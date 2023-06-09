變形金剛︰狂獸崛起｜劇情時間線回到90年代　新正反角色全面解構

全新《變形金剛》系列，《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts），已盛大公映。過去16年，《變形金剛》真人版電影系列，成功在全球累積高達48 億美元（約373億港元）的亮麗票房紀錄。來到第七集，正義的「博派」（The Autobots）、邪惡的「魔神」、兇猛的「恐龍金剛」（The Dinobots）等，一一躍現大銀幕，為科幻動作電影打開令人耳目一新的局面。



今集博派與狂獸派相遇。（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

在最新一集《變形金剛：狂獸崛起》中，帶領觀眾回到以九十年代作為背景的舞台，以新機械人、新場景及新人物，打造全新面貌與觀眾見面。連場激戰由美國紐約開始，到秘魯原始叢林，再到遙遠的多元宇宙。除了有從未在電影系列現身的狂獸派「密斯武」（The Maximals）及邪惡嗜血的「魔神」（The Terrorcons），世界七大奇蹟之一的「馬丘比丘」（MachuPicchu）、秘魯「亞馬遜流域」（Peruvian Amazon）熱帶雨林奇景及古城庫斯科（Cusco）一年一度的「太陽祭」（Inti Raymi: The Sun Festival）巡遊，亦首次被搬上大銀幕，成為電影場景。

歹角方面，有邪惡嗜血的「魔神」（The Terrorcons）。（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

故事緊接《大黃蜂》

時空回到1994年，是大黃蜂於1987年初次來到地球之後的7年。藏於博物館古老雕像內的「超空間鎖匙」（Transwarp Key）被意外解封，令流落地球多時的博派成員，重燃返回斯比頓星的希望。然而，鎖匙釋放的巨大能量，亦引來行星吞噬者「獨角獸」派出一眾「魔神」成員前來爭奪。地球瞬間淪為戰場，於遠古時代為了守衛「超空間鎖匙」而匿居地球的「密斯武」，不得不現身與「博派」成員合作，保護地球免被毀滅之餘，也要力保「超空間鎖匙」不致落入「獨角獸」手中而釀成宇宙浩劫…

大黃蜂在獨立電影搶盡風頭，在新一集依然佔吃重位置。（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

重現第 1 代《變形金剛》

如果你是《變形金剛》的粉絲，一定知道甚麼是「G1」！「G1」 代表第 1 代，專指從1984 年到 1987 年播出的動畫電視劇及最初的變形金剛玩具系列。在《變形金剛：狂獸崛起》中，柯柏文和大黃蜂的形象跟之前在大銀幕上的形象截然不同，修改後的設計就是粉絲所說的「G1」外觀。

在《變形金剛：狂獸崛起》中，柯柏文和大黃蜂的形象跟之前在大銀幕上的形象截然不同。（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

讓機械人回到「G1」的模樣，是導演史提芬卡普感到最興奮的事情。他說：「復到 「G1」 階段，可讓觀眾更清楚地看到機械人中的汽車部件。所以在幻影身上，可以看到保時捷的零件；在大黃蜂身上，可看到雪佛蘭的零件。」史提芬卡普認為「G1」外觀會為所有《變形金剛》粉絲帶來美好回憶。「看起來四四方方的柯柏文，按照原版卡通「G1」特徵而設計的女機械人雅希。如果你是看《變形金剛》卡通片長大的，那些懷舊設計會讓你像回到了小時候。多年來一直耐心等待在大銀幕看到這些機械人原型的忠實粉絲應該會感到滿意！」

（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

引入保衛地球新英雄：「密斯武」

首次登上大銀幕的「密斯武」，最先出現於1996至1999年間的《變形金剛》電視動畫系列《特種變形勇士》（Beast Wars: Transformers）。狂獸派「密斯武」與死敵掠奪獸「巴達干」（Predacons），迅速成為當時最受歡迎的兩個變形金剛派系，有關的商品亦於同期面世。在本集電影中，故事重塑「密斯武」來到地球的原因。他們寄居地球的時間遠比「博派」長，見證了人類的崛起，也更了解人類的優點。因此當「魔神」來襲時，他們毫不猶疑，邀請「博派」聯手保護人類，是因為他們認定為拯救地球而戰是值得的。

