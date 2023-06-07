銅鑼灣JP由影藝戲院進駐　票價優惠吸客港島居民最關心有冇IMAX？

影藝戲院成功進駐銅鑼灣翡翠明珠廣場戲院，改名為「CINEART JP」，是繼青衣城及九龍城後，影藝院線第三間戲院，更是影藝戲院自2006年，於灣仔新鴻基中心舊址與影迷暫別後，相隔17年重返香港島區，並帶來多項重量級優惠。事前不少港島區影迷都期待今次易手，會否為港島區帶來第一間IMAX映院，可惜這個夢想仍未成真，到底萬事俱備還欠甚麼？



自Cinema City退出銅鑼灣JP後，現由影藝接手經營。（葉志明 攝）

全新的「CINEART JP」，成為影藝戲院的旗艦店，而大堂裝修亦沿用影藝品牌主題顏色薄荷綠作主調，別具一格。CINEART JP一共提供658個座位，包括1院設有380個座位，繼續成為港島區最多座位的影廳，而2院則設有278個座位。

就影藝重返港島開旗艦戲院，《香港01》訪問了銀都機構有限公司董事副總經理楊雪雯女士（Shirley Yeung）以及銀都娛樂有限公司總經理林培育先生（Eric Lam），除了分享影藝往後的擴展步伐，亦會解釋港島影迷最關心的IMAX問題。

戲院大堂重新裝修。（葉志明 攝）

內部用上品牌標誌的薄荷綠。（葉志明 攝）

經營環境比不上2018、19年

Shirley提到當年的灣仔影藝，是香港比較有特色的戲院，自徹出港島區後，其實一直都想在港島區尋覓新址。「奈何在過去幾年，有不少公司投入院線行列，戲院場地成為搶手貨。」直至2020年爆發疫情，癲覆了全行更打破了多年來戲院的營運方式。Shirley︰「當出現JP這個盤時，邵氏跟我們一拍即合，港島區戲院舖較少，非常珍貴，所以都有不少競爭，但一定冇2018、19年這麼激烈，因為疫情期間戲院業打擊實在太大。」

戲院間的走廊裝修得相當精美。（葉志明 攝）

銀都機構有限公司董事副總經理楊雪雯女士（Shirley Yeung），以及銀都娛樂有限公司總經理林培育先生（Eric Lam）。（葉志明 攝）

盡力克服場地限制

至於港島影迷最關心的IMAX映院，雖然今次又要再失望一次，不過都非戰之罪，影藝方面都有積極考慮。Shirley︰「舊戲院條例作改動好困難，簡單如行距拉闊一點都好難申請。」而Eric就補充︰「我們都研究能夠轉IMAX，但戲院的深度不夠，銀幕現時近16米，但正常IMAX起碼都要22、23米，如果熒幕太大，戲院不夠深，是投射不到的，要作很大改動才可以，所以暫未能提供到IMAX。」

Eric表示場地問題，限制了未能改建成IMAX戲院。（葉志明 攝）

迎難以上吸引觀眾重新入場

面對疫情後的戲院營運，Shirley坦言是極大挑戰︰「現在再營運，票房收入都沒有過去那麼高。大家去尖沙咀、銅鑼灣留意下，各大院線都已經冇提供夜場，現在大多數人都傾向早返屋企，或寧願在家中看Netflix、Disney+，所以戲院業經營前景是完全不一樣。四月底香港戲院商會做了個全港戲院日，全日$30一張飛，很多已有一段時間冇入戲院的觀眾，都選擇再次入場，我希望將來都會有更多推廣活動，吸引觀眾再次入番戲院。」

Shirley坦言戲院業面對極大挑戰。（葉志明 攝）

而今次影藝都提供不少優惠去吸引觀眾，包括開業日（7/6）正價戲票買一送一；全線影藝戲院包括CINEART JP、青衣城及九龍城將於6月12日起，逢星期一票價劃一$40，某指定信用卡更有正價戲飛買一送一，大家密切留意。