《生化壽屍》黎耀祥賤嘴入血演繹　陳小春湯盈盈廁所激戰咀得肉緊

1998年6月11日上畫的《生化壽屍》,由葉偉信執導,陳小春、湯盈盈、李璨琛、黎耀祥主演,不經不覺已經25年。正如「柴九哥」講人生有幾多個十年?祥哥黎耀祥自《巾幗梟雄》柴九一角登上視帝後,都升價十倍並一改戲路,不再演類似《生化壽屍》中懶撻撻無賴的爛牙駒角色。而這部仿傚外國B級喪屍電影的《生化壽屍》,當年都大收600萬,相當不俗。



祥哥出場唱住黎明首《100樣可能》,呢首歌當年都係商場熱播作品。(《生化壽屍》影片截圖)

80年代的香港電影,曾以《殭屍先生》成功開出一門經典戲種,橫掃全球。去到90年代,荷里活的喪屍片愈來愈盛行,間接影響了香港「殭屍」的變種,加上B級製作模式,跟當年大受翻版影響,拍攝資金愈來愈少的香港電影不謀而合。在這「天時地利」下,拍出好幾部這類港式喪屍電影,其中代表作就是這套《生化壽屍》。

平時猛鬧老婆,一有危險就捉實個老婆,有咩危險都搵佢頂。(《生化壽屍》影片截圖)

爛牙駒金句︰「冇嘢做就打蠟啦!」

故事講述有富商引入喪屍病毒來港,打算用來殺敵,但意外被駱達華飲咗變成喪屍,更誤闖入某商場,令商場內所有人逐一受到感染,一時間變成「屍殺商場」。其中古惑仔無敵(陳小春 飾)和喪B(李璨琛 飾)在場內開老翻店,而黎耀祥飾演的爛牙駒,就在場內開電話舖收二手機,喪屍病毒一爆發,令大家展開一場困獸鬥。

黎耀祥在戲中出場都相當搞笑,把口唱住黎明首《100樣可能》,但就只識一句︰「Say You, Say You, Love Me 」而且出場一幕已經巴巴閉閉,大聲夾無準,一味死充,最鍾意搵老婆(黎淑賢 飾)出氣,經常用一句︰「冇嘢做就打蠟啦!」叫老婆醒少少。不過去到結局一幕,見到老婆被喪屍圍,祥哥展現全片最Man一幕,衝出去犧牲自己勇救老婆,真係睇到眼濕濕。

講到最大火氣,就係為咗老婆將佢最心愛的海鮮杯麵遞畀李璨琛食,而自己只獲派一個雪菜肉絲而大發雷霆。(《生化壽屍》影片截圖)

陳小春激嘴湯盈盈

喪屍電影除了有驚嚇場面,少不了要有靚女性感演出元素,而在戲中負責性感擔當的,就有黎淑賢和初出道的湯盈盈。前者被喪屍廝殺一幕,無意間被扯爛衫要露Bra演出,性感非常。至於湯盈盈就更搏,全程真空上陣,不時顯得若隱若現。最激一幕要數醉後與陳小春在廁所內肉搏,雖然最終搞唔出咩嘢,但小春全程投入,鍚到嘴都歪埋,只怪入戲太深一時抽離唔到。

二人演得逼真,無留餘地。(《生化壽屍》影片截圖)