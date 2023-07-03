奪寶奇兵︱命運輪盤真身長埋海底2000年　竟然出自阿基米德之手？

最新上映的荷里活冒險電影《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），由系列男主角夏里遜福（Harrison Ford）跨越40年後繼續主演。《奪寶奇兵》系列中，每集均有一件被多方爭相搶奪的寶物，過去曾經包括約櫃、神石、聖杯與水晶骷髏頭，而《奪寶奇兵：命運輪盤》則以安提基特拉機械（Antikythera Mechanism）作為引起本集角色爭相奪取的寶物。

由夏里遜福以八旬高齡主演的《奪寶奇兵：命運輪盤》作為系列最終章，終於在6月29日上映。（《奪寶奇兵：命運輪盤》電影劇照）

沉沒海底2000年

《奪寶奇兵：命運輪盤》劇情中，安提基特拉機械具有計算時間裂縫的功能，有如「月光寶盒」一樣，與時光機上計算穿越時空的電腦一類的功能，並相傳由古希臘傳奇數學家、物理學家及發明家阿基米德發明。而歷史上，安提基特拉機械所以命名，全因機械遺骸於1902年出土的安提基特拉島對開一艘沉船裡，起初被考古學家史大理斯發現時，認為是一台天文鐘，但機械構造的複雜程度更甚。

安提基特拉機械出土文物的正面，可見其轉盤及指針結構。（網上圖片）

給凱撒大帝的戰利品？

安提基特拉機械所以出現在沉船內，據專家估計，由於安提基特拉機械組件上的文字均為希臘文，所以應由希臘一帶生產，在航行往羅馬期間隨船隻沉沒。同時，發掘沉船的專家在遺骸上找到大量珍貴藝術品，來自征伐的希臘與波斯地帶，所以亦估計船上載滿送給凱撒大帝的戰利品，讓凱撒於凱旋儀式上展示。

安提基特拉機械出土文物背面，可見其複雜的齒輪結構。（網上圖片）

劃時代天文計算機

安提基特拉機械上有三個轉盤，分別牽涉古埃及曆法「天狼周期」、古希臘黃道帶及儒略曆的計算，具有計算天體運行的功能，包括月相、行星軌跡及日食周期，計算循環對曆法修正有重大作用。而考古學家則估計安提基特拉機械製造於公元前150-100年之間，比儒略曆的出現早約一個世紀，並隨沉船的遺骸沉沒於海底超過2000年後才重現人間。

電影中，按安提基特拉機械的文物，還原了構想中的輪盤與指針結構。（《奪寶奇兵：命運輪盤》電影劇照）

同時安提基特拉機械上的齒輪刻有代表火星與金星的文字，具有計算行星軌跡與位置的功能，專家更推，古希臘人早已認知到太陽系的五大行星，然而計算其他行星的齒輪卻下落不明。除了行星外，安提基特拉機械亦能夠標記特定恆星的軌跡與升降，估計恆星均以希臘文字母標註於安提基特拉機械上。

《奪寶奇兵：命運輪盤》裡，Helena憑着她父親的筆記，與鍾斯博士尋找命運輪盤的另外一半部件。（《奪寶奇兵：命運輪盤》電影劇照）

比《蒙娜麗莎》價值更高

出土的安提基特拉機械，現收藏於雅典國家考古博物館中，而海洋學家於1978年最後一次搜索沉船時，並未有發現其他與安提基特拉機械相關的殘骸。專研安提基特拉機械的英國教授麥可．埃德蒙，曾於總括研究所得時表示：「該機器是如此的非凡，而且僅此一件。這個設計是美麗的，其天文周期極為準確。……在歷史性和稀有度上，我必須承認這個機械比《蒙娜麗莎》價值更高！」

專研安提基特拉機械的專家表示，安提基特拉機械或許比達文西的名畫《蒙娜麗莎》在稀有度和歷史性的價值更高。（網上圖片）

還原史上最古老的計算機

安提基特拉機械是目前世界上發現最古老的複雜科學計算機，其機器的齒輪結構精密，被認為是世界上第一個模擬計算機，然而因為安提基特拉機械結構完美，或許代表在希臘時代，早有更古老、類似的儀器尚未被發現。而現代科學家曾利用X光掃瞄安提基特拉機械，並運用現代科技進行還原，該還原品具有三個齒輪轉盤，並估計上方齒輪用作計算恆星與太陽周期，而下方轉盤則用以計算月球周期，用以預測日月食。

根據專家研究還原的安提基特拉機械模型。（網上圖片）