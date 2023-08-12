夏日國際電影節2023｜VR電影超越IMAX體驗　攀上雪嶺如置身現場

VR技術已經發展了十多年，在愈來愈多電影製作人的參與下，除了觀影體驗不斷提昇，也在內容上創造出更多可能性。有見及此，《夏日國際電影節2023》（Summer International Film Festival 2023）今年便增設VR電影放映系列，分兩大環節精選6部來自不同地區的VR佳作，當中包括紀錄、科幻、動畫和劇情類型，讓香港觀眾一嚐虛擬、現實與人的內心世界連結。



用VR睇電影未新鮮事，但用來看一部為VR 360度全天候拍攝的電影，就是一種新體驗。今次電影節一共找到6部電影，並分為兩大節目，分別是親臨其境及異度空間，好讓大家盡情體驗。點擊睇購票詳情

【親臨其境】，3部電影，片長62分鐘

導演邀請你一同攀登阿爾卑斯山，參與全無完全設備的玩命運動。（《徒手攀岩的獨奏者》劇照）

《徒手攀岩的獨奏者》（下集）(Alex Honnold: The Soloist VR , EP2），導演莊尼頓格里菲斯（Jonathan Griffith）。這是一部紀錄片，在《赤手登峰》（43屆）領略過絕世高手霍諾德徒手攀岩的驚險刺激，今趟邀請你與他一同攀登阿爾卑斯山，參與全無完全設備的玩命運動，親自體驗置身懸崖峭壁的驚心動魄，享受成功登上高峰的終極快感。

筆者就親身體驗過，戴上VR眼罩後，一個360度的視覺畫面就在眼前，震撼度超越IMAX。最有趣是眼前的畫面會跟隨你的頭部移動而改變，例如筆者欣賞《徒手攀岩的獨奏者》時，本應放眼在兩位登山者身上，但其實你可以擰向背面或向上望前瞻高峰，視角由你決定，真正做到置身現身一樣。即看其他影片選擇︰

最後一位被救出的倖存者古茲曼麥米倫，二十年後首次重返世貿中心遺址，道出在瓦礫堆中被埋27小時的經歷。（《911倖存錄》劇照）

《911倖存錄》（Surviving 9/11 – 27 Hours Under the Rubble），導演蔻依羅切萊爾（Chloé Rochereuil）。還記得2001年9月11日，飛機撞擊巨響震撼紐約天空。最後一位被救出的倖存者古茲曼麥米倫，二十年後首次重返世貿中心遺址，道出在瓦礫堆中被埋27小時的經歷。以360度鏡頭重塑紐約原地景，帶你切身體驗這場災難的真實面貌。

隨慰安婦的幽靈重返監獄，遁入被遺忘的歷史時空，靜聽沒哭聲的亡魂。（《沒哭聲的女子》劇照）

《沒哭聲的女子》（Tearless），導演金鎮娥（Gina Kim），在韓戰結束，陰霾未過。為美軍服務的慰安婦染上性傳播疾病後，被扣押在稱為「猴子屋」的拘留所，接受慘無人道的強制性治療。隨慰安婦的幽靈重返監獄，遁入被遺忘的歷史時空，靜聽沒哭聲的亡魂，回憶不能磨滅的苦難與傷痛。

【異度空間】，3部電影，片長66分鐘

化身在政府秘密實驗中死去政治犯出竅之孤魂，飄盪在台灣戒嚴與科技操控的想像空間。（《失身記》劇照）

《失身記》（Bodyless），導演黃心健（Huang Hsin-Chien），隨林強的沉甸鼓聲，墜入冥界旅程。化身在政府秘密實驗中死去政治犯出竅之孤魂，飄盪在台灣戒嚴與科技操控的想像空間，在農曆七月鬼門關大開時，重返陽間探望家人。以第一身視角，觀信仰、文化與自然交織而成的精神世界。

以傳統捏麵技藝塑造台灣地景，以沉浸式科技代入疫情肆虐的年代。（《病玫瑰》劇照）

《病玫瑰》（The Sick Rose），導演唐治中（Tang Zhi-Zhong）、黃勻弦（Huang Yun-Hsien），以傳統捏麵技藝塑造台灣地景，以沉浸式科技代入疫情肆虐的年代。小女孩帶着魔法玫瑰，要穿越充滿病毒和冷漠的城市，把花兒獻給在醫院拼命守護生命的媽媽。一趟世紀抗疫之旅，滿途險阻，顛簸而行，卻從未失去希望。可選擇國語或英語對白。

從貨櫃透視社會超越時空的轉變，人如貨物，倖存者在開普敦被賣作奴役。（《貨櫃悲歌》劇照）

《貨櫃悲歌》（Container） ，導演美格娜星（Meghna Singh）、西蒙活（Simon Wood），潛入海底不見光的貨櫃，喚回1794年221名偷渡者隨沉船葬身深海的回憶，窺見遠祖亡魂與現代幽靈重疊。從貨櫃透視社會超越時空的轉變，人如貨物，倖存者在開普敦被賣作奴役。難民逃離了封閉的枷鎖，卻又跌進新奴隸經濟的黑暗。