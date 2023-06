奪寶奇兵︱系列四大女角起底　元祖女主角成單親媽媽減產撫養獨子

荷里活經典冒險電影《奪寶奇兵》(Indiana Jones)系列,於1981年由導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)開啟,由夏里遜福(Harrison Ford)主演至今橫跨超過40年,第五集最終章《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)亦將於6月29日上映。



由夏里遜福主演的電影《奪寶奇兵:命運輪盤》將於6月29日上映。(《奪寶奇兵5》電影劇照)

系列四部前作,分別由四位美女飾演女主角,與男主角鍾斯博士(Dr. Jones)一同歷險或對抗,於八十年代完成拍攝的三部曲至今已超過30年,首三位女主角亦年華老去,但拍攝過《奪寶奇兵》作品後,亦改寫了他們的演藝路向與人生。

《奪寶奇兵》原女主角Karen Allen

《奪寶奇兵》首部曲,由當時的新晉女演員Karen Allen飾演女主角Marion,劇情中Marion是鍾斯博士恩師的女兒,二人多年前曾有過一段情,而Marion因為父親收藏的一件寶物在尋找約櫃中具有關鍵作用,而被捲入鍾斯博士與納粹德軍之間的奪寶競賽。《奪寶奇兵》當年上映紅遍全球,但Karen Allen卻未因此成為炙手可熱的女星,此後雖然持續主演電影及電視作品,卻未有代表作能夠超越《奪寶奇兵》。

Karen Allen是《奪寶奇兵》元祖女主角,卻沒有因為電影在全球受盡歡迎而爆紅。(《奪寶奇兵》電影劇照)

劇情中,Karen Allen與夏里遜福飾演的Indiana Jones曾有過一段情。(《奪寶奇兵》電影花絮照)

現年71歲的Karen Allen,早於1988年與男演員Kale Browne成婚,1990年誕下兒子,但二人的婚姻只維持僅10年。在兒子誕生後,Karen Allen更進一步減產,並以電視劇作品為發展主軸,用心養育兒子。然而在《奪寶奇兵:命運輪盤》中,Karen Allen將會再次飾演Marion一角,作為鍾斯博士的舊情人,或許會再次譜出一段黃昏戀情。

Karen Allen與夏里遜福再次同框,已經是《奪寶奇兵:水晶骷髏國》裡,當時二人已非當年的年輕男女。(《奪寶奇兵:水晶骷髏國》電影劇照)

導演夫人Kate Capshaw

《奪寶奇兵》系列第二集《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)由Kate Capshaw飾演女主角Willie,劇情中Willie是鍾斯博士於上海一間夜總會內偶遇的女歌星,並與她在印度神秘宮殿一同冒險。Kate Capshaw拍攝《魔域奇兵》後最大的得着,莫過於邂逅了世界最知名與賣座的其中一位導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)。

Kate Capshaw於《魔域奇兵》裡飾演女歌星Willie,與夏里遜福在劇情中有感情線,亦與當時的童星演員關繼威合作。(《魔域奇兵》電影劇照)

Kate Capshaw與史提芬史匹堡因為拍攝《魔域奇兵》而相識,當時Kate Capshaw早已與前夫離婚,而史提芬史匹堡仍然已婚,但史匹堡於1989年離婚後,便於1991年與Kate Capshaw結婚,二人雖然各有兒女,卻將家庭結合共同撫養,婚後亦誕下五名子女。

Kate Capshaw因為《魔域奇兵》邂逅導演史提芬史匹堡,二人於1991年結婚。(Getty Images)

Kate Capshaw曾經在1995年一則訪問中提及與史匹堡的婚姻,她表示:「史提芬與我是拍檔,我們在一起的生命就是一部『製作』!」她續指:「他操作他的攝影機與故事,我則負責操持家庭。我不能像他那樣突破電影的極限,而他也不能突破我們家庭的極限。 但我成為這邊的拓荒者,他成為那邊的拓荒者。」Kate Capshaw對作為史匹堡最強後盾的自白,認真甜蜜!

史提芬史匹堡與Kate Capshaw恩愛32年,成為導演的最強後盾。(Getty Images)

「小邦女郎」Alison Doody

《聖戰奇兵》(Indiana Jones and the Last Crusade)作為《奪寶奇兵》八十年代三部曲的終章,由Alison Doody飾演女主角Elsa,劇情中Elsa是一位為納粹德軍效力的學者,隱瞞身份接近鍾斯博士父子,與父子二人有一段怪誕的感情線之餘,借助他們的知識與力量尋找聖杯。

Alison Doody在《聖戰奇兵》裡飾演為納粹德軍效力的學者Elsa,隱瞞身份接近鍾斯博士父子。(《聖戰奇兵》電影劇照)

Alison Doody飾演的Elsa,與鍾斯父子有一段怪誕的感情線。(《聖戰奇兵》電影劇照)

Alison Doody主演《聖戰奇兵》前,憑007占士邦電影《鐵金剛勇戰大狂魔》(A View to a Kill)出道,雖然僅以「小邦女郎」身份出道,但亦開啟她的演員生涯,並以電視劇與電影雙線發展至今。而Alison Doody最新參演的寶萊塢作品《RRR》,更於今年奧斯卡頒獎典禮上贏得「最佳原創電影音樂」獎。

Alison Doody以「小邦女郎」的身份出道,在《鐵金剛勇戰大狂魔》裡飾演一位女配角。(imdb)

Alison Doody最新作品《RRR》於本屆奧斯卡奪得「最佳原創電影音樂」獎。(《RRR》角色海報)

奧斯卡影后姬蒂白蘭芝

《奪寶奇兵》原三部曲於八十年代完成後,於2008年再度拍攝第四集《奪寶奇兵之水晶骷髏國》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull),並由奧斯卡影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)飾演女主角Irina Spalko。劇情中Irina為蘇聯女特工,與鍾斯博士爭奪來自外星、具有能量增幅作用的水晶骷髏頭骨,展開連串鬥智鬥力。

姬蒂白蘭芝於《奪寶奇兵:水晶骷髏國》裡飾演蘇聯女特務,與鍾斯博士鬥智鬥力。(《奪寶奇兵:水晶骷髏國》電影劇照)

姬蒂白蘭芝早於參演《奪寶奇兵之水晶骷髏國》前成名,2005年憑作品《娛樂大亨》(The Aviator)首奪奧斯卡「最佳女配角」獎,更於《奪寶奇兵》第四集上映當年,同時入圍奧斯卡「最佳女主角」及「最佳女配角」獎。姬蒂白蘭芝的代表作無數,自出道以來一直活躍至今,最為觀眾熟悉的作品包括《傳奇女王伊利沙伯》(Elizabeth)、《魔戒》三部曲(Lord of the Rings)、《奇幻逆緣》(The Curious Case of Benjamin Button)以及奧斯卡封后作品《情迷藍茉莉》(Blue Jasmine)等。