殺神John Wick｜前傳劇集首預告　米路吉遜重磅加盟成大反派

電影《殺神John Wick 4》全球大收,結局雖然講到John Wick遇上不測,但以該系列的風格,大有機會翻生開拍第五集。不過未開拍前,先睇睇系到的前傳劇集《The Continental: From the World of John Wick》,劇集日前發布首預告,亮點是久違的巨星米路吉遜(Mel Gibson)重磅加盟。

電影由2014年開始,十年間一共拍下4集。(《殺神John Wick》劇照)

講明係前傳,系列男主角奇洛李維斯當然冇份演出,這套名為《The Continental: From the World of John Wick》 的劇集,故事主角是電影世界內,另一核心人物,The Continental酒店的老闆Winston。年輕版由美國男星Colin Woodell主演,故事線設定在70年代的紐約,講述Continental成立初期,Winston捲入紐約市黑幫紛爭中,他一手一腳建立出自己的團隊,並成功奪取這座雲集城中出色殺手的酒店,晉身領導人。

The Continental酒店的老闆Winston,年輕版由美國男星Colin Woodell飾演。(《The Continental》劇照)

久違的米路吉遜,將是劇集的大反派。(《The Continental》劇照)

劇集只得三集,預告中亦貫徹《John Wick》風格有大量動作場面,而最亮眼的是劇中大反派Cormac,由米路吉遜主演,這位演而優則導的重量級演員,都有好一段時間未見新作,今次亮相可謂相當驚喜。而早前開拍時,劇組又放過彩蛋,話奇洛李維斯有可能在劇集客串演出,想知真定假,留意9月22日首播。