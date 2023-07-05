奪寶奇兵︱網評利用AI技術回春夏里遜福　導演反駁：花了三年打造

由荷里活老牌影星夏里遜福（Harrison Ford）主演新作《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），已於6月29日上映。電影系列開創至今已超過40年，夏里遜福亦由當日的荷里活小生，邁進為八旬老人。

主演《奪寶奇兵：命運輪盤》的夏里遜福，已經現年80歲。（Getty Images）

而電影作為系列最終作，電影開首便以男主角鍾斯博士後生時，於二戰期間從納粹德軍搶奪珍貴歷史寶物為開端，並為夏里遜福「回春」，按劇情計算年輕了25年，令影迷能夠再次一睹福伯後生的風采。

現年80歲的夏里遜福以經典造型回歸，作為《奪寶奇兵》系列作品最終章。（《奪寶奇兵：命運輪盤》電影劇照）

《奪寶奇兵：命運輪盤》上映後，夏里遜福「回春」的橋段果然喚起數代影迷的回憶，亦成為網民討論的一大重心之一，然而隨近年AI人工智能技術愈趨成熟，後生版福伯的劇情畫面，被網民認為由AI生成，電影製作團隊亦對相關評論感到關注。

《奪寶奇兵：命運輪盤》開首，以後生版鍾斯博士於二戰期間，隻身潛入納粹德軍佔領區奪回文物的故事為開端，而「回春」的夏里遜福畫面，被網民評論指由AI人工智能生成。（《奪寶奇兵：命運輪盤》電影劇照）

系列開創者史提芬史匹堡（Steven Spielberg）接手執導《奪寶奇兵：命運輪盤》的導演James Mangold，日前接受外媒專訪時，特意為「回春」橋段的製作進行回應，澄清沒有使用AI技術簡易化處理。

夏里遜福與導演James Mangold一同出席《奪寶奇兵：命運輪盤》於康城電影節舉行的首映。（Getty Images）

導演James Mangold就網上評論表示：「媒體有一套特定的手法包裝一個故事，令他們更容易帶動討論風向。我們其實花了三年時間打造開首的劇情畫面，但在最近的30日，卻有人開始將段落稱為『《奪寶奇兵》開首的AI段落畫面』！」認為評論並不公允，一定程度上亦抹殺了電影製作團隊及後期製作人員三年的努力成果，亦希望觀眾能夠了解電影電腦特技與AI人工智能生成工具之間的分別。