挑戰者︱Zendaya新作大玩「三人行」　網民驚呼：蜘蛛仔唔好睇呀

由《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)名導演Luca Guadagnino執導的新作《挑戰者》(Challengers),由「蜘蛛俠女友」Zendaya、Josh O'Connor、Mike Faist主演,電影以網球壇為主題,講述昔日的天才球手Tashi,在網球壇上叱吒風雲後因傷轉戰為教練。

Zendaya主演的《挑戰者》,以網球壇一位女教練與兩位男球手之間的感情與鬥爭為主題。(《挑戰者》預告截圖)

同為網球手的丈夫,雖然曾經為球壇一哥,但及後卻屢戰屢敗,正當Tashi謀求為丈夫挽救劣勢時,丈夫的對手卻是好兄弟兼自己的前男友。三人之間在感情與球壇競爭下不斷互相衝擊,捲起極為複雜的感情枝節。

Zendaya在劇情中,作為丈夫的教練,卻因為丈夫的對手為好兄弟兼自己的前男友,引起一連串的感情與球壇競爭事端。(《挑戰者》預告截圖)

在《挑戰者》預告片中,Zendaya驚訝地與兩位男主角上演尺度極大的「三人行」戲碼,三人坐在床邊、分別從左右親吻Zendaya,而她亦表現得非常陶醉。電影釋出情慾交織的床戲畫面後,隨即引爆網絡,引起網民熱烈討論。

Zendaya在《挑戰者》預告中,竟有與兩位男主角「三人行」的戲份。(《挑戰者》預告截圖)

Zendaya在劇情中先後親吻兩位男主角。(《挑戰者》預告截圖)

Zendaya在劇情中先後親吻兩位男主角。(《挑戰者》預告截圖)

更有網民點名Zendaya的男友「蜘蛛俠」湯賀蘭(Tom Holland)直呼:「蜘蛛仔千祈唔好睇!」紛紛擔心近日受拍攝情緒困擾而息影一年的蜘蛛仔,看到《挑戰者》的大尺度畫面後會非常呷醋!

Zendaya與Marvel《蜘蛛俠》系列男主角戲假情真,更高調公開戀情。不少網民擔心蜘蛛仔見到女友「三人行」的畫面會大受打擊。(Zendaya IG圖片)

Zendaya自成為演員以來,瞬即憑Marvel《蜘蛛俠》系列與《沙丘瀚戰》(Dune)爆紅,更與合作的男主角湯賀蘭戲假情真,高調公開戀情。而Zendaya除了主演《挑戰者》外,更為作品擔任監製一職,投入度極高,似乎對作品充滿信心,而她的表現亦將令影迷期待。

Zendaya除了主演《挑戰者》外,亦為電影擔任監製一職,對作品似乎充滿信心!(《挑戰者》預告截圖)

點擊即睇更多《挑戰者》預告畫面: