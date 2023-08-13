殺神John Wick｜前傳劇集首預告　米路吉遜重磅加盟成大反派

電影《殺神John Wick 4》全球大收，結局雖然講到John Wick遇上不測，但以該系列的風格，大有機會翻生開拍第五集。不過未開拍前，先睇睇系到的前傳劇集《The Continental: From the World of John Wick》，劇集日前發布首預告，亮點是久違的巨星米路吉遜（Mel Gibson）重磅加盟。

電影由2014年開始，十年間一共拍下4集。（《殺神John Wick》劇照）

講明係前傳，系列男主角奇洛李維斯當然冇份演出，這套名為《The Continental: From the World of John Wick》 的劇集，故事主角是電影世界內，另一核心人物，The Continental酒店的老闆Winston。年輕版由美國男星Colin Woodell主演，故事線設定在70年代的紐約，講述Continental成立初期，Winston捲入紐約市黑幫紛爭中，他一手一腳建立出自己的團隊，並成功奪取這座雲集城中出色殺手的酒店，晉身領導人。

The Continental酒店的老闆Winston，年輕版由美國男星Colin Woodell飾演。（《The Continental》劇照）

久違的米路吉遜，將是劇集的大反派。（《The Continental》劇照）

劇集只得三集，預告中亦貫徹《John Wick》風格有大量動作場面，而最亮眼的是劇中大反派Cormac，由米路吉遜主演，這位演而優則導的重量級演員，都有好一段時間未見新作，今次亮相可謂相當驚喜。而早前開拍時，劇組又放過彩蛋，話奇洛李維斯有可能在劇集客串演出，想知真定假，留意9月22日首播。