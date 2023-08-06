嘉盈參演「香港最大尺度喜劇」 凌文龍演技大爆發道盡導演秘辛
撰文：莫匡堯
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由網上頻道BBO（Black Box Office）製作最新短片《為何他的手會放在我的胸上》，邀請到資深舞台劇演員兼憑電影《黃金花》奪得香港電影金像獎「最佳新演員」獎並提及「最佳男主角」的演員凌文龍及女演員嘉盈（王嘉盈）主演，號稱「香港最大尺度喜劇」，並以一班拍攝團隊的工作過程位主軸，道盡成為導演光環背後的秘辛。
短片中，凌文龍飾演一位認真的導演，希望製作一部都市愛情喜劇《人到三十打野戰》，然而面對「自肥」男主角（黃浚銘 飾）、「奄尖」女主角（嘉盈 飾）及「Out-Fo」攝影師（蝦條哥 飾），凌文龍沒有辦法，唯有處處遷就、忍氣吞聲。男主角在短片中裝深度、篡改劇情、加親密戲企圖自肥，令凌文龍頭痛不已；女主角只顧形象、夾計經理人耍大牌亦令凌文龍的創作每多制肘；至於攝影師，視力不佳、技術欠奉，亦令凌文龍難以順利合作。
至於點題之處，短片多次以男主角的手伸向嘉盈胸前，但每到接近零距離時，均大叫Cut機，吊盡觀眾胃口，嘉盈似乎亦未在拍攝中胸前失守。
最後凌文龍在拍攝期間，飾演的導演最終忍無可忍，情緒演技大爆發，大鬧男主角自肥、自戀；不留情地數盡女主角自顧形象、與經理人毫不合作；以及攝影師眼高手低，只有夢想沒有技術，該幕道盡作為導演在製作中的秘辛。雖然一切僅在凌文龍的幻想中發生，現實中仍然面面俱全，但亦在短片中為一眾含辛茹苦的幕後，出一口惡氣，亦以此幽默一番。