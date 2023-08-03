HBO原創劇竟然登陸Netflix　《雷霆傘兵》即將上架迎來雙贏局面

坊間的影視串流平台都會製作原創劇集來吸引用戶訂閱，不過隨著Warner Media與Discovery合併成為新品牌Warner Bros. Discovery後，公司對旗下品牌進行不少策略調整。

《西部世界》（Westworld）早前已經發行到 Roku 和 Tubi 等免費流媒體平台。（劇集海報）

Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav在上任之初就曾表示，願意放棄獨家經營權和內容許可，以提高利潤。較早前，公司開始將《西部世界》（Westworld）發行到 Roku 和 Tubi 等免費流媒體平台。根據《Insider》報道，部分原創劇集預計以非獨佔性的方式分發，這仍然允許它們在HBO Max上串流播放。

有不少HBO原創劇即將會登陸Netflix。（Netflix）

其實將原創劇集在其他對手的串流平台播放已有先例，十多年前HBO將編輯版本的《色慾都市》（Sex and the City）出售給TBS、《人在江湖》（The Sopranos）出售予A&E等，當時HBO大力推動離線聯播放映。其後至2014年HBO與Amazon Prime Video達成協議，授權《人在江湖》、《Deadwood》、《紙牌屋》（House of Cards）等劇集在其他串流平台上架。

《紙牌屋》（House of Cards）多年前已其他串流平台上架。（劇集海報）

消息指，今次這個做法是串流媒體時代的第一次，而理由是特別考慮到所有主要荷里活製作公司的垂直整合愈來愈高。同時Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav正在尋找新的方法來利用公司的存庫，全面計劃實施削減成本。

《雷霆傘兵》即將登陸Netflix。（劇集海報）

目前在美國Netflix已上架的有《Insecure》，這亦是HBO首部在競爭對手Netflix上架的首部劇集，此外將會上架的還包括經典美劇《雷霆傘兵》（Band of Brothers）、《太平洋戰爭》（The Pacific）、《身前身後》（Six Feet Under）及由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的喜劇《BALLERS》。