《失衡凶間之罪與殺》變態髮型師黃又南　衛詩雅︰頭髮重要過皮膚

寰亞電影製作的《失衡凶間之罪與殺》即將於5月25日上映，其中一個單元《頭髮》由《樹大招風》金像導演許學文執導，衛詩雅、黃又南主演，故事發展耐人尋味，並以一頭秀髮成為故事的恐怖根源。

黃又南飾演古怪髮型師，對頭髮有種奇怪的執著。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

戲中飾演髮型屋老闆的又南，對頭髮情有獨鍾，更會以特別的方式收集靚女的頭髮留念，而衛詩雅飾演一位女團成員，出道時因為一頭秀髮，拍過洗髮水廣告一炮而紅，可惜越做越霉淪為大茄。一次意外秀髮受損，為免影響翌日的試鏡，無意間走到又南所開設的廿四小時營業髮型屋護髮，卻換來驚險一夜。

詩雅覺得角色跟自己有點相似，都是藝人，事業上都是未達目標仍在努力。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

外表嬌的的又經常拍愛情片的Michelle，原來是驚慄片忠粉，自《失眠》後，再有機會接拍驚慄片，所以對新片上映超期待又興奮。Michelle︰「我接到呢部戲，睇到劇本好興奮。本身好鍾意驚慄戲，造型越恐怖越鍾意。今次喺《頭髮》裡面，我係一個女團出道後，撈極都撈唔紅嘅明星仔，唯一自豪就係把頭髮，我會形容個角色，視頭髮重要過皮膚，呢個角色同我好近，係藝人，又係入咗行好多年，目標未必做到，前設已經幫咗我好多。導演好聰明，搵到一個點令人覺得又南冇乜攻擊性，其實係更加令人心寒。」

又南對頭髮的執著，而陷入病態。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

至於另一位女演員張凱娸（娸娸），戲中角色與衛詩雅截然不同，外表是個壞女孩，內裏卻不及衛詩雅剛烈，娸娸說：「戲中我飾演一名Wet妹，主要同又南做對手戲。雖然我同衛詩雅冇同場，但係我哋兩個女仔嘅外型同性格形成強烈對比，不過同樣因為擁有一把好靚嘅頭髮，俾又南睇中。」又南為了演好角色，刻意留鬚和長髮，他說：「 戲中因為我同人溝通唔到，所以戀上咗頭髮，覺得頭髮先係我朋友，我會不擇手段，希望擁有唔同嘅頭髮。」