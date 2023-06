奪寶奇兵5︱9大彩蛋曝光出盡力致敬前作　經典角色被取代令人失望

荷里活經典冒險電影《奪寶奇兵》(Indiana Jones)系列,由導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)於1981年開啟系列,並由夏里遜福(Harrison Ford)主演至今橫跨超過40年,而第五集終章《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)繼早前於康城電影節首映,亦於今日正式上映。

由夏里遜福以八旬高齡主演的《奪寶奇兵:命運輪盤》作為系列最終章,終於在今日上映。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

作為系列完結作品,除了夏里遜福以80歲高齡再次戴上牛仔帽與皮鞭出動,電影更以9大彩蛋出盡力致敬4部前作!相信《奪寶奇兵》系列影迷絕對不容錯過!

以下內容含有《奪寶奇兵:命運輪盤》內容劇透,未入場觀映的讀者慎入!

1. 初戀情人回歸

《奪寶奇兵》系列元祖女主角Karen Allen,將於《奪寶奇兵:命運輪盤》裡第三度飾演Marion一角早已街知巷聞,然而在上集《奪寶奇兵:水晶骷髏國》結尾與鍾斯博士修成正果的Marion,卻於電影開首與鍾斯博士鬧離婚!兩位角色其實早於第一集開首分手後再次見面,看來他們的命運也充滿顛簸、情路猶似他們的冒險一樣崎嶇。幸好,電影最後也給予年老的鍾斯博士一個最後機會,與前妻Marion再次見面,二人橫跨40年的舊情再次燃起,也給觀眾一個暖心結局。

劇情中,Karen Allen與夏里遜福飾演的Indiana Jones曾有過一段情。(《奪寶奇兵》電影花絮照)

Karen Allen與夏里遜福上次同框,已經是《奪寶奇兵:水晶骷髏國》裡,當時二人已非當年的年輕男女。(《奪寶奇兵:水晶骷髏國》電影劇照)

2. 掘寶藏點少得Sallah?

除了Karen Allen回歸系列,鍾斯博士的掘寶藏好拍檔Sallah亦第三度現身!Sallah於《奪寶奇兵》首集與第三集《聖戰奇兵》中,兩次作為尋寶拍檔合作掘寶藏。Sallah在第一集被鍾斯博士稱為「開羅最好的挖掘專家」,他與鍾斯博士糾正約櫃的挖掘位置後,與鍾斯博士一同發現了約櫃,成為這個歷史最大發現的功臣。而第三集中,Sallah亦發揮他在阿拉伯一帶的人脈關係,與鍾斯博士一同抵達收藏聖杯的半月山谷,雖然Sallah一角一直較為偕丑,但在《奪寶奇兵》裡仍然是一位充滿回憶、罕有地突出的男配角。

在《奪寶奇兵》首集出場的Sallah,是鍾斯博士的好朋友,亦是鍾斯博士口中開羅最出色的挖掘專家。(《奪寶奇兵》電影劇照)

Sallah與鍾斯博士合作,成為了千年來首兩個發現及目睹約櫃真身的人。(《奪寶奇兵》電影劇照)

3. 老鍾斯與小小鍾斯

《變形金剛》原三部曲系列男主角Shia LaBeouf,在《奪寶奇兵:水晶骷髏國》裡以鍾斯博士的兒子身份出現,並協助父母一同尋寶,雖然過程間錯漏百出,造成不少曲折與笑話,但他於2008年的第四集裡,份量仍然不小。雖然Shia LaBeouf未有再度飾演「小小鍾斯」Mutt一角,但在鍾斯博士家中的冰箱上,卻釘有兩張相片,分別是一身陸軍制服的小小鍾斯,以及已故元祖占士邦辛康納利(Sean Connery)飾演的老鍾斯博士,相信在《奪寶奇兵:命運輪盤》劇情期間,正於越南為美國出兵服役。

《奪寶奇兵:命運輪盤》裡,鍾斯博士的冰箱上貼着與父親老鍾斯博士的合照,老鍾斯博士由首代占士邦辛康納利飾演。(《聖戰奇兵》電影劇照)

《奪寶奇兵:命運輪盤》裡,鍾斯博士的冰箱釘着兒子身穿軍服的相片,相信正於越南服役。(《奪寶奇兵:水晶骷髏國》電影劇照)

4. 鍾斯博士專用航空公司

鍾斯博士的尋寶冒險經常要跨越五大洲,而在民航飛機普及初期,身處上世紀三十年代的鍾斯博士,首選的航空公司便是老牌美國航空公司泛美航空(Pan Am Airline)。鍾斯博士於系列第一、四集裡,曾經乘坐泛美的航線由美國抵達尼泊爾及南美。今集,鍾斯博士乘坐泛美航空飛越世界地圖的經典畫面再次出現,相信為影迷喚起不少回憶!

