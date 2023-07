奪寶奇兵︱盤點6項納粹德軍黑科技　史上最巨型炮台要500人打一炮

由夏里遜福(Harrison Ford)主演的荷里活冒險電影《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),日前已於香港上映。《奪寶奇兵》系列開創以來,均以二次世界大戰世後為背景,男主角鍾斯博士與納粹德軍由約櫃爭到聖杯,到今集仍然與納粹餘黨爭奪命運輪盤,主題貫徹多年,亦吸引數代影迷對該段時間主線戰爭以外事跡的興趣。

《奪寶奇兵》男主角鍾斯博士由首集起便對抗納粹德軍,到第五集最終章仍然與納粹餘黨周旋。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

《奪寶奇兵:命運輪盤》劇情中,一具相傳能夠改寫命運的終極寶藏「命運輪盤」安提基特拉機械(Antikythera Mechanism),被納粹餘黨企圖用以改寫戰敗的命運,而在二戰史中,納粹德軍據指曾進行「黑科技」實驗,儘管相關研究未能改變戰敗的事實,卻成為日後電影作品借題發揮之處。

立即為大家盤點6項納粹德軍黑科技:

《奪寶奇兵:命運輪盤》故事開端,以鍾斯博士潛入納粹德軍佔領區,奪取「命運之矛」以免成為德軍武器作為引入。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

真.納粹時光機

在云云納粹德軍研發的黑科技中,Die Glocke(納粹鐘)應為最著名的產品。對於納粹鐘的功能共有兩種傳聞:有指納粹鐘是德軍研究的時光機;更普遍的估計指納粹鐘是一種武器,能對周遭的動植物造成毀滅性的影響,在數小時內被分解為黑色膠狀物體或異常地腐爛,亦因此有傳「納粹鐘」研究期間,造成大量科學家離奇死亡。

作為納粹德軍黑科技,「納粹鐘」有指為時光機,亦有指為大規模傷力武器。(網上圖片)

希特拉見過外星人?

納粹德軍元首希特拉曾經與外星人見面,是流行的納粹傳聞之一,因此納粹企圖仿製外星人飛碟而研製的Nazi UFO(納粹飛碟),亦成為了黑科技傳聞。雖然沒有任何官方資料能夠印證納粹飛碟的研發與成果,然而納粹曾經秘密研製碟形飛行機械則成為熱門討論的傳說,亦於2012年被借題發揮,拍成電影《鐵幕蒼穹》(Iron Sky),故事正以納粹飛碟成功研製後重新侵略地球為故事主線。

有傳納粹德軍曾打算製造碟形飛行機械,被稱為納粹飛碟。(網上圖片)

電影《鐵幕蒼穹》以納粹德軍成功研發飛碟並反攻地球為題材。(《鐵幕蒼穹》電影劇照)

「水晶骷髏」炮

《奪寶奇兵》系列第四部電影《奪寶奇兵:水晶骷髏國》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull),以相傳北非民族利用水晶骷髏頭聚焦陽光,造成強力射線燒毀羅馬戰船。而納粹黑科技傳聞中,德軍亦曾經嘗試利用相同槪念製成武器,據稱德軍曾打算將一個直徑超過5000公里、以納金屬製成的巨型反射器發射到外太空,用以聚太陽光線攻擊敵人。

《奪寶奇兵》第四集中,相傳水晶骷髏頭能夠焦聚陽光,射線能夠用作武器。(《奪寶奇兵:水晶骷髏國》電影劇照)

有傳納粹德軍曾有聚焦太陽光作為武器的想法。(網上圖片)

第一支實戰火箭飛彈

納粹德軍在槪念性黑科技傳聞外,亦有不少真實應用到戰爭上的開創性黑科技武器。其中包括世界上最早投入到實戰中的火箭飛彈,被命名為V-2火箭的短程彈道飛彈,曾於歐洲大陸向英國發射,並於1944年9月成功擊中倫敦而一戰成名。有指納粹德軍曾經打算研製能夠擊中美國本土的火箭飛彈,然而卻因為戰爭結束而沒有成功,然而留下的火箭藍圖與相關技術,則直接應用於二戰結束後的太空競賽。

納粹德軍研製的V-2火箭,是真正的黑科技武器。(網上圖片)

神話級大砲

提到世界之最,納粹德軍在火箭以外,亦研發出史上最大口徑的迫擊炮。Mörser Karl(卡爾迫擊炮)是二戰中最著名的重型迫擊炮,長11.37米、闊3.16米、高4.78米,炮彈亦極為巨大,需要16位軍人花10分鐘組裝。納粹德軍一共生產了六枚卡爾迫擊炮,首兩枚被名為亞當與夏娃,其餘四枚則以北歐神話的神祇索爾、奧丁、洛基與提爾命名。卡爾迫擊炮原意為入侵法國而設計,但在法國迅速淪陷後,用以東進波蘭,對首都華法造成嚴重破壞。

納粹德軍研發的六枚卡爾迫擊炮,分別以亞當、夏娃、索爾、奧丁、洛基與提爾命名。(網上圖片)

500人打一炮

同為世界之最,納粹德軍亦研發出史上最大的大炮。希特拉曾下令建造Schwerer Gustav(古斯塔夫重型鐵路炮),大炮重達1344噸,需要在鐵路上才能移動,雖然大炮威力強大,能夠打穿1米厚的鋼、7米厚的水泥與30米深的泥土,但卻需要500位軍人一同協力操控,每一炮所花費人力物力甚巨。