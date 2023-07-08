爆谷一周｜Tiger以MIRROR組出最強攝製班底　一個崗位竟冇人勝任

參與鮮浪潮短片國際短片節，憑短片《是日精選》晉身導演的MIRROR成員Tiger邱傲然，聯同演員楊樂文 Lokman以及編劇麥可暉，一齊上由谷德昭主演的《爆谷一周》，分享拍攝時的趣事。去到訪問尾聲，谷德昭建議二人以MIRROR成員為班底，配對出一個最強的幕後陣容，結果8個崗位中，竟然有一個係冇人能勝任，到底有邊方面技術係會考起MIRROR？



Tiger覺得Ian與Edan最識計數，絕對勝任製片一職。（《爆谷一周》影片截圖）

MIRROR成員Tiger邱傲然獲鮮浪潮邀請拍攝短片《是日精選》，初嚐執導拍攝的他獲參演的隊長Lokman楊樂文大讚。（電影公司提供）

Ian Edan最識計數

谷德昭拿出一塊板，上面有齊開拍一部電影，最主要的8個崗位，起初Tiger與Lokman都好快配對出答案，例如編劇會是Alton（王智德）因為口才好，又多鬼主意，導演就由Tiger自己繼續擔任，Stanley（邱仕晉）則可以身兼編劇與導演。製片要識計數和與其他人交涉，Ian（陳卓賢）與Edan（呂爵安）就當時無愧。

谷德昭解釋Ian做製片，可以用唱歌去調解現場糾紛。（《爆谷一周》影片截圖）

姜濤Anson Lo最貪靚

副導演一職，就由Lokman與AK（江𤒹生）擔任，前者今次《是日精選》都想當副導，但奈何一直找不到合適演員才升上做男主角，而AK就正正是今次的副導演。美術指導一職，就由團中最貪靚的姜濤與Anson Lo（盧瀚霆）擔任，音樂就交予Jer（柳應廷），最後茶水就由Jeremy（李駿傑）與Frankie（陳瑞輝）分擔，因為一個鍾意照顧人，另一個就身上經常有很多藥物在身，解決大家頭暈身慶。

作為MIRROR隊長的Lokman楊樂文，為Tiger邱傲然的短片《是日精選》擔任男主角後，大讚虎導有想法、能夠領導拍攝現場的所有人。（電影公司提供）

唯獨攝影指導一職懸空，MIRROR 12子都冇人可勝任。（《爆谷一周》影片截圖）

唯獨攝影指導一職，二人想了良久都冇頭緒，就連編劇阿暉提議找哪位出IG最有美感的一人擔任，Tiger與Lokman都未有反應，靜過太空，最後決定攝影一職懸空向外求。

Tiger覺得機會是不可強求，不用去妒忌人。（《爆谷一周》影片截圖）

「要學識不去妒忌人，會替人開心」

最後谷德昭又問Tiger多年前訪問，自覺只有19歲，大把時間，機會可以讓給其他隊友先，事隔數年，今日的想法又有冇唔同？Tiger就講到機會冇得強求，但最緊要學識不去妒忌人，亦要學識戥人開心。「要自己準備好先，別人有機會因為他有下苦功，你應該替他開心而不是妒忌，想想為甚麼他有，我沒有？」答案大方得體，身邊的Lokman及谷德昭都讚他思想成熟。