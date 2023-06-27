奪寶奇兵︱系列四大女角起底　元祖女主角成單親媽媽減產撫養獨子

荷里活經典冒險電影《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列，於1981年由導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）開啟，由夏里遜福（Harrison Ford）主演至今橫跨超過40年，第五集最終章《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）亦將於6月29日上映。



由夏里遜福主演的電影《奪寶奇兵：命運輪盤》將於6月29日上映。（《奪寶奇兵5》電影劇照）

系列四部前作，分別由四位美女飾演女主角，與男主角鍾斯博士（Dr. Jones）一同歷險或對抗，於八十年代完成拍攝的三部曲至今已超過30年，首三位女主角亦年華老去，但拍攝過《奪寶奇兵》作品後，亦改寫了他們的演藝路向與人生。

《奪寶奇兵》原女主角Karen Allen

《奪寶奇兵》首部曲，由當時的新晉女演員Karen Allen飾演女主角Marion，劇情中Marion是鍾斯博士恩師的女兒，二人多年前曾有過一段情，而Marion因為父親收藏的一件寶物在尋找約櫃中具有關鍵作用，而被捲入鍾斯博士與納粹德軍之間的奪寶競賽。《奪寶奇兵》當年上映紅遍全球，但Karen Allen卻未因此成為炙手可熱的女星，此後雖然持續主演電影及電視作品，卻未有代表作能夠超越《奪寶奇兵》。

Karen Allen是《奪寶奇兵》元祖女主角，卻沒有因為電影在全球受盡歡迎而爆紅。（《奪寶奇兵》電影劇照）

劇情中，Karen Allen與夏里遜福飾演的Indiana Jones曾有過一段情。（《奪寶奇兵》電影花絮照）

現年71歲的Karen Allen，早於1988年與男演員Kale Browne成婚，1990年誕下兒子，但二人的婚姻只維持僅10年。在兒子誕生後，Karen Allen更進一步減產，並以電視劇作品為發展主軸，用心養育兒子。然而在《奪寶奇兵：命運輪盤》中，Karen Allen將會再次飾演Marion一角，作為鍾斯博士的舊情人，或許會再次譜出一段黃昏戀情。

Karen Allen與夏里遜福再次同框，已經是《奪寶奇兵：水晶骷髏國》裡，當時二人已非當年的年輕男女。（《奪寶奇兵：水晶骷髏國》電影劇照）

導演夫人Kate Capshaw

《奪寶奇兵》系列第二集《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）由Kate Capshaw飾演女主角Willie，劇情中Willie是鍾斯博士於上海一間夜總會內偶遇的女歌星，並與她在印度神秘宮殿一同冒險。Kate Capshaw拍攝《魔域奇兵》後最大的得着，莫過於邂逅了世界最知名與賣座的其中一位導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）。

Kate Capshaw於《魔域奇兵》裡飾演女歌星Willie，與夏里遜福在劇情中有感情線，亦與當時的童星演員關繼威合作。（《魔域奇兵》電影劇照）

Kate Capshaw與史提芬史匹堡因為拍攝《魔域奇兵》而相識，當時Kate Capshaw早已與前夫離婚，而史提芬史匹堡仍然已婚，但史匹堡於1989年離婚後，便於1991年與Kate Capshaw結婚，二人雖然各有兒女，卻將家庭結合共同撫養，婚後亦誕下五名子女。

Kate Capshaw因為《魔域奇兵》邂逅導演史提芬史匹堡，二人於1991年結婚。（Getty Images）

Kate Capshaw曾經在1995年一則訪問中提及與史匹堡的婚姻，她表示：「史提芬與我是拍檔，我們在一起的生命就是一部『製作』！」她續指：「他操作他的攝影機與故事，我則負責操持家庭。我不能像他那樣突破電影的極限，而他也不能突破我們家庭的極限。 但我成為這邊的拓荒者，他成為那邊的拓荒者。」Kate Capshaw對作為史匹堡最強後盾的自白，認真甜蜜！

史提芬史匹堡與Kate Capshaw恩愛32年，成為導演的最強後盾。（Getty Images）

「小邦女郎」Alison Doody

《聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）作為《奪寶奇兵》八十年代三部曲的終章，由Alison Doody飾演女主角Elsa，劇情中Elsa是一位為納粹德軍效力的學者，隱瞞身份接近鍾斯博士父子，與父子二人有一段怪誕的感情線之餘，借助他們的知識與力量尋找聖杯。

Alison Doody在《聖戰奇兵》裡飾演為納粹德軍效力的學者Elsa，隱瞞身份接近鍾斯博士父子。（《聖戰奇兵》電影劇照）

Alison Doody飾演的Elsa，與鍾斯父子有一段怪誕的感情線。（《聖戰奇兵》電影劇照）

Alison Doody主演《聖戰奇兵》前，憑007占士邦電影《鐵金剛勇戰大狂魔》（A View to a Kill）出道，雖然僅以「小邦女郎」身份出道，但亦開啟她的演員生涯，並以電視劇與電影雙線發展至今。而Alison Doody最新參演的寶萊塢作品《RRR》，更於今年奧斯卡頒獎典禮上贏得「最佳原創電影音樂」獎。

Alison Doody以「小邦女郎」的身份出道，在《鐵金剛勇戰大狂魔》裡飾演一位女配角。（imdb）

Alison Doody最新作品《RRR》於本屆奧斯卡奪得「最佳原創電影音樂」獎。（《RRR》角色海報）

奧斯卡影后姬蒂白蘭芝

《奪寶奇兵》原三部曲於八十年代完成後，於2008年再度拍攝第四集《奪寶奇兵之水晶骷髏國》（Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull），並由奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）飾演女主角Irina Spalko。劇情中Irina為蘇聯女特工，與鍾斯博士爭奪來自外星、具有能量增幅作用的水晶骷髏頭骨，展開連串鬥智鬥力。

姬蒂白蘭芝於《奪寶奇兵：水晶骷髏國》裡飾演蘇聯女特務，與鍾斯博士鬥智鬥力。（《奪寶奇兵：水晶骷髏國》電影劇照）

姬蒂白蘭芝早於參演《奪寶奇兵之水晶骷髏國》前成名，2005年憑作品《娛樂大亨》（The Aviator）首奪奧斯卡「最佳女配角」獎，更於《奪寶奇兵》第四集上映當年，同時入圍奧斯卡「最佳女主角」及「最佳女配角」獎。姬蒂白蘭芝的代表作無數，自出道以來一直活躍至今，最為觀眾熟悉的作品包括《傳奇女王伊利沙伯》（Elizabeth）、《魔戒》三部曲（Lord of the Rings）、《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button）以及奧斯卡封后作品《情迷藍茉莉》（Blue Jasmine）等。