《奪寶奇兵》首集使用的飛機飛越地圖的畫面,在《奪寶奇兵:命運輪盤》裡再次出現,成為帶回影迷回憶的一大彩蛋。(《奪寶奇兵》電影劇照)

5. 還我關繼威!

在《奪寶奇兵:命運輪盤》劇情中,鍾斯博士的世侄女Helena身邊有一位年輕助手Teddy,當鍾斯博士問及Helena為何會遇上Teddy而且形影不離時,Helena表示她有一次捉到他嘗試搶走她的手袋,自此便讓他伴隨身邊作為助手。

《奪寶奇兵:命運輪盤》新角色Teddy,角色出身的設計與關繼威當年的Short Round相近。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

而Teddy一角的出現,正好與《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)裡關繼威飾演的Short Round一樣,女主角Willie當初問及鍾斯博士時,他亦解釋無父無母的Short Round因為曾經嘗試「打荷包」而被鍾斯博士捉到,自此亦緊隨身邊。作為奧斯卡出爐「最佳男配角」的關繼威,未有在《奪寶奇兵》最終章再次現身,固然令影迷感到失望,相信不少影迷傾向關繼威再次演出自己出道作的經典角色,而非另覓人選致敬替代。

關繼威在《奪寶奇兵2》裡飾演鍾斯博士的小助手,與夏里遜福的互動十分逗趣。(《魔域奇兵》電影劇照)

關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得本屆奧斯卡「最佳男配角」獎。(Reuters)

6. 父親的日記

在《奪寶奇兵:命運輪盤》裡,鍾斯博士的世侄女Helena憑着他父親多年研究的日記,尋找希臘傳說中的命運輪盤。這本父親的日記,正好成為致敬第三集《聖戰奇兵》的彩蛋,在第三集劇情中,鍾斯博士收到父親老鍾斯博士的一本日記,裡面記載了父親大半生尋找聖杯的研究資料,老鍾斯博士原意為請鍾斯小心保管,但鍾斯博士卻誤以為父親的發掘需要自己的幫助,因此而出發前往意大利威尼斯,亦與父親一同成為發現聖杯的考古學家。

《奪寶奇兵:命運輪盤》裡,Helena憑着她父親的筆記,尋找命運輪盤。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

在《聖戰奇兵》裡,鍾斯博士亦憑他父親老鍾斯博士的研究筆記尋找聖杯的下落。(《聖戰奇兵》電影劇照)

7. 鍾斯究竟幾多歲?

由年屆八旬的夏里遜福飾演,鍾斯博士的真實年齡在電影中是一個謎團,但Helena與鍾斯博士攀過一面牆期間,問及鍾斯博士是否開始感到年邁,而鍾斯博士則表示他的體能與年紀並不相同,鍾斯博士進一步解釋原因是他曾經飲過「大黑神女之血」(Blood of Kali)被巫術虐待過。鍾斯博士此處正正成為致敬第二集的彩蛋,亦闡述了他過去的冒險對日後帶來的影響。

年屆八旬的夏里遜福再演鍾斯博士一角,但鍾斯博士的真實年齡卻在電影中成謎。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

8. 《魔間行者》聖物驚爆現身

《奪寶奇兵:水晶骷髏國》劇情開首,鍾斯博士在美國政府的秘密倉庫與蘇聯間諜搶奪寶物期間,曾經經過一個印有約櫃標籤的木箱,作為對第一集的致敬彩蛋。而最新一集,電影亦採用相同手法,將幾件與約櫃、聖杯等聖物在電影中「客串」,其中包括「命運之矛」驚爆現身。

Constantine作為驅魔電影,也圍繞着不少傳說中的神聖聖物。(《魔間行者》電影劇照)

命運之矛的傳說來自真實的歷史聖物,據指耶穌基督在釘十字架後,為證實他已經死亡,羅馬兵用矛刺進他的肋膀,但卻成為了耶穌真正的死因,因此命運之矛成為了殺死耶穌的兇器。而同樣的聖物,亦曾於驅魔經典電影《魔間行者》中登場,當時撒旦的兒子嘗試利用殺死上帝的兒子耶穌的命運之矛從地獄跨渡到人間,命運之矛所到之處瘟疫滿佈、屍橫遍野,是聖物的同時亦是邪物!

《奪寶奇兵:命運輪盤》裡出現的「命運之矛」,曾經於《魔間行者》劇情裡出現,亦佔極重要的作用。(《魔間行者》電影劇照)

9. 重現首集經典標題字

《奪寶奇兵:命運輪盤》除了不少電影道具及人物致敬彩蛋外,在開首出現主題戲名時,亦用上首集經典的鏤空標題字題,在音樂響起的同時出現,滿載極多回憶!