挑戰者︱Zendaya新作大玩「三人行」 網民驚呼：蜘蛛仔唔好睇呀
撰文：莫匡堯
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由《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）名導演Luca Guadagnino執導的新作《挑戰者》（Challengers），由「蜘蛛俠女友」Zendaya、Josh O'Connor、Mike Faist主演，電影以網球壇為主題，講述昔日的天才球手Tashi，在網球壇上叱吒風雲後因傷轉戰為教練。
同為網球手的丈夫，雖然曾經為球壇一哥，但及後卻屢戰屢敗，正當Tashi謀求為丈夫挽救劣勢時，丈夫的對手卻是好兄弟兼自己的前男友。三人之間在感情與球壇競爭下不斷互相衝擊，捲起極為複雜的感情枝節。
在《挑戰者》預告片中，Zendaya驚訝地與兩位男主角上演尺度極大的「三人行」戲碼，三人坐在床邊、分別從左右親吻Zendaya，而她亦表現得非常陶醉。電影釋出情慾交織的床戲畫面後，隨即引爆網絡，引起網民熱烈討論。
更有網民點名Zendaya的男友「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）直呼：「蜘蛛仔千祈唔好睇！」紛紛擔心近日受拍攝情緒困擾而息影一年的蜘蛛仔，看到《挑戰者》的大尺度畫面後會非常呷醋！
Zendaya自成為演員以來，瞬即憑Marvel《蜘蛛俠》系列與《沙丘瀚戰》（Dune）爆紅，更與合作的男主角湯賀蘭戲假情真，高調公開戀情。而Zendaya除了主演《挑戰者》外，更為作品擔任監製一職，投入度極高，似乎對作品充滿信心，而她的表現亦將令影迷期待。
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