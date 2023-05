西遊ABC︱孫悟空造型被網民嫌棄　吳彥祖：每日花三小時「變身」

由迪士尼旗下串流平台Disney+投資拍攝的劇集《西遊ABC》(American Born Chinese),由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導,全華裔演員班底囊括在奧斯卡橫掃多項大獎的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)的楊紫瓊、關繼威、許瑋倫(Stephanie Hsu)及吳漢章,更有吳彥祖、棟篤笑匠Ronnie Chieng、Jimmy O. Yang等著名華裔演員加盟。

華裔演員班底主演的美劇《西遊ABC》將於5月24日於Disney+上線,吳彥祖於劇集裡飾演孫悟空一角。(《西遊ABC》劇集角色海報)

吳彥祖於劇集裡飾演孫悟空,並以多個齊天大聖造型登場,令一眾熟悉香港電影及中國神話傳說的觀眾耳目一新。早前《西遊ABC》公布劇集劇照時,吳彥祖的「金毛」孫悟空造型被網民瘋傳,嫌棄造型鼻高眼大、不倫不類,更取笑疑似「M字額」的吳彥祖反而因此重奪髮線。同時亦有網民為男神抱不平、指妝容改變他的面型與鼻額輪廓,有型的吳彥祖並不適合角色。

男神吳彥祖曾被指疑似面對髮線後移的問題。(吳彥祖IG圖片)

吳彥祖於《西遊ABC》裡飾演的孫悟空一角,經過特技化妝後,造型被指令吳彥祖顏值打折扣,亦被笑指「重奪髮線」!(《西遊ABC》劇集劇照)

今日(22日)吳彥祖於社交媒體分享《西遊ABC》的幕後花絮影片,公開自己為飾演孫悟空一角的變身過程。吳彥祖於影片帖文上分享指:「為了變成孫悟空要付出甚麼?長達三個鐘頭的特技化妝過程!」

吳彥祖感謝化妝團隊為他每日用心化妝,甚至在他「小睡」時仍然一絲不苟地工作,令面部的化妝效果在特寫鏡頭下也毫無瑕疵。從影片中可見,兩位化妝師在吳彥祖的臉上額頭與兩邊臉頰上鋪上人造皮膚,再仔細地按面型貼上金色毛髮片,再畫上眼線、陰影等,令吳彥祖變身成為美猴王。

在劇集中,吳彥祖與「觀音娘娘」楊紫瓊對戲。(《西遊ABC》劇集劇照)

吳彥祖在劇集中有不止一個孫悟空的造型。(《西遊ABC》劇集劇照)