職業特工隊︱入場睇夏里遜福《奪寶奇兵》　湯告魯斯：想拍到80歲

由湯告魯斯(Tom Cruise)主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission:Impossible—Dead Reckoning Part One)將於7月8日在香港上映。隨電影動作特技幕後花絮逐一曝光,年屆61歲的湯告魯斯「玩命」式上演高速跳傘、電單車跳崖等高難度特技動作,令影迷驚嘆究竟湯告魯斯的極限在那裡!

由湯告魯斯飾演的Ethan Hunt,第七度於大銀幕上登場。(《職業特工隊:死亡清算上集》電影劇照)

由湯告魯斯主演的特務動作系列《職業特工隊:死亡清算上集》將於7月11日上映。(《職業特工隊:死亡清算上集》電影海報)

除了到世界各地力谷新作,湯告魯斯在宣傳期間亦不忘入場支持早前上映、由夏里遜福(Harrison Ford)主演的《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),觀映後的湯告魯斯,更在最近接受訪問時分享有關夏里遜福的驚人言論!

湯告魯斯在宣傳《職業特工隊:死亡清算上集》期間,亦不忘到戲院支持夏里遜福最新作品《奪寶奇兵:命運輪盤》。(湯告魯斯IG圖片)

夏里遜福近日推出新作《奪寶奇兵:命運輪盤》,以80歲高齡繼續參演動作電影。(《奪寶奇兵:命運輪盤》電影劇照)

據外媒報道,湯告魯斯近日接受訪問時,表示有意延續《職業特工隊》系列作品:「夏里遜福是一個傳奇!我希望能夠繼續下去,我還有20年才能跟得上!」對於現年80歲的夏里遜福,仍然能夠推出動作電影,湯告魯斯續指:「我希望能夠繼續拍《職業特工隊》直到我是他的年紀!」

湯告魯斯揚言希望追趕夏里遜福,拍《職業特工隊》拍到80歲。(Getty Images)

而在阿布札比宣傳期間入場觀映《奪寶奇兵:命運輪盤》的湯告魯斯,亦不吝嗇分享他對其他電影的熱愛:「我希望看《芭比》(Barbie)與《奧本海默》(Oppenheimer)!」他續指:「我會在上映的週末去看,星期五先看《奧本海默》然後星期六看《芭比》!我從小到大都在大銀幕看電影,亦正是我拍戲的原因,我也很喜歡這個經驗,是親臨其境的,而對這個群組與工業而言非常重要。」

《奧本海默》將於7月21日在美國上映,湯告魯斯表示上映首週的星期五會入場支持。(湯告魯斯IG圖片)