全新反派，隻隻都超強勁。（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

新反派「魔神」戰力更強

有新英雄，當然也有新歹角。《變形金剛：狂獸崛起》沒有「狂派」及麥加登的參與，電影中主要的反派機械人是指揮「魔神」的瘟疫（Scourge）。他聽命於「創造神」獨角獸（Unicorn），為了取得「超空間鎖匙」， 不惜令地球陷於毀滅。除了瘟疫及他的下屬夜鶯（Nightbird）和圈套（Battletrap），還有一群被稱為「掃蕩隊」（Sweeps） 的昆蟲機器人。他們是「魔神」的追隨者，常以戰鬥小隊的形式出現。他們沒有自己的個性，也缺乏獨立思維，通常負責偵查及追蹤的任務。

雅希（Arcee），是較吃重的女性機械人。（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

女性機械人首當要角

《變形金剛：狂獸崛起》跟系列其他電影最大的不同之處，是首次包含了三位主要的女性機械人角色：「博派」的雅希（Arcee）、「密斯武」的飛羅剎（Airazor）及「魔神」的夜鶯。雅希是一輛電單車，曾在《變形金剛：狂派再起》（Transformers: Revenge of the Fallen）和《大黃蜂》（Bumblebee）中閃現過，但在本集電影中，成為「博派」的重要成員，是柯柏文的左右手及情報員。飛羅剎是「密斯武」的空中偵察員，至於夜鶯則是片中的反派之一，對「博派」及「密斯武」絕不留情。監製羅倫素（Lorenzo di Bonaventura）說：「這次較以往有更多女性機械人，創造除了正邪角力之外的另一種平衡，可說相當別開生面。」

電影角色全面解構

密斯武THE MAXIMALS

奧狄武 Optimus Primal，「密斯武」的領袖，可以變形為一隻13呎高的金屬猩猩。（《變形金剛：狂獸崛起》海報）

奧狄武 Optimus Primal

「密斯武」的領袖，可以變形為一隻13呎高的金屬猩猩，拳頭大如巨石，重拳一擊足以震碎地面。為了保護「超空間鎖匙」（Transwarp Key），無數世紀前已與捷達、飛羅剎、威雷等偽裝成野獸匿居地球，在秘魯馬丘比丘叢林生活。

（《變形金剛：狂獸崛起》海報）

捷達 Cheetor

「密斯武」戰士，速度最快的狂獸，變形後會成為一輛小型貨車般大小的機械獵豹。極速加上鋒利巨爪，意味著敵人在看到他之前，就已在瞬間被擊倒。跟隨奧狄武負起保衛宇宙各星系安危的使命。

（《變形金剛：狂獸崛起》海報）

飛羅剎 Airazor

「密斯武」的偵察兵，也是空中守衛。變形後，是擁有寬闊翅膀及敏銳視力的遊隼，尖喙能噴出毀滅敵人的猛烈火焰。勇敢的她總是獨自行動，並隨時準備在沒有後援的情況下面對危險。

（《變形金剛：狂獸崛起》海報）

威雷 Rhinox

「密斯武」戰士，變形後是一頭衝擊力達8,000磅的金屬犀牛。戰鬥時，他猶如有腳又有腦的攻城錘，擋者披靡。除了智慧和力量之外，他身上還藏有一把巨大的加特林機槍隨時備用。

博派 THE AUTOBOTS

（《變形金剛：狂獸崛起》海報）

柯柏文Optimus Prime

「博派」至尊級首領，化身為1987年出產的紅色Freightliner FLA隱藏於美國紐約；是正義、勇氣和力量的化身，深信自由是所有生命應有的權利。與隊友流落在地球達7年之久，「超空間鎖匙」突然在地球出現，成為了他們回歸斯比頓星的唯一希望。

