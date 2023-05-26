變形金剛狂獸崛起｜新加坡直擊全球首映　男主角竟然被記者劇透？

《變形金剛》系列第七集《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）將於6月8日在香港上映。劇組於新加坡展開宣傳之旅第一站，《香港01》為大家直擊現場實況。

《變形金剛：狂獸崛起》在新加玻展開宣傳第一站。（陳穎思攝）

導演Steven Caple Jr.聯同主演Anthony Ramos、Dominique Fishback及Tobe Nwigwe，以及監製Lorenzo di Bonaventura今日（26日）現身記者會。今集擔大旗的Anthony Ramos透露花了數月時間去練習駕駛，戲中雖然跟博派機械人「幻影」（Mirage）緊密合作，但戲外跟負責為「幻影」配音的Pete Davidson沒機會見面，靠對方預先演繹的片段到拍攝時給予反應。他笑言至今尚未欣賞到《狂獸崛起》，被在場記者連番劇透。

男主角Anthony Ramos表示留待返回紐約才會欣賞電影，現在預先被劇透。（陳穎思攝）

監製Lorenzo di Bonaventura提到今集是《變形金剛》的前傳絕對不是重啟故事：「承接《大黃蜂》，《狂獸崛起》是一部續集；對於其它《變形金剛》電影就是一部前傳，史提芬史匹堡帶來這個有趣的故事，陪伴很多人成長」，而導演Steven Caple Jr.就透露當初構思這部電影時的最大壓力：「因為《大黃蜂》的成功，須要在粉絲想看的東西與本身的構思中取得平衡」，對於未來會否加入更多前作的人物，例如《大黃蜂》女主角Hailee Steinfeld，他認為有無限可能性，但要考慮到能否平均分配各個角色的時間，以及避免重覆劇情。