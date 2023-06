閃電俠︱女超人演員背景曝光　鍾情叛逆暗黑風格曾真空出席時裝週

DC超級英雄電影鉅製《閃電俠》(The Flash)已於6月15日正式上映,電影劇情繼承自《英雄聯盟》(Justice League),並以隊中最年輕的成員閃電俠Barry Allen為男主角,推出角色自傳電影。

《閃電俠》上映前早已因為電影預告曝光而引起廣泛討論,觀眾主要對元祖蝙蝠俠米高基頓(Michael Keaton)回歸感到興奮,而電影中,有別於由亨利卡菲爾(Henry Cavill)飾演超人,卻驚喜推出久未出現於大銀幕的女超人,並由年輕女演員Sasha Calle飾演。

觀眾或許對年僅27歲的Sasha Calle感到陌生,對她成為女超人前的作品一無所知。Sasha Calle於1995年生於美國波士頓,家族擁有哥倫比亞血統,她畢業於美國音樂及戲劇學院,獲頒授藝術學士學位,並開展她的演藝生涯。

Sasha於2017年出道,曾參演多部短片,並於2018年起參演美國電視肥皂劇《The Young and the Restless》,直至2021年共演出276集,藉此磨練演技,並於2020年「日間時間艾美獎」憑演出提名戲劇類「傑出青年演員」獎。

