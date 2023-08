HBO原創劇竟然登陸Netflix　《雷霆傘兵》即將上架迎來雙贏局面

坊間的影視串流平台都會製作原創劇集來吸引用戶訂閱,不過隨著Warner Media與Discovery合併成為新品牌Warner Bros. Discovery後,公司對旗下品牌進行不少策略調整。

《西部世界》(Westworld)早前已經發行到 Roku 和 Tubi 等免費流媒體平台。(劇集海報)

Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav在上任之初就曾表示,願意放棄獨家經營權和內容許可,以提高利潤。較早前,公司開始將《西部世界》(Westworld)發行到 Roku 和 Tubi 等免費流媒體平台。根據《Insider》報道,部分原創劇集預計以非獨佔性的方式分發,這仍然允許它們在HBO Max上串流播放。

有不少HBO原創劇即將會登陸Netflix。(Netflix)

其實將原創劇集在其他對手的串流平台播放已有先例,十多年前HBO將編輯版本的《色慾都市》(Sex and the City)出售給TBS、《人在江湖》(The Sopranos)出售予A&E等,當時HBO大力推動離線聯播放映。其後至2014年HBO與Amazon Prime Video達成協議,授權《人在江湖》、《Deadwood》、《紙牌屋》(House of Cards)等劇集在其他串流平台上架。

《紙牌屋》(House of Cards)多年前已其他串流平台上架。(劇集海報)

消息指,今次這個做法是串流媒體時代的第一次,而理由是特別考慮到所有主要荷里活製作公司的垂直整合愈來愈高。同時Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav正在尋找新的方法來利用公司的存庫,全面計劃實施削減成本。

《雷霆傘兵》即將登陸Netflix。(劇集海報)

目前在美國Netflix已上架的有《Insecure》,這亦是HBO首部在競爭對手Netflix上架的首部劇集,此外將會上架的還包括經典美劇《雷霆傘兵》(Band of Brothers)、《太平洋戰爭》(The Pacific)、《身前身後》(Six Feet Under)及由「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演的喜劇《BALLERS》。