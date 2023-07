愛瑪屈臣徒手捧起小老鼠畫面驚人　一個習慣實證與榮恩天生一對

曾主演《哈利波特》(Harry Potter)電影系列、童星出身的愛瑪屈臣(Emma Watson),近年雖然逐步減產,但動向仍然被受多年來的影迷注意。日前愛瑪屈臣於社交媒體分享相片,驚見手中握着一隻小老鼠,並於帖文中分享一個關於自己鮮為人知的成長故事。

曾主演《哈利波特》妙麗一角,童星出身的愛瑪屈臣,近年減產不少,但動向仍然被受關注。(視覺中國)

愛瑪屈臣於社交媒體裡分享一則成長鮮為人知的趣事,竟與手中的小老鼠有關。(愛瑪屈臣IG圖片)

愛瑪屈臣於帖文中分享指:「我們從小到大都有養貓,而我在家中一路以來也負責『拯救老鼠』。這一隻被我改名為Jerry(與動畫《貓和老鼠》角色同名)。這是一次幾乎錯過的營救,因為家中的狗與貓已經在沙發角落包圍着牠。我衷心希望牠不再為了朱古力消化餅而賭上生命,很不值得啊Jerry!我可能不會在場!」相信一眾影迷也想像不到,外表知性亮麗的愛瑪屈臣,竟然自小在家中負責老鼠營救的工作,驚險之餘也極具愛心。

愛瑪屈臣透露自小負責從家貓手中拯救老鼠,相信令不少影迷感到驚訝。(《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》電影劇照)

愛瑪屈臣於社交媒體上分享故事後,有熟悉《哈利波特》情節的網民留言笑指:「妙麗將蟲尾餵給歪腿,這是我們期待的劇情轉折!」由於《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》( Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)中,愛瑪屈臣飾演的妙麗飼養了一隻獅尾貓,而好友榮恩則飼養了哥哥遺棄的寵物鼠蟲尾,令二人一度勢如水火。

在《哈利波特》劇情中,愛瑪屈臣飾演的妙麗飼養了一隻獅尾貓,名叫歪腿。(《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》電影劇照)

而榮恩則繼承了哥哥棄養的寵物鼠,名叫蟲尾。榮恩曾經怕歪腿吃掉蟲尾,並一度與妙麗勢成水火。(《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》電影劇照)

然而《哈利波特》結尾,妙麗與榮恩墮入愛河、最後更結為夫妻,愛瑪屈臣對老鼠的疼惜,引起其他網友留言笑指:「實證妙麗與榮恩確是天生一對!」取笑當初曾一度影迷相當不滿、妙麗與哈利沒有終成眷屬的劇情安排。