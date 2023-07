艾美獎2023︱HBO以127項入圍成大贏家　《怒嗆人生》獲13提名

第75屆艾美獎(The 75th Primetime Emmy Awards)將於美國時間9月19日(香港時間9月19日早上8時)舉行,大會在今日(13日)公布提名名單,HBO以127項入圍力壓103項入圍的Netflix成為大贏家。

第75屆艾美獎將於美國時間9月19日舉行。(艾美獎官網)

HBO旗下劇集《繼承之戰》(Succession)獲得27項提名,當中包括最佳劇情類影集,並在男、女演員類別中獲得多項提名。而《最後生還者》(The Last of Us)就緊接獲得24項提名,成為首部獲提名的遊戲改編真人影集。

值得留意的是由Evan Peters主演的Netflix劇《食人魔達默》(Dahmer)與A24製作的《怒嗆人生》(BEEF)一同入圍最佳限定劇影集,兩位男主角Evan Peters及Steven Yuen將會角逐電視電影男主角的寶座。另外,曾入圍6屆兼獲得46項提名卻沒拿過任何獎項的《絕命律師》(Better Call Saul)在本屆最後一次角逐所有獎項,外界對於劇集是否能夠打破魔咒成為頒獎禮焦點。

重點入圍名單

最佳劇情類影集

《繼承之戰》(Succession / HBO)

《最後生還者》(The Last of Us / HBO)

《龍之家族》(House of the Dragon / HBO)

《白蓮花大飯店》(The White Lotus / HBO)

《Andor》(Andor / Disney+)

《絕命律師》(Better Call Saul / AMC)

《王冠》(The Crown / Nteflix)

《黃蜂》(Yellowjackets / Showtime)

最佳劇情類影集男主角

Pedro Pascal《最後生還者》(The Last of Us / HBO)

Jeff Bridges《 The Old Man》

Brian Cox《繼承之戰》(Succession / HBO)

Kieran Culkin《繼承之戰》(Succession / HBO)

Jeremy Strong《繼承之戰》(Succession / HBO)

Bob Odenkirk《絕命律師》(Better Call Saul / AMC)

最佳劇情類影集女主角

Bella Ramsey《最後生還者》(The Last of Us / HBO)

Sharon Horgan《Bad Sisters》

Melanie Lynskey《黃蜂》(Yellowjackets / Showtime)

Elisabeth Moss《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)

Keri Russell《The Diplomat》

Sarah Snook《繼承之戰》(Succession)

最佳喜劇類影集

《小學風雲》(Abbott Elementary)

《殺手進城》(Barry)

《大熊餐廳》(The Bear)

《混亂陪審團》(Jury Duty)

《The Marvelous Mrs. Maisel》

《破案三人行》(Only Murders in the Building)

《Ted Lasso》

《星期三》(Wednesday)

最佳迷你影集或電視電影

《怒嗆人生》(Beef)

《食人魔達默》(Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

《Daisy Jones & the Six》

《Fleishman Is In Trouble》

《Obi-Wan Kenobi》