《A.I. 創世者》人工智能向人類開戰　幕後主腦竟然係個細路？

A.I.近年成為熱話，ChatGPT、Google A.I. 機械人Bard已經進入普羅大眾日常生活，最後會否成為滅世原因，是近年熱爆話題。最新科幻動作驚慄鉅製《A.I. 創世者》（THE CREATOR），由《俠盜一號：星球大戰外傳》導演執導，首預告揭發開戰主腦竟然係一個細路。（上映日期：9月28日）

《A.I. 創世者》將於9月28日上映。（《A.I. 創世者》海報）

《A.I. 創世者》由《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）、《哥斯拉》（Godzilla）導演加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）執導及編劇，以A.I. 與人類的未來戰爭為主題，來一場高科技大對決，連場視覺特技和刺激動作震撼大銀幕，引發觀眾熱論和反思。

電影由《天能》（Tenet）金球提名男星尊大衛華盛頓（John David Washington）主演。（《A.I. 創世者》影片截圖）

故事講未來世界，A.I.人工智能向人類發動戰爭。前特種部隊成員Joshua （尊大衛華盛頓）正為妻子（陳靜）無故失蹤而傷心，被招攬去追捕刺殺「A.I.創世者」，其發明的秘密武器足以完結戰爭，同時毀滅全人類。Joshua率領精英部隊深入A.I.佔領區，卻發現奉命摧毀的武器竟是一個A.I.小孩⋯⋯