阿凡達水之道｜Disney+獨家製作特輯　雙機捕捉表情效果更細膩

金像大導占士金馬倫歷時十年打造 ﹑再創電影史上新高峰的科幻特技鉅製《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)現已於Disney+ 獨家串流上線。Disney+ 更有獨家製作團隊打造潘多拉星球的珍貴製作過程,一一解密導演和演員如何以最頂尖特效及故事技巧,帶給觀眾身歷其境的觀影體驗。



壯觀的場面,完全是由實境與CG互補。(《阿凡達水之道》製作特輯截圖)

絕密製作歷程分成三部曲:《進入潘多拉的盒子:打造潘多拉世界》(Avatar: The Way of Water: Building the World of Pandora)﹑《潘多拉盒內:捕捉潘多拉》(Avatar: The Way of Water: Capturing Pandora)﹑《更多潘多拉的盒子:非凡特技》(Avatar: The Way of Water: Stunts),無論在建構潘多拉世界的美術和視覺效果﹑演員細膩真緻的演技,或是美麗細緻的服裝,每一個細節都一絲不苛。

第一集用單機捕捉,今集已進化到雙機。(《阿凡達水之道》製作特輯截圖)

比起首作《阿凡達》(Avatar),《阿凡達:水之道》在影像捕捉的技術上也變得更成熟,上一部作品《阿凡達》 以單一標準攝影機捕捉臉部表情,今次續集用了兩部高解析攝影機,更先進的器材與更成熟的技術捕捉了演員各種細膩的表演,讓虛幻的角色更有生命力,彷彿真實存在!劇組更準備了合適的道具,讓演員更能投入角色的喜怒哀樂,在先進的設備下拍出逼真度更高的表演。

用實景做拍攝地,演員更易投入。(《阿凡達水之道》製作特輯截圖)

導演對於捕捉演員表情非常執著,演員會被安排在一間裝置紅外線攝影機的空間﹑戴上有攝影機的頭盔﹑穿上偵測動作的緊身衣,藉先進裝備捕捉演員每一個細緻逼真的眼神﹑表情﹑行為﹑以至不同的性格,分毫的差異都為角色提供獨特性,賦予角色靈魂,令角色不只是電腦或特效創造出來的冰冷動畫,而是有溫度和情感豐富的「潘多·拉星人」,讓奇幻世界變得更真實﹑富情感!

道具方面非常仔細。(《阿凡達水之道》製作特輯截圖)

至於今集最重點的海底世界,製作組親身勘查了許多類似場景的熱帶島嶼及四周海洋,以真實世界的物種﹑地理位置為指標,讓一個虛構的全新星球裡的完整海洋生態更有說服力,更貼近「地球」,讓人覺得這不僅是製作團隊的天馬行空,而是「真有此地」!為了營造更身歷其境的感受,劇組特意打造了劇情中的各式場景,讓影像的呈現不只侷限於CG特效的畫面,讓觀眾得以跟著角色,感受到更真實的情感!

其實大家都唔會認得演員們演緊邊個角色。(《阿凡達水之道》製作特輯截圖)

電影中多幕嘆為觀止的水中打鬥﹑水底競速場面,全是團隊搭建場景﹑演員或特技演員親身上陣拍攝,即使要從9公尺高空跳下,甚至在水中閉氣長達11分鐘,演員都會在接近真實的虛擬場景表演放進角色,搭配廣闊無垠的海洋,讓科幻融合真實,走進科幻電影新里程!