愛瑪屈臣徒手捧起小老鼠畫面驚人　一個習慣實證與榮恩天生一對

曾主演《哈利波特》（Harry Potter）電影系列、童星出身的愛瑪屈臣（Emma Watson），近年雖然逐步減產，但動向仍然被受多年來的影迷注意。日前愛瑪屈臣於社交媒體分享相片，驚見手中握着一隻小老鼠，並於帖文中分享一個關於自己鮮為人知的成長故事。

曾主演《哈利波特》妙麗一角，童星出身的愛瑪屈臣，近年減產不少，但動向仍然被受關注。（視覺中國）

愛瑪屈臣於社交媒體裡分享一則成長鮮為人知的趣事，竟與手中的小老鼠有關。（愛瑪屈臣IG圖片）

愛瑪屈臣於帖文中分享指：「我們從小到大都有養貓，而我在家中一路以來也負責『拯救老鼠』。這一隻被我改名為Jerry（與動畫《貓和老鼠》角色同名）。這是一次幾乎錯過的營救，因為家中的狗與貓已經在沙發角落包圍着牠。我衷心希望牠不再為了朱古力消化餅而賭上生命，很不值得啊Jerry！我可能不會在場！」相信一眾影迷也想像不到，外表知性亮麗的愛瑪屈臣，竟然自小在家中負責老鼠營救的工作，驚險之餘也極具愛心。

愛瑪屈臣透露自小負責從家貓手中拯救老鼠，相信令不少影迷感到驚訝。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》電影劇照）

愛瑪屈臣於社交媒體上分享故事後，有熟悉《哈利波特》情節的網民留言笑指：「妙麗將蟲尾餵給歪腿，這是我們期待的劇情轉折！」由於《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》（ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）中，愛瑪屈臣飾演的妙麗飼養了一隻獅尾貓，而好友榮恩則飼養了哥哥遺棄的寵物鼠蟲尾，令二人一度勢如水火。

在《哈利波特》劇情中，愛瑪屈臣飾演的妙麗飼養了一隻獅尾貓，名叫歪腿。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》電影劇照）

而榮恩則繼承了哥哥棄養的寵物鼠，名叫蟲尾。榮恩曾經怕歪腿吃掉蟲尾，並一度與妙麗勢成水火。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》電影劇照）

然而《哈利波特》結尾，妙麗與榮恩墮入愛河、最後更結為夫妻，愛瑪屈臣對老鼠的疼惜，引起其他網友留言笑指：「實證妙麗與榮恩確是天生一對！」取笑當初曾一度影迷相當不滿、妙麗與哈利沒有終成眷屬的劇情安排。