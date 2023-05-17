《全個世界都有電話》再推插曲　《造星IV》KINKI盧芷韻包辦唱作

擅長拍本地情懷清新小品的導演黃浩然，繼去年的《緣路山旮旯》後，今年有新作《全個世界都有電話》。上次《緣路山旮旯》已選用16首本地 Indie 歌曲，今次《全個世界都有電話》再進一步，邀請多位獨立音樂人創作或演繹多首歌曲，與劇情環環緊扣。最新一首公開的插曲《iLover》，由《全民造星IV》25強，年僅19歲之 KINKI 盧芷韻唱作，導演黃浩然親自填詞，直接將手機變成男朋友。

《造星IV》KINKI盧芷韻唱出《全個世界都有電話》插曲。（影片截圖）

《iLover》由 KINKI 盧芷韻主唱及作曲、MOONBUS月巴@KSOUND UNI 編曲，KAWAI & ONNI WONG@KSOUND UNI 聯合監製。KINKI 盧芷韻於中學已在街頭 Busking，2021年，年僅17歲的 KINKI 參加了《全民造星IV》，並晉身25強，既透過節目向觀眾分享音樂，亦認識了許多志同道合朋友。今次以電子曲風加上擬人化歌詞，由 KINKI 甜美唱腔演繹，令人不禁會心微笑。MV 更收錄了《全個世界都有電話》精華片段，包括 KINKI 為電影客串一幕。

歌曲用擬人法，將手機變成男友。（影片截圖）

KINKI 表示：「我以往單曲主題都圍繞自己心路歷程，這是我第一次唱作電影原創插曲，多謝黃浩然導演填詞以及信任！此外，我亦非常高興有機會在《全個世界都有電話》客串，還跟主角周國賢有對手戲，令我既緊張又興奮！」黃浩然導演表示：「《全個世界都有電話》故事圍繞手機，當然要有一首插曲配合主題。我們將會陸續發佈更多新歌，為大家帶來驚喜。」

KINKI盧芷韻除了唱插曲，更在戲中客串一角（相中）。（影片截圖）