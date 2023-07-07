職業特工隊︱入場睇夏里遜福《奪寶奇兵》 湯告魯斯：想拍到80歲
撰文：莫匡堯
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由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）將於7月8日在香港上映。隨電影動作特技幕後花絮逐一曝光，年屆61歲的湯告魯斯「玩命」式上演高速跳傘、電單車跳崖等高難度特技動作，令影迷驚嘆究竟湯告魯斯的極限在那裡！
除了到世界各地力谷新作，湯告魯斯在宣傳期間亦不忘入場支持早前上映、由夏里遜福（Harrison Ford）主演的《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），觀映後的湯告魯斯，更在最近接受訪問時分享有關夏里遜福的驚人言論！
據外媒報道，湯告魯斯近日接受訪問時，表示有意延續《職業特工隊》系列作品：「夏里遜福是一個傳奇！我希望能夠繼續下去，我還有20年才能跟得上！」對於現年80歲的夏里遜福，仍然能夠推出動作電影，湯告魯斯續指：「我希望能夠繼續拍《職業特工隊》直到我是他的年紀！」
而在阿布札比宣傳期間入場觀映《奪寶奇兵：命運輪盤》的湯告魯斯，亦不吝嗇分享他對其他電影的熱愛：「我希望看《芭比》（Barbie）與《奧本海默》（Oppenheimer）！」他續指：「我會在上映的週末去看，星期五先看《奧本海默》然後星期六看《芭比》！我從小到大都在大銀幕看電影，亦正是我拍戲的原因，我也很喜歡這個經驗，是親臨其境的，而對這個群組與工業而言非常重要。」