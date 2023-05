銀河守護隊3｜樹人驚現第二句對白　導演親解背後原因

超級英雄電影《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol.3)近日上映,今集作為三部曲的終章,相信影迷都作好心理準備同幾位角色道別,戲中「樹人」(Groot)在最後竟然爆出「I am Groot」以外的第二句對白!導演近日受訪為這個安排解畫。

《銀河守護隊3》為系列終章,成員亦各散東西。(劇照)

以下內容涉及劇透,請斟酌閱讀

由首集《銀河守護隊》開始,樹人就只有一句對白「I am Groot」,不同語氣代表不同內容,只有其他成員聽得懂。來到第三集最後,成員們各散東西,樹人突然爆出一句「I love you guys」(我愛你們),相信大部份觀眾都感到十分驚喜,同時又疑惑難道樹人一直都能夠講英文,為何以往不這麼做呢?

其實樹人之前都有講過一句「We Are Groot」。(劇照)

有外國媒體分析,一開始除了銀河守護隊的成員,其他人都不理解樹人每一句「I am Groot」的意思,經過三集電影後,觀眾大概都掌握到他每一句「I am Groot」在代表什麼,正如今集「嘉魔娜」(Gamora)由一開始不理解,到最後能夠順利與樹人構通,所以最後會出現「I love you guys」,其實並非樹人講英文,而是代表大家都聽懂他在說什麼了。