閃電俠︱女超人演員背景曝光　鍾情叛逆暗黑風格曾真空出席時裝週

DC超級英雄電影鉅製《閃電俠》（The Flash）已於6月15日正式上映，電影劇情繼承自《英雄聯盟》（Justice League），並以隊中最年輕的成員閃電俠Barry Allen為男主角，推出角色自傳電影。

DC超級英雄電影《閃電俠》的焦點主角除了Ezra Miller主演的閃電俠外，亦包括久違大銀幕的角色女超人，並由Sasha Calle飾演。（《閃電俠》電影劇照）

《閃電俠》上映前早已因為電影預告曝光而引起廣泛討論，觀眾主要對元祖蝙蝠俠米高基頓（Michael Keaton）回歸感到興奮，而電影中，有別於由亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演超人，卻驚喜推出久未出現於大銀幕的女超人，並由年輕女演員Sasha Calle飾演。

《閃電俠》電影中的女超人一角，由27歲女演員Sasha Calle飾演。（Sasha Calle IG圖片）

觀眾或許對年僅27歲的Sasha Calle感到陌生，對她成為女超人前的作品一無所知。Sasha Calle於1995年生於美國波士頓，家族擁有哥倫比亞血統，她畢業於美國音樂及戲劇學院，獲頒授藝術學士學位，並開展她的演藝生涯。

觀眾或許對Sasha Calle這位演員感到相當陌生。（Sasha Calle IG圖片）

Sasha於2017年出道，曾參演多部短片，並於2018年起參演美國電視肥皂劇《The Young and the Restless》，直至2021年共演出276集，藉此磨練演技，並於2020年「日間時間艾美獎」憑演出提名戲劇類「傑出青年演員」獎。

Sasha Calle在成為女超人前，曾於2018年起主演電視肥皂劇《The Young and the Restless》，並憑作品提名「日間時段艾美獎」戲劇類「傑出青年演員」獎。（《The Young and the Restless》劇集劇照）

在《閃電俠》開拍前，導演Andy Muschietti曾表示，劇組為女超人一角在全球試鏡超過400位女演員，最終Sasha Calle脫穎而出獲得角色，她的表現亦被導演評價為：「命中註定要飾演這個角色！」而作為荷里活的「新鮮人」，Sasha Calle獲選中飾演DC超級英雄中極為標誌性的角色，絕對是一顆耀眼兼具新鮮感的超新星。

《閃電俠》的導演（左）指出，劇組曾試鏡超過400位女演員，最後「命中注定」由Sasha Calle演出女超人一角。（Sasha Calle IG圖片）

在演員以外，Sasha Calle同時亦是一位結他手，她自小便學習彈結他，並不時於社交媒體上分享她的音樂創作，同時亦會在彈奏外進行演唱。

擁有哥倫比亞血統的Sasha Calle，自小在母親的培育下學習彈結他。（Sasha Calle IG圖片）

Sasha Calle除了是一位演員外，亦是一位結他手，不時於社交媒體上分享她的音樂創作。（Sasha Calle IG圖片）

而有別於年紀相若的女演員，Sasha Calle的外型與打扮極具個人風格，傾向取叛逆與暗黑系風格的妝容及衣著，更曾真空出席巴黎時裝週品牌活動，同時Sasha亦保持運動型的身材，更不時於社交媒體上分享性感打扮，形象可塑性非常高。

Sasha Calle的打扮風格相當叛逆與暗黑系，年初出席巴黎時裝週品牌活動時更真空上陣。（Getty Images）

點擊即睇多Sasha Calle靚相：