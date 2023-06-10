《生化壽屍》黎耀祥賤嘴入血演繹　陳小春湯盈盈廁所激戰咀得肉緊

1998年6月11日上畫的《生化壽屍》，由葉偉信執導，陳小春、湯盈盈、李璨琛、黎耀祥主演，不經不覺已經25年。正如「柴九哥」講人生有幾多個十年？祥哥黎耀祥自《巾幗梟雄》柴九一角登上視帝後，都升價十倍並一改戲路，不再演類似《生化壽屍》中懶撻撻無賴的爛牙駒角色。而這部仿傚外國B級喪屍電影的《生化壽屍》，當年都大收600萬，相當不俗。



祥哥出場唱住黎明首《100樣可能》，呢首歌當年都係商場熱播作品。（《生化壽屍》影片截圖）

80年代的香港電影，曾以《殭屍先生》成功開出一門經典戲種，橫掃全球。去到90年代，荷里活的喪屍片愈來愈盛行，間接影響了香港「殭屍」的變種，加上B級製作模式，跟當年大受翻版影響，拍攝資金愈來愈少的香港電影不謀而合。在這「天時地利」下，拍出好幾部這類港式喪屍電影，其中代表作就是這套《生化壽屍》。

平時猛鬧老婆，一有危險就捉實個老婆，有咩危險都搵佢頂。（《生化壽屍》影片截圖）

爛牙駒金句︰「冇嘢做就打蠟啦！」

故事講述有富商引入喪屍病毒來港，打算用來殺敵，但意外被駱達華飲咗變成喪屍，更誤闖入某商場，令商場內所有人逐一受到感染，一時間變成「屍殺商場」。其中古惑仔無敵（陳小春 飾）和喪B（李璨琛 飾）在場內開老翻店，而黎耀祥飾演的爛牙駒，就在場內開電話舖收二手機，喪屍病毒一爆發，令大家展開一場困獸鬥。

黎耀祥在戲中出場都相當搞笑，把口唱住黎明首《100樣可能》，但就只識一句︰「Say You, Say You, Love Me 」而且出場一幕已經巴巴閉閉，大聲夾無準，一味死充，最鍾意搵老婆（黎淑賢 飾）出氣，經常用一句︰「冇嘢做就打蠟啦！」叫老婆醒少少。不過去到結局一幕，見到老婆被喪屍圍，祥哥展現全片最Man一幕，衝出去犧牲自己勇救老婆，真係睇到眼濕濕。

+ 8

講到最大火氣，就係為咗老婆將佢最心愛的海鮮杯麵遞畀李璨琛食，而自己只獲派一個雪菜肉絲而大發雷霆。（《生化壽屍》影片截圖）

陳小春激嘴湯盈盈

喪屍電影除了有驚嚇場面，少不了要有靚女性感演出元素，而在戲中負責性感擔當的，就有黎淑賢和初出道的湯盈盈。前者被喪屍廝殺一幕，無意間被扯爛衫要露Bra演出，性感非常。至於湯盈盈就更搏，全程真空上陣，不時顯得若隱若現。最激一幕要數醉後與陳小春在廁所內肉搏，雖然最終搞唔出咩嘢，但小春全程投入，鍚到嘴都歪埋，只怪入戲太深一時抽離唔到。

二人演得逼真，無留餘地。(《生化壽屍》影片截圖)