（《變形金剛：狂獸崛起》海報）

大黃蜂 Bumblebee

1977年出產的黃色 Chevrolet Camaro跑車，「博派」的偵察兵。個性開朗樂觀，富有冒險精神；擅於偵察及救人，喜歡與人類作伴，為了完成任務會奮戰到底。儘管勇氣十足，作戰經驗豐富，但面對「魔神」的一眾悍將，他將面臨有史以來最危險的考驗。

（《變形金剛：狂獸崛起》海報）

雅希 Arcee

一輛桃紅配白色的Ducati 916電單車，擁有豐富的戰鬥經驗以及一支雙管離子爆破槍，敏捷性和準確度驚人，是「博派」的神射手及指揮官。跟隨柯柏文來到地球，一切行動均服膺於他的指令。

幻影Mirage

「博派」的戰士，一輛銀色的964-Gen保時捷911，個性活潑中帶點自負，討厭保持低調，喜歡展示技能和挑戰極限。擅於用電子波造出虛擬影像，甚至可以幻變出多個自己的化身以干擾對手。

阿積 Wheeljack

「博派」的技術員、發明家、工程師和科學家，主力負責技術研究及武器開發，甚少參與戰鬥。狂、博之戰後滯留地球，化身為啡色配奶白色的福士麵包車，隱居於南美洲，等候柯柏文的召喚。

（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

同溫層 Stratosphere

「博派」運輸兵，變形後是軍綠色超巨型貨機，由C-130 Hercules 的機身、C-17 Globemaster III 的機翼、C-5 Galaxy 的駕駛艙和 Antonov An-225 的機尾組合而成，可以一次過運送博派所有成員到要去的地方。

魔神THE TERRORCONS

狡猾殘暴的「魔神」領袖瘟疫 Scourge，宇宙中最可怕的獵人。（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

瘟疫 Scourge

外觀怪異的 1994 年 Peterbilt 359重型拖車，狡猾殘暴的「魔神」領袖，宇宙中最可怕的獵人。任何不幸成為他下一個目標的人，都難逃他的電爪和利刃。臣服於獨角獸，以獵殺「博派」成員為己任。

「魔神」的忍者及瘟疫的忠僕夜鶯 Nightbird，行事小心謹慎，戰鬥時心狠手辣。（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

夜鶯 Nightbird

黑色的日產 Skyline GTR R33，「魔神」的忍者及瘟疫的忠僕，行事小心謹慎，戰鬥時心狠手辣。擁有雙武士刀，不但攻擊力強，更能無聲無息地靠近對手，突然施以致命一擊。

圈套 Battletrap

橙紅色配黑色的GMC貨車，殘忍嗜血，對自己為宇宙的黑暗勢力服務並成為兇殘獵人而感到自豪。「魔神」的精英成員，是偵察兵亦是行刑者，左臂能射出殺傷力驚人的巨大鏈球。

創造神THE DEITY

瘟疫（Scourge）聽命於「創造神」獨角獸（Unicorn），專門吞噬整個星球去吸取能量，（《變形金剛：狂獸崛起》劇照）

獨角獸Unicorn

行星吞噬者，以行星及當中的所有生命為食糧，藉以增強力量。他與屬下的「魔神」成員足跡所到之處，只有混亂與毀滅。派遣得力助手瘟疫尋找「超空間鎖匙」，只為打開時空門，繼續吞噬多元宇宙中的大小星球，藉以稱霸全宇宙。

人類THE HUMANS

諾亞Noah

曾任職於美國陸軍，電子天才。退伍後一事無成，求職經常碰壁。為了支付弟弟沉重的醫藥費，鋌而走險，答應幫朋友偷車。豈料偷的正是由幻影變成的法拉利，從此與幻影成為朋友，更捲入「博派」與「密斯武」攜手對抗「魔神」的連場激戰。

艾蓮娜Elena

任職博物館的實習生，對考古充滿熱忱。在博物館的藏品中意外解鎖「超空間鎖匙」，因而釋放出巨大能量，吸引「博派」及「魔神」同時到來爭奪。被「博派」所救之後，她利用豐富的考古知識，協助他們踏上尋找「超空間鎖匙」之旅。