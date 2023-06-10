阿凡達水之道｜Disney+獨家製作特輯　雙機捕捉表情效果更細膩

金像大導占士金馬倫歷時十年打造 ﹑再創電影史上新高峰的科幻特技鉅製《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）現已於Disney+ 獨家串流上線。Disney+ 更有獨家製作團隊打造潘多拉星球的珍貴製作過程，一一解密導演和演員如何以最頂尖特效及故事技巧，帶給觀眾身歷其境的觀影體驗。



壯觀的場面，完全是由實境與CG互補。（《阿凡達水之道》製作特輯截圖）

絕密製作歷程分成三部曲：《進入潘多拉的盒子：打造潘多拉世界》（Avatar: The Way of Water: Building the World of Pandora）﹑《潘多拉盒內：捕捉潘多拉》（Avatar: The Way of Water: Capturing Pandora）﹑《更多潘多拉的盒子：非凡特技》（Avatar: The Way of Water: Stunts），無論在建構潘多拉世界的美術和視覺效果﹑演員細膩真緻的演技，或是美麗細緻的服裝，每一個細節都一絲不苛。

第一集用單機捕捉，今集已進化到雙機。（《阿凡達水之道》製作特輯截圖）

比起首作《阿凡達》（Avatar），《阿凡達：水之道》在影像捕捉的技術上也變得更成熟，上一部作品《阿凡達》 以單一標準攝影機捕捉臉部表情，今次續集用了兩部高解析攝影機，更先進的器材與更成熟的技術捕捉了演員各種細膩的表演，讓虛幻的角色更有生命力，彷彿真實存在！劇組更準備了合適的道具，讓演員更能投入角色的喜怒哀樂，在先進的設備下拍出逼真度更高的表演。

用實景做拍攝地，演員更易投入。（《阿凡達水之道》製作特輯截圖）

導演對於捕捉演員表情非常執著，演員會被安排在一間裝置紅外線攝影機的空間﹑戴上有攝影機的頭盔﹑穿上偵測動作的緊身衣，藉先進裝備捕捉演員每一個細緻逼真的眼神﹑表情﹑行為﹑以至不同的性格，分毫的差異都為角色提供獨特性，賦予角色靈魂，令角色不只是電腦或特效創造出來的冰冷動畫，而是有溫度和情感豐富的「潘多·拉星人」，讓奇幻世界變得更真實﹑富情感！

道具方面非常仔細。（《阿凡達水之道》製作特輯截圖）

至於今集最重點的海底世界，製作組親身勘查了許多類似場景的熱帶島嶼及四周海洋，以真實世界的物種﹑地理位置為指標，讓一個虛構的全新星球裡的完整海洋生態更有說服力，更貼近「地球」，讓人覺得這不僅是製作團隊的天馬行空，而是「真有此地」！為了營造更身歷其境的感受，劇組特意打造了劇情中的各式場景，讓影像的呈現不只侷限於CG特效的畫面，讓觀眾得以跟著角色，感受到更真實的情感！

其實大家都唔會認得演員們演緊邊個角色。（《阿凡達水之道》製作特輯截圖）

電影中多幕嘆為觀止的水中打鬥﹑水底競速場面，全是團隊搭建場景﹑演員或特技演員親身上陣拍攝，即使要從9公尺高空跳下，甚至在水中閉氣長達11分鐘，演員都會在接近真實的虛擬場景表演放進角色，搭配廣闊無垠的海洋，讓科幻融合真實，走進科幻電影新里程！