（電影公司提供）

能夠將香港電影帶到全世界，阿芝感到一份幸福感。（電影公司提供）

談到三個不同城市的觀眾反應，卓韻芝說：「香港觀眾看《送院途中》是最貼身的，場中的歡笑或感慨完全沒有距離感，他們對救護員多產生一份敬意，而且由於大家對我的認識較深，情感比較私人；北京觀眾深入地思考這個故事，答問環節中的提問相當高質，他們對片中阿修和Angela 的角色處境非常感興趣，也許就算地域不同，年輕人內心的感受其實十分相似；意大利烏甸尼斯觀眾令我驚訝他們熟悉香港電影、傾慕香港電影，場中觀眾擁有截然不同的文化背景，但人類情感是互通的，他們不單把故事看通透，還握緊了箇中情感。」

游學修有跟北京的觀眾合照留念。（電影公司提供）

不過最令阿芝意想不到，是竟然有不少觀眾表示開心見到戲裏救護車在路上行走，從而看到不少香港街道景色，見到香港的不同面貌，有觀眾說他們好想念香港，有觀眾說他們渴望探訪香港。而游學修則表示：「觀眾好熱情，難得可以同其他導演一齊空出時間交流交流。」