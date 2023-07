奪寶奇兵︱網評利用AI技術回春夏里遜福　導演反駁：花了三年打造

由荷里活老牌影星夏里遜福(Harrison Ford)主演新作《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),已於6月29日上映。電影系列開創至今已超過40年,夏里遜福亦由當日的荷里活小生,邁進為八旬老人。

主演《奪寶奇兵:命運輪盤》的夏里遜福,已經現年80歲。(Getty Images)

而電影作為系列最終作,電影開首便以男主角鍾斯博士後生時,於二戰期間從納粹德軍搶奪珍貴歷史寶物為開端,並為夏里遜福「回春」,按劇情計算年輕了25年,令影迷能夠再次一睹福伯後生的風采。

現年80歲的夏里遜福以經典造型回歸,作為《奪寶奇兵》系列作品最終章。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

《奪寶奇兵:命運輪盤》上映後,夏里遜福「回春」的橋段果然喚起數代影迷的回憶,亦成為網民討論的一大重心之一,然而隨近年AI人工智能技術愈趨成熟,後生版福伯的劇情畫面,被網民認為由AI生成,電影製作團隊亦對相關評論感到關注。

《奪寶奇兵:命運輪盤》開首,以後生版鍾斯博士於二戰期間,隻身潛入納粹德軍佔領區奪回文物的故事為開端,而「回春」的夏里遜福畫面,被網民評論指由AI人工智能生成。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

系列開創者史提芬史匹堡(Steven Spielberg)接手執導《奪寶奇兵:命運輪盤》的導演James Mangold,日前接受外媒專訪時,特意為「回春」橋段的製作進行回應,澄清沒有使用AI技術簡易化處理。

夏里遜福與導演James Mangold一同出席《奪寶奇兵:命運輪盤》於康城電影節舉行的首映。(Getty Images)

導演James Mangold就網上評論表示:「媒體有一套特定的手法包裝一個故事,令他們更容易帶動討論風向。我們其實花了三年時間打造開首的劇情畫面,但在最近的30日,卻有人開始將段落稱為『《奪寶奇兵》開首的AI段落畫面』!」認為評論並不公允,一定程度上亦抹殺了電影製作團隊及後期製作人員三年的努力成果,亦希望觀眾能夠了解電影電腦特技與AI人工智能生成工具之間的分別。