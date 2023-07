奪寶奇兵︱後生版夏里遜福單挑納粹拯救藝術品　真人真事竟拍過戲

荷里活經典冒險電影系列《奪寶奇兵》(Indiana Jones),第五部最終章《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),由年屆八旬的夏里遜福(Harrison Ford)主演。

由夏里遜福以八旬高齡主演的《奪寶奇兵:命運輪盤》作為系列最終章,終於在6月29日上映。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

系列至今已橫跨超過40年,成為數代影迷的回憶,亦代表了後二戰時代美國人對抵抗納粹德國的立場與想像。電影系列第一、三集均以男主角鍾斯博士與納粹德國就歷史文物進行搶奪為題材,作為最終章的第五集,亦繼承主題再度進行發揮。

以下內容含有《奪寶奇兵:命運輪盤》內容劇透,未入場的觀眾慎入!

夏里遜福新作《奪寶奇兵:命運輪盤》,電影開章便以後生版鍾斯博士於二戰期間,隻身潛入納粹德軍佔領區奪回文物的故事為開端。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

《奪寶奇兵:命運輪盤》電影開首,便以鍾斯博士後生時於二戰期間一段小插曲為開端,鍾斯博士為了奪回被德軍於侵略歐洲各國期間搶掠的珍貴藝術品與歷史文物,隻身潛入德國佔領區。鍾斯博士雖然無法憑一人之力搶回所有文物,但也嘗試奪回珍品中最具歷史價值的「命運之矛」,相傳是耶穌基督在釘十字架後,為證實他已經死亡,羅馬兵用矛刺進他的肋膀,但卻意外成為耶穌真正的死因,因此命運之矛成為了殺死耶穌的兇器。

電影開首便以鍾斯博士隻身面對數百納粹德軍,嘗試搶回聖物「命運之矛」,卻意外發現命運輪盤的故事序幕。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

同樣從納粹德軍奪回藝術品與文物的情節,的確於真實歷史中發生,並曾經改編成為電影《古文明救兵》(The Monuments Men),由佐治古尼(George Clooney)、麥迪文(Matt Damon)、標梅利(Bill Murray)、姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)等荷里活一線巨星主演。電影講述一眾考古學、歷史學及藝術學家於二戰期間親身進入德軍佔領區,保護有機會被納粹德軍搶走的藝術品與文物,中途亦有成員為藝術與人類歷史而犧牲。

改編自二次世界大戰真人真事的電影《古文明救兵》,由佐治古尼、麥迪文、標梅利與姬蒂白蘭芝等多位荷里活一線巨星主演。(《古文明救兵》電影劇照)

《古文明救兵》講述一班平民歷史學家、考古學家與博物館館長等人,為免戰爭損毀歐洲戰線內的文物與藝術品,組成團隊親身上陣,到戰場為保存人類文明一戰。(《古文明救兵》電影劇照)

在歷史上,曾經有一隊「古文明救兵」,由345名男女歷史學家、博物館館主及考古學家組成,他們早於納粹德國擴張前組成,並在軍事波及法國前,成為撤走羅浮宮博物館多達40萬件藝術品,免於被德軍奪走,當中包括舉世知名、出自達文西的名畫《蒙娜麗莎》(Mona Lisa)。

古文明救兵在戰爭波及法國前夕,於羅浮宮博物館運走超過40萬件館藏,包括達文西名畫《蒙娜麗莎》。(網上圖片)

然而身處戰爭當中,納粹德軍並非古文明救兵唯一需要防範的軍隊,連同盟國的軍隊亦有機會在轟炸軸心國敵軍期間,波及不同具歷史價值的建築。其中,最具歷史價值的作品,莫過於同樣出自達文西手筆、繪於意大利米蘭恩寵聖母教堂內的壁畫《最後晚餐》。當時,古文明救兵在同盟國轟炸米蘭前夕,多方出面斡旋,請空軍在轟炸期間避開重要建築及文物。

戰爭期間,古文明救兵亦多方斡旋,請同盟國空軍在轟炸期間,避開重要的歷史建築及文物所在地。(《古文明救兵》電影劇照)

而為了保存《最後晚餐》壁畫,古文明救兵以大量沙包堆在牆上、再以鋼鐵製成支架,最後戰爭完結後,恩寵聖母教堂繪有《最後晚餐》的修道院飯堂牆壁,成為整間教堂唯一屹立不倒的牆壁。至於被戰火波及而有所損毀的文物,古文明救兵亦馬上前去進行修復。

電影《古文明救兵》亦重現了歷史中,團隊如何以沙包及鋼鐵支架保護米蘭恩寵聖母教堂內,達文西的壁畫《最後晚餐》的情節。(《古文明救兵》電影花絮照)

而在二戰尾段,納粹德軍開始戰敗撤離,並將搶掠所得的藝術品、文物等「戰利品」匿藏在各處期間,古文明救兵亦成功於鹽礦、城堡等超過1000個地點,奪回德軍掠走超過500萬件「戰利品」,並按紀錄物歸原主,當中包括莫奈等人的名畫、雕塑、書本卷宗、教堂大鐘及教堂彩繪玻璃。

古文明救兵搶救的文明不但包括名畫,亦包含雕塑等「份量」不少的藝術品。(《古文明救兵》電影劇照)

古文明救兵會將從納粹德軍營救回來的文物送離戰場。(《古文明救兵》電影劇照)

古文明救兵最後於過千個地點起回超過500萬件藝術品及文物。(《古文明救兵》電影劇照)

古文明救兵當時於鹽礦、城堡等多個收藏地點起回藝術品。(《古文明救兵》電影劇照)

專研二戰歷史的歷史學家Robert Edsel更曾經表示:「這是歷史上首次有軍隊一邊打仗、同時另一邊有人嘗試減輕文物珍寶在戰爭期間損毀的首例。」而這一批古文明救兵,亦是被正式冊錄於美國陸軍的「文物、藝術與典藏部」的部隊,亦即真實歷史中的「奪寶奇兵」!