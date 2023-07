奪寶奇兵︱命運輪盤真身長埋海底2000年　竟然出自阿基米德之手？

最新上映的荷里活冒險電影《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),由系列男主角夏里遜福(Harrison Ford)跨越40年後繼續主演。《奪寶奇兵》系列中,每集均有一件被多方爭相搶奪的寶物,過去曾經包括約櫃、神石、聖杯與水晶骷髏頭,而《奪寶奇兵:命運輪盤》則以安提基特拉機械(Antikythera Mechanism)作為引起本集角色爭相奪取的寶物。

由夏里遜福以八旬高齡主演的《奪寶奇兵:命運輪盤》作為系列最終章,終於在6月29日上映。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

沉沒海底2000年

《奪寶奇兵:命運輪盤》劇情中,安提基特拉機械具有計算時間裂縫的功能,有如「月光寶盒」一樣,與時光機上計算穿越時空的電腦一類的功能,並相傳由古希臘傳奇數學家、物理學家及發明家阿基米德發明。而歷史上,安提基特拉機械所以命名,全因機械遺骸於1902年出土的安提基特拉島對開一艘沉船裡,起初被考古學家史大理斯發現時,認為是一台天文鐘,但機械構造的複雜程度更甚。

安提基特拉機械出土文物的正面,可見其轉盤及指針結構。(網上圖片)

給凱撒大帝的戰利品?

安提基特拉機械所以出現在沉船內,據專家估計,由於安提基特拉機械組件上的文字均為希臘文,所以應由希臘一帶生產,在航行往羅馬期間隨船隻沉沒。同時,發掘沉船的專家在遺骸上找到大量珍貴藝術品,來自征伐的希臘與波斯地帶,所以亦估計船上載滿送給凱撒大帝的戰利品,讓凱撒於凱旋儀式上展示。

安提基特拉機械出土文物背面,可見其複雜的齒輪結構。(網上圖片)

劃時代天文計算機

安提基特拉機械上有三個轉盤,分別牽涉古埃及曆法「天狼周期」、古希臘黃道帶及儒略曆的計算,具有計算天體運行的功能,包括月相、行星軌跡及日食周期,計算循環對曆法修正有重大作用。而考古學家則估計安提基特拉機械製造於公元前150-100年之間,比儒略曆的出現早約一個世紀,並隨沉船的遺骸沉沒於海底超過2000年後才重現人間。

電影中,按安提基特拉機械的文物,還原了構想中的輪盤與指針結構。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

同時安提基特拉機械上的齒輪刻有代表火星與金星的文字,具有計算行星軌跡與位置的功能,專家更推,古希臘人早已認知到太陽系的五大行星,然而計算其他行星的齒輪卻下落不明。除了行星外,安提基特拉機械亦能夠標記特定恆星的軌跡與升降,估計恆星均以希臘文字母標註於安提基特拉機械上。

《奪寶奇兵:命運輪盤》裡,Helena憑着她父親的筆記,與鍾斯博士尋找命運輪盤的另外一半部件。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

比《蒙娜麗莎》價值更高

出土的安提基特拉機械,現收藏於雅典國家考古博物館中,而海洋學家於1978年最後一次搜索沉船時,並未有發現其他與安提基特拉機械相關的殘骸。專研安提基特拉機械的英國教授麥可.埃德蒙,曾於總括研究所得時表示:「該機器是如此的非凡,而且僅此一件。這個設計是美麗的,其天文周期極為準確。……在歷史性和稀有度上,我必須承認這個機械比《蒙娜麗莎》價值更高!」

專研安提基特拉機械的專家表示,安提基特拉機械或許比達文西的名畫《蒙娜麗莎》在稀有度和歷史性的價值更高。(網上圖片)

還原史上最古老的計算機

安提基特拉機械是目前世界上發現最古老的複雜科學計算機,其機器的齒輪結構精密,被認為是世界上第一個模擬計算機,然而因為安提基特拉機械結構完美,或許代表在希臘時代,早有更古老、類似的儀器尚未被發現。而現代科學家曾利用X光掃瞄安提基特拉機械,並運用現代科技進行還原,該還原品具有三個齒輪轉盤,並估計上方齒輪用作計算恆星與太陽周期,而下方轉盤則用以計算月球周期,用以預測日月食。

根據專家研究還原的安提基特拉機械模型。(網上圖片)