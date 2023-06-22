挑戰者︱Zendaya新作大玩「三人行」　網民驚呼：蜘蛛仔唔好睇呀

由《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）名導演Luca Guadagnino執導的新作《挑戰者》（Challengers），由「蜘蛛俠女友」Zendaya、Josh O'Connor、Mike Faist主演，電影以網球壇為主題，講述昔日的天才球手Tashi，在網球壇上叱吒風雲後因傷轉戰為教練。

Zendaya主演的《挑戰者》，以網球壇一位女教練與兩位男球手之間的感情與鬥爭為主題。（《挑戰者》預告截圖）

同為網球手的丈夫，雖然曾經為球壇一哥，但及後卻屢戰屢敗，正當Tashi謀求為丈夫挽救劣勢時，丈夫的對手卻是好兄弟兼自己的前男友。三人之間在感情與球壇競爭下不斷互相衝擊，捲起極為複雜的感情枝節。

Zendaya在劇情中，作為丈夫的教練，卻因為丈夫的對手為好兄弟兼自己的前男友，引起一連串的感情與球壇競爭事端。（《挑戰者》預告截圖）

在《挑戰者》預告片中，Zendaya驚訝地與兩位男主角上演尺度極大的「三人行」戲碼，三人坐在床邊、分別從左右親吻Zendaya，而她亦表現得非常陶醉。電影釋出情慾交織的床戲畫面後，隨即引爆網絡，引起網民熱烈討論。

Zendaya在《挑戰者》預告中，竟有與兩位男主角「三人行」的戲份。（《挑戰者》預告截圖）

Zendaya在劇情中先後親吻兩位男主角。（《挑戰者》預告截圖）

Zendaya在劇情中先後親吻兩位男主角。（《挑戰者》預告截圖）

更有網民點名Zendaya的男友「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）直呼：「蜘蛛仔千祈唔好睇！」紛紛擔心近日受拍攝情緒困擾而息影一年的蜘蛛仔，看到《挑戰者》的大尺度畫面後會非常呷醋！

Zendaya與Marvel《蜘蛛俠》系列男主角戲假情真，更高調公開戀情。不少網民擔心蜘蛛仔見到女友「三人行」的畫面會大受打擊。（Zendaya IG圖片）

Zendaya自成為演員以來，瞬即憑Marvel《蜘蛛俠》系列與《沙丘瀚戰》（Dune）爆紅，更與合作的男主角湯賀蘭戲假情真，高調公開戀情。而Zendaya除了主演《挑戰者》外，更為作品擔任監製一職，投入度極高，似乎對作品充滿信心，而她的表現亦將令影迷期待。

Zendaya除了主演《挑戰者》外，亦為電影擔任監製一職，對作品似乎充滿信心！（《挑戰者》預告截圖）

點擊即睇更多《挑戰者》預告畫面：