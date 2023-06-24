職業特工隊︱湯告魯斯現身倫敦首映　「螳螂女」撞樣TVB藝人？

萬眾期待的特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning—Part One）將於7月11日上映，電影繼日前於意大利羅馬舉行首映後，今日（23日）返回第五六集激戰過的取景地倫敦舉行英國首映。湯告魯斯（Tom Cruise）攜同四大女主角Rebecca Ferguson、Vanessa Kirby、「卡特隊長」Hayley Atwell與「螳螂女」Pom Klementieff一同出席。

湯告魯斯出席《職業特工隊：死亡清算上集》倫敦首映，向影迷揮手。（視覺中國）

湯告魯斯攜同四大女主角Rebecca Ferguson、Vanessa Kirby、Hayley Atwell與Pom Klementieff出席《職業特工隊：死亡清算上集》倫敦首映。（視覺中國）

早前一眾女主角出席羅馬首映禮時，由「卡特隊長」Hayley Atwell霸氣現身搶盡風頭，今日四大女主角再度同場，湯告魯斯的緋聞舊愛Hayley Atwell於紅地氈上繼續封印逼爆上圍，而前作女主角Rebecca Ferguson、Vanessa Kirby則以高貴晚裝造型現身，唯獨新加盟的女主角、憑Marvel超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardian of the Galaxy）以大露背超性感造型登場，成為首映禮焦點，贏出「倫敦紅地氈分站」！

Rebecca Ferguson與Hayley Atwell於《職業特工隊：死亡清算上集》首映禮上合照。（視覺中國）

於《職業特工隊：死亡清算上集》羅馬首映霸氣現身、贏盡全場焦點的Hayley Atwell，繼續封印逼爆上。（視覺中國）

第五六集女主角Rebecca Ferguson以高貴晚裝現身首映。（視覺中國）

Vanessa Kirby繼續以高雅性感造型現身。（視覺中國）

Pom Klementieff身穿Prada一件大露背裙裝，配襯新鮮的短髮造型於倫敦首映禮登場，裙裝雖然正面看似平平無奇，但背後卻暗藏驚喜！

「螳螂女」Pom Klementieff剪短了一頭長髮，現身《職業特工隊：死亡清算上集》倫敦首映。（視覺中國）

「螳螂女」Pom Klementieff的Prada裙裝看似平平無奇，背後卻暗藏玄機！（視覺中國）

裙裝背部僅以兩條黑色幼肩帶吊起裙擺，自肩膊開始一直大開至下腰、幾乎下墜至美臀，露出性感腰線及結實背肌。Pom Klementieff的首映造型一出，旋即引起網民討論，有網民驚訝表示：「這是我認識的螳螂女嗎？」亦有網民笑指：「V字究竟從哪裡延伸出來呢？」亦有香港網民笑指，換上清爽短髮的她，竟然撞樣馬蹄露！

「螳螂女」Pom Klementieff的Prada晚裝，僅以兩根黑色幼肩帶緊繫裙擺。（視覺中國）

Pom Klementieff罕有性感現身，露出美背長腿。（視覺中國）

Pom Klementieff的露背造型極為驚人，大曬結實背肌與緊緻腰線。（視覺中國）