康城影展 | 尊尼特普家暴官司後回歸　傳與導演不和首映拖手進場

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻Amber Heard的「家暴官司」糾纏多年，事業一度受阻，幸好最終勝訴，日前久違亮相幕前，即刻引起關注。



電影《杜巴利伯爵夫人》被視為尊尼特普的復出之作。（VCG）

香港時間16日晚，尊尼特普攜主演開幕電影《Jeanne du Barry》一眾主創出席76屆康城電影節紅地氈，他身穿白襯衫搭配西裝，頭扎馬尾，戴著黑超現身，型格十足，期間場邊不斷有粉絲高呼其名，尊尼特普也走到一邊親切與粉絲簽名、合照，長達5分鐘，心情大靚，這也是他繼2021年參加羅馬電影節後，再度回歸紅地氈。

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早前有傳聞指尊尼特普與導演兼女主角Maïwenn Le Besco不和，而今次兩人同場亮相，尊尼特普在訪問時特別大讚Maïwenn，表示對方很強大，且在片場做得很好，間接粉碎謠言。

《杜巴利伯爵夫人》以路易十五的最後一任情婦杜巴利伯爵夫人為主軸，講述其草根出生的背景在踏入皇宮後，迅速得到路易十五的青睞，並以成為伯爵夫人的方法得到自由出入皇宮的權力，但最終也成為恐怖統治時期的受害者，50歲被送上了斷頭台，尊尼特普在戲中飾演路易十五世。