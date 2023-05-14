銀河守護隊3｜樹人驚現第二句對白　導演親解背後原因

超級英雄電影《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol.3）近日上映，今集作為三部曲的終章，相信影迷都作好心理準備同幾位角色道別，戲中「樹人」（Groot）在最後竟然爆出「I am Groot」以外的第二句對白！導演近日受訪為這個安排解畫。

《銀河守護隊3》為系列終章，成員亦各散東西。（劇照）

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由首集《銀河守護隊》開始，樹人就只有一句對白「I am Groot」，不同語氣代表不同內容，只有其他成員聽得懂。來到第三集最後，成員們各散東西，樹人突然爆出一句「I love you guys」（我愛你們），相信大部份觀眾都感到十分驚喜，同時又疑惑難道樹人一直都能夠講英文，為何以往不這麼做呢？

其實樹人之前都有講過一句「We Are Groot」。（劇照）

有外國媒體分析，一開始除了銀河守護隊的成員，其他人都不理解樹人每一句「I am Groot」的意思，經過三集電影後，觀眾大概都掌握到他每一句「I am Groot」在代表什麼，正如今集「嘉魔娜」（Gamora）由一開始不理解，到最後能夠順利與樹人構通，所以最後會出現「I love you guys」，其實並非樹人講英文，而是代表大家都聽懂他在說什麼了。