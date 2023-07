Barbie芭比｜曾與Ken分手後秘戀小鮮肉　登廣告表白復合最轟動

由瑪歌羅比(Margot Robbie)及賴恩高斯寧(Ryan Gosling)主演的真人版電影《芭比》(Barbie)全球票房更達3億3700萬美元(約26億2900萬港元),成為史上開畫最高全球票房第二名。隨著電影爆紅,讓不少人好奇究竟芭比與Ken的愛情故事如何發展長達60多年。

戲中不同版本的Ken為瑪歌爭風呷醋。(劇照)

Barbie在1959年首次面世,兩年後單身的Barbie在舞會中邂逅Ken,兩人跳舞後迅速發展為情侶。不過兩人交往的第一年,Barbie因擔任芭蕾舞演員、空姐、註冊護士和歌手而非常繁忙,雖然兩人聚少離多但感情仍然穩固,更於1974年開展了同居生活,戀情持續43年。可惜在2004年的情人節,二人宣布分手,分手原因竟是因為Ken不願與Barbie結婚,引起一時轟動。

Barbie在1959年首次面世。(IG圖片)

根據Mattel的描述,Ken是一位忠誠、積極、富有同情心的夢想家。(IG圖片)

分手後,Barbie和朋友到加州散心療情傷,其間透過好友Summer介紹認識了其哥哥小鮮肉DJ Blaine。Barbie被Blaine的才華深深吸引,尋回戀愛感覺後開始與Blaine約會,不過拍拖兩年最終分手。多年來,Barbie一直都與Ken保持友好關係,回復單身後Ken以新形象再次回到Barbie身邊。

《芭比》全球票房更達3億3700萬美元,成為史上開畫最高全球票房第二名。(劇照)

直至2011年情人節,Ken決定再次追求Barbie,更刊登了一系列廣告對Barbie示愛,包括:「“Barbie, I want you back!」、「Barbie, we may be plastic, but our love is real」。Barbie被Ken的舉動而感動,兩人最終世紀復合,Barbie更表示「終於明白自己的心只為Ken而跳